Press Release

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Deux tiers des entreprises prévoient de réduire le nombre de prestataires de services de paiement qu'elles utilisent
Deux tiers des entreprises prévoient de réduire le nombre de prestataires de services de paiement qu'elles utilisent
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GoCardless et Xero renouvellent leur partenariat pour aider les petites entreprises à traverser une période économique difficile
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UNIPaaS s'associe à GoCardless pour ajouter les paiements bancaires à son offre
UNIPaaS s'associe à GoCardless pour ajouter les paiements bancaires à son offre

La collaboration permettra aux entreprises d'accéder, directement au sein de la plateforme UNIPaaS, aux paiements bancaires dans plus de 25 pays

Lecture : 2 minutes
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Moss choisit GoCardless pour renforcer sa présence au Royaume-Uni
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Nomination: Franck Cohen premier Président du Conseil d'administration de GoCardless
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Lecture : 2 minutes
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GoCardless nomme un nouveau Chief People Officer et un nouveau Head of Corporate Development pour accélérer sa croissance
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Lecture : 2 minutes
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GoCardless s'associe à Bluefort: Le paiement bancaire est désormais disponible dans Microsoft Dynamics 365
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Lecture : 2 minutes
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GoCardless annonce son partenariat avec Tiime pour permettre à 100 000 entrepreneurs français de se faire payer à temps, sans relances
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Lecture : 2 minutes
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GoCardless ouvre l'accès à son réseau mondial de paiement bancaire
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Lecture : 3 minutes
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Evolution des moyens de paiement : où en sont les consommateurs et les entreprises?
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Lecture : 3 minutes
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Pour 7 entreprises sur 10, la conjoncture économique est une source de motivation pour réduire leurs pertes liées à la fraude
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Lecture : 3 minutes
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GoCardless lance sa première fonctionnalité d'open banking en France, conçue pour lutter contre la fraude
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GoCardless va acquérir la plateforme d’open banking Nordigen, associant une connectivité élargie en open banking à une expertise en paiements bancaires
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GoCardless proposera un accès gratuit aux données issues de l’open banking

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GoCardless rejoint les licornes technologiques et lève 312 millions de dollars pour accélérer sa croissance dans l’open banking
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Lecture : 4 minutes
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NOMINATION : GoCardless nomme Alexandra Chiaramonti au poste de Directrice Générale Europe du Sud
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Lecture : 1 minutes
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GoCardless annonce son partenariat avec Pennylane
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Les deux entreprises s’associent pour permettre aux TPE/PME et aux startups d’automatiser à la fois leur facturation, leur comptabilité et leurs paiements. Les premiers clients ont déjà divisé leurs paiements en retard par 25.

Lecture : 2 minutes
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GoCardless lance les paiements open banking au Royaume-Uni, une nouvelle alternative pour l’encaissement de paiements ponctuels
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GoCardless a lancé Instant Bank Pay, une nouvelle fonctionnalité open banking

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