Press Release

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
La collaboration permettra aux entreprises d'accéder, directement au sein de la plateforme UNIPaaS, aux paiements bancaires dans plus de 25 pays
GoCardless proposera un accès gratuit aux données issues de l’open banking
Les deux entreprises s’associent pour permettre aux TPE/PME et aux startups d’automatiser à la fois leur facturation, leur comptabilité et leurs paiements. Les premiers clients ont déjà divisé leurs paiements en retard par 25.
GoCardless a lancé Instant Bank Pay, une nouvelle fonctionnalité open banking