Paris, 10 mai, 2023 - La fintech GoCardless, un leader global dans le domaine des solutions de paiement bancaire, annonce joindre ses forces à celles de Tiime, une solution tout-en-un de gestion financière et de comptabilité au service des entrepreneurs et de leurs experts-comptables, pour proposer aux TPE de facturer, de collecter et de gérer les paiements de manière automatique.

Ce partenariat combine la solution de facturation en ligne Tiime Invoice avec le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless pour permettre, automatiquement, aux utilisateurs de Tiime Invoice :

de facturer directement depuis leur ordinateur ou leur téléphone et en 3 clics leurs clients ;

de prélever automatiquement, sans retard et sans relances, leurs clients à chaque fois que la facture arrive à échéance et donc que le paiement est dû ;

d’effectuer automatiquement la réconciliation de leurs paiements. Cette opération consiste à faire correspondre pour chaque paiement entrant, la facture de vente. Elle détecte les erreurs et permet d’avoir à tout instant une visibilité optimale sur la trésorerie globale de l’entreprise.

Ces tâches pourront toutes être effectuées sans sortir de Tiime Invoice, apportant une plus-value en termes de praticité.

Cette intégration permet aux utilisateurs de Tiime Invoice de réduire leurs délais de recouvrement et donc d’améliorer leur trésorerie, un point essentiel alors qu’en France, une entreprise dépose le bilan toutes les 33 minutes en raison de problèmes de trésorerie. A noter que selon le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement, ce fléau concerne près d'un tiers des entreprises, et les plus impactées sont les PME. Autres avantages de cette intégration pour les entreprises : elles peuvent gagner du temps en évitant des relances inutiles et elles préservent leur relation client en évitant la friction de ces relances.

Tiime rejoint les 350 autres partenaires dont Zuora, Salesforce, Chargebee, Sage, Sellsy, Proabono ou encore Pennylane, qui intègrent déjà la plateforme et le réseau mondial de paiement bancaire GoCardless dans leurs outils de facturation, de comptabilité et de relation client afin de permettre ainsi à leurs clients de gérer leurs paiements dans la solution qu'ils utilisent au quotidien.

Alexandra Chiaramonti, Directrice Générale Europe de GoCardless déclare : « Nous nous réjouissons de cette collaboration. Nous partageons avec Tiime la même ambition : accompagner les entrepreneurs dans la gestion financière de leur entreprise pour leur faire gagner du temps, et de l’argent, sur des tâches administratives inutiles et qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : le développement de leur activité. En ces temps d’incertitude économique, plus que jamais le recouvrement automatisé et fiable de ses paiements est clé pour acquérir une situation financière solide. Nous sommes heureux d’accompagner les utilisateurs de Tiime dans cette tâche au travers de ce partenariat ».

Maxime Digue, Cofondateur de Tiime, déclare : « Depuis 2015, Tiime s’est donné pour mission de faciliter le quotidien des entrepreneurs et de leurs experts-comptables en leur offrant une suite d’outils pour gérer simplement les entreprises, de la facturation au pilotage de la trésorerie. Le partenariat avec GoCardless est apparu comme une évidence pour nous dans le cadre de cette mission. Il nous permet en effet d’ajouter une brique « paiement » à nos outils en donnant la possibilité à nos 100 000 utilisateurs de collecter et de gérer automatiquement les paiements qui leur sont dûs ».

Sur GoCardless

GoCardless est un leader mondial des solutions de paiement bancaire facilitant la collecte des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte en banque des clients, via le prélèvement bancaire et l’open banking. Le réseau mondial des paiements et la plateforme technologique de GoCardless simplifient l’encaissement des paiements pour plus de 75 000 entreprises partout dans le monde, des multinationales aux petites entreprises. Chaque année, GoCardless traite plus de 30 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Son siège est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. En France GoCardless accompagne des références de la French Tech comm Doctolib, Luko, Sowee ou encore Payfit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocardless.com ou suivez-nous sur Twitter @GoCardless.

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