Résultats financiers : GoCardless accélère sur le chemin de la rentabilité

Londres/Paris 3 février, 2025 – La société de paiement bancaire GoCardless annonce une hausse de 69 % de son chiffre d'affaires en France sur son dernier exercice fiscal clos en juin 2024 dans un contexte de forte croissance sur l’ensemble de ses marchés.

Les comptes, qui couvrent la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, montrent que GoCardless Ltd. et ses filiales (le groupe ») ont généré 126,8M GBP de revenus, soit une augmentation de 38 % en glissement annuel, portant le chiffre d’affaires total à 132,8M GBP, y compris les revenus d'intérêts et les revenus d'autres filiales.

Une croissance sur tous les marchés

Les revenus internationaux (c’est-à-dire hors Royaume-Uni et Irlande) ont continué de croître, augmentant de 47 % pour atteindre 30,8M GBP sur l'exercice 2024, contre 21,0M GBP sur 2023.

En particulier, les revenus en Europe - qui sont par ailleurs générés depuis le bureau de Paris - et en Amérique du Nord ont augmenté d'environ 50 % sur chaque marché. L'international représente désormais 24 % du chiffre d’affaires total de la fintech britannique, les revenus européens 16 %.

69% de progression en France

En France, la croissance a été tirée par une traction importante des secteurs de l’énergie, de l’assurance et des services aux entreprises. L’exercice a également été marqué par de nombreuses nouvelles signatures et des renouvellements avec des clients comme le centaure Aircall spécialisé dans la téléphonie mobile ou encore l’association humanitaire SOS Méditerranée.

Plus globalement, GoCardless France a pu jouer d’une plus grande expérience sur son marché : cela a servi de levier pour aller chercher des clients de plus en plus matures qui peuvent s'appuyer sur une équipe élargie pour les accompagner.

Ainsi, cette année GoCardless France a doublé ses équipes customer success et sales et recruté un Director of Partnerships International. Aujourd’hui, GoCardless France compte 50 collaborateurs (contre 30 sur le précédent exercice) engagés à faire de la France la tête de pont du développement européen de GoCardless.

La promotion d’Alexandra Chiaramonti au poste de Managing Director International de GoCardless intervenue en octobre 2024 témoigne fortement de cet engagement et reflète le rôle central de l’Europe dans le développement international de GoCardless. Le bureau parisien est le hub des opérations européennes de GoCardless, d’où elle couvre d’ailleurs l'Espagne – qui continue de progresser fortement (+ 25% en 2024), l'Italie et l’Allemagne.

Par ailleurs, la fintech a élargi ses canaux indirects, en étendant ses relations stratégiques avec des partenaires clés tels que Xero, Sage et Quickbooks, et en signant de nouveaux partenaires tels que Celigo. L’entreprise a également connu le succès avec GoCardless Embed - la solution en marque blanche de la fintech qui permet aux prestataires de services de paiement d'intégrer le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless dans leur plateforme à travers une API unique - avec de nouveaux clients Ecommpay et UNIPaaS. Cette stratégie partenariale a un avantage commercial majeur pour la fintech : elle lui permet d'étendre sa portée et de se lancer rapidement sur de nouveaux marchés par l'intermédiaire d'autres acteurs, au lieu de s'engager dans des ventes directes pour acquérir chaque nouveau client.

Vers la rentabilité

Au cours du dernier trimestre de l'exercice 2023, GoCardless avait entrepris une série de mesures de réduction des coûts pour accélérer le chemin vers sa rentabilité. Ces mesures, combinées à la croissance du chiffre d'affaires, ont permis au groupe de diminuer ses pertes nettes de 55 % en glissement annuel, passant de 78,0M GBP sur l’exercice 2023 à 35,1M GBP pour l'exercice 2024.

Un élan continu en 2025

Au cours des premiers mois de l'exercice fiscal 2025 (juillet 2024 – juin 2025), GoCardless a, entre autres jalons :

ajouté Airwallex à sa liste de clients GoCardless Embed.

lancé l'application GoCardless pour Salesforce sur l'AppExchange de Salesforce.

Notamment, en septembre 2024, GoCardless a finalisé l'acquisition de Sentenial Ltd, opérant sous la marque Nuapay, auprès d'EML Payments Limited. Cette acquisition permettra à la fintech d'élargir considérablement son offre de canaux indirects et d'accélérer le déploiement de nouvelles capacités qui permettront aux clients d'envoyer et de collecter de l'argent par l'intermédiaire de GoCardless.

Hiroki Takeuchi, cofondateur et PDG de GoCardless, a déclaré : « Les résultats de l'exercice 2024 montrent une forte croissance du chiffre d'affaires et une base de coûts durable, deux éléments qui indiquent une voie claire vers la rentabilité. Il n'est pas facile d'afficher ce genre de chiffres dans un environnement macroéconomique difficile et je suis incroyablement fier de ce que l'équipe a réalisé.

« Je suis enthousiasmé par les perspectives qui s'ouvrent à nous pour l'exercice 2025 et au-delà. Nous continuons à voir les résultats de l'attention accrue que nous portons aux marchés internationaux et à nos canaux indirects. Nos services restent populaires auprès des clients, qu'il s'agisse de les aider à prévenir la fraude et à améliorer les taux de conversion ou d'alimenter des opérations commerciales essentielles grâce à des données open banking. Et avec l'intégration de Nuapay, qui permet d'envoyer et de collecter des paiements, nous sommes sur la bonne voie pour devenir un fournisseur de services financiers de premier plan ».

Alexandra Chiaramonti, Managing Director International de GoCardless, a déclaré : « Dans un contexte politique et économique difficile, nous nous réjouissons à la fois de notre progression sur les marchés français et européen et de notre contribution à faire de l’Europe le fer de lance du développement international de GoCardless. Nous le devons à nos équipes engagées au quotidien pour accompagner avec succès l’ensemble de nos clients. La maturité que nous avons gagnée à leur contact a été décisive dans ces très bons résultats enregistrés. En France nous souhaitons accélérer sur cette voie : renforcer nos partenariats et continuer de monter en gamme pour servir de grandes entreprises clientes et dégager une valeur substantielle pour ces clients clés ».

Contacts presse GoCardless France

MORENO CONSEIL

Clara Moreno - 06 12 56 70 07 - clara@morenoconseil.com

Sonia Lawson - 06 11 46 69 36 - sonia@morenoconseil.com

Tous les chiffres du dépôt de la Companies House se rapportent à l'année fiscale 2024 de GoCardless, couvrant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.