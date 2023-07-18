UNIPaaS s'associe à GoCardless pour ajouter les paiements bancaires à son offre

Paris, 18 juillet 2023 -- GoCardless, la société spécialiste du paiement bancaire, a annoncé un partenariat avec le fournisseur de solutions de finance embarquée (embedded finance) UNIPaaS, dernier prestataire de services de paiement (PSP) en date à puiser dans le réseau mondial de paiement bancaire de la fintech britannique via une intégration en marque blanche.

Grâce à GoCardless Embed, UNIPaaS sera en mesure d'offrir des moyens de paiement comme le prélèvement et les paiements open banking, en réponse à la forte demande du marché. Ainsi, les clients n'auront plus besoin de travailler avec un autre PSP pour les paiements bancaires.

Les clients auront accès à une méthode de paiement facile, sécurisée et rentable en restant sur une plateforme qu'ils connaissent déjà et en laquelle ils ont confiance. En outre, GoCardless Embed pourra les aider à croître sur leurs marchés existants et à s'étendre à de nouvelles verticales et cas d’usage où les paiements bancaires sont préférés.

David Avgi, PDG et cofondateur d'UNIPaaS, a déclaré : "Nous sommes ravis d'utiliser Embed pour proposer à nos clients les paiements bancaires comme nouvelle option de paiement B2B. La solution UNIPaaS à contrat et intégration uniques permet aux utilisateurs de notre plateforme d'offrir facilement ce moyen de paiement supplémentaire en utilisant notre suite d'interface utilisateur embarquée. Nous sommes convaincus que cela nous aidera à répondre à la demande croissante pour les paiements bancaires, et nous nous attendons à une forte adoption basée sur les précédentes demandes”.

Eva Ducruezet, Chief Expansion Officer et MD de GoCardless Embed et Bank Account Data, a déclaré : “Nous sommes fiers d'être un partenaire de confiance d'UNIPaaS et d’ajouter une fonctionnalité très demandée à sa solide offre de finance embarquée. Grâce à notre intégration simple, UNIPaaS peut accélérer son accès aux paiements bancaires dans plus de 25 pays, donnant aux clients exactement ce qu'ils veulent”.

GoCardless Embed est une nouvelle intégration, livrée en marque blanche qui permet aux fournisseurs de paiement d'intégrer le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless directement dans leur plateforme par le biais d'une API simple et unique. L'intégration donne accès :

aux systèmes de paiement bancaire du Royaume-Uni, de la zone euro et des États-Unis, ainsi qu’à d'autres à venir dans un avenir proche ;

à des capacités de traitement de bout en bout pour les paiements de banque à banque, y compris en termes de réconciliation, de gestion des mandats, de reporting et de remboursements ;

à des fonctionnalités d'open banking, comme les paiements instantanés - ponctuels ou récurrents - au Royaume-Uni, la vérification instantanée des comptes bancaires et la prévention contre la fraude sur les trois marchés.

GoCardless Embed permet aux PSP d'accéder au marché florissant des paiements de compte à compte, évalué à environ 225 000 milliards de dollars en volume de transactions dans le monde*.

*Analyse de GoCardless réalisée à partir de "McKinsey Global Payments Map" ; Rapport sur les paiements mondiaux de WorldPay ; étude sectorielle.