Moss choisit GoCardless pour renforcer sa présence au Royaume-Uni

Cette collaboration permet aux PME de bénéficier d’un plus grand gain de temps et à Moss d’une meilleure fiabilité de paiement

Londres, le 13 juillet 2023 - Moss, la solution leader dans la gestion des cartes bancaires et des dépenses professionnelles, a choisi GoCardless, la fintech spécialiste du paiement bancaire, comme son fournisseur de prélèvement bancaire au Royaume-Uni, afin de soutenir son expansion internationale.

Moss automatise les tâches administratives de fin de mois des équipes financières des PME, leur libérant du temps en éliminant le travail manuel - y compris le fardeau de devoir procéder aux paiements. En intégrant le prélèvement bancaire de GoCardless dans son processus, Moss aidera ses clients à automatiser entièrement la gestion de leurs cartes bancaires, du paiement des dépenses au remboursement des soldes en passant par la comptabilité.

Travailler avec GoCardless aidera également Moss au niveau du back-end. Contrairement à de nombreux autres fournisseurs de cartes bancaires professionnelles, Moss ne facture pas d'intérêts sur les retards de paiement. En plus de ses limites de crédit élevées - jusqu'à 2,5 millions de livres sterling par mois - Moss avait besoin d'une méthode fiable pour collecter des montants importants sur une base régulière. En utilisant GoCardless, Moss bénéficiera d'un recouvrement automatique, ce qui permettra à ses équipes d'avoir l'esprit tranquille et de réduire le stress lié à la chasse aux retards de paiement.

Cette décision intervient alors que la société berlinoise, qui aide plus de 2 220 PME à dépenser plus intelligemment en augmentant la visibilité et le contrôle et en réduisant les lourdeurs associées aux tâches administratives, continue de gagner du terrain au Royaume-Uni, son troisième marché international.

Ante Spittler, CEO de Moss, a déclaré : « Chez Moss, notre mission est d'automatiser la gestion des dépenses afin de rendre les fins de mois aussi transparentes que possible pour les équipes financières. C'est pourquoi nous sommes ravis de proposer GoCardless pour les remboursements. Cela supprime un point de friction supplémentaire pour nos clients et nous aide à respecter notre éthique qui consiste à utiliser l'automatisation pour aider les PME à économiser du temps et de l'argent ».

Alexandra Chiaramonti, vice-présidente et directrice générale, EMEA chez GoCardless, a déclaré : « Moss est une start-up européenne dynamique et nous sommes ravis de jouer un rôle central dans leurs projets d'expansion. En combinant le meilleur des paiements bancaires pour être payé à temps, avec une attention constante pour faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises, GoCardless et Moss peuvent aider des millions de PME à travers le continent et au-delà ».

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