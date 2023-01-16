Evolution des moyens de paiement : où en sont les consommateurs et les entreprises?

Les Français ouverts aux nouveaux moyens de paiement qui promettent plus de sécurité alors que les attentes augmentent lors du checkout

Paris, le 17 janvier 2023 - 09:00 CET - La fintech GoCardless, un leader dans le domaine des solutions de paiement bancaire, vient de publier une vaste étude* en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis qui apporte un éclairage sur l'expérience des payeurs, particuliers et entreprises. A l'aube d'une nouvelle ère en termes de paiement, que veulent vraiment les consommateurs lorsqu’ils paient en ligne et comment les entreprises doivent-elles les accompagner?

Un décalage entre les préférences des consommateurs et les pratiques des entreprises

Les résultats révèlent une dissonance potentiellement croissante entre la façon dont les consommateurs veulent payer et ce que les commerçants ont à leur offrir en termes de paiement. Il apparaît que les Français préfèrent payer avec des moyens de paiement digitaux : la carte bancaire est le premier de leurs choix pour les paiements e-commerce ponctuels, sélectionné par 42% d'entre eux, suivi par les portefeuilles numériques (22%). Pour les factures ponctuelles, la carte bancaire est à nouveau en tête (35%), tandis que le règlement par paiement bancaire ** arrive en seconde position (20%). Côté BtoB, les paiements bancaires ont la préférence des entreprises : six entreprises interrogées sur dix (62%) choisissent ce mode de paiement pour régler leurs factures ponctuelles.

En revanche, la majorité des entreprises continuent de proposer le paiement par virement bancaire (79%), suivi par les chèques (65%). L'utilisation répandue de ces méthodes traditionnelles et off-line pour collecter les paiements - bien que les payeurs se tournent vers des moyens digitaux - révèle un décalage que les entreprises feraient bien de prendre en compte.

La facilité d'utilisation et la sécurité en tête de liste des attentes des payeurs

En ce qui concerne spécifiquement l'expérience de paiement, l'étude montre que les payeurs n'ont pas peur de renoncer à un achat. 77% des consommateurs français, soit la proportion la plus élevée des cinq marchés étudiés, et 74% des entreprises mettraient fin à leur achat en ligne si le processus s’avérait trop complexe. 40% des particuliers se sentent frustrés lorsqu'ils doivent saisir manuellement des informations lors d'un paiement en ligne, ce chiffre passant à 47% du côté entreprises.

La préférence joue également un rôle-clé : près de sept Français sur dix (69%) et 58% des entreprises tricolores déclarent qu'ils abandonneraient leur achat si leur mode de paiement préféré n'était pas proposé.

L'enquête indique en outre que la sécurité joue un rôle important pour les consommateurs français. 84% d'entre eux déclarent que la protection de leur vie privée et de leurs données est un facteur déterminant dans le choix du mode de paiement à utiliser. Par ailleurs, 42% citent la promesse d'une plus grande sécurité comme le facteur le plus important qui les inciterait à essayer un nouveau mode de paiement.

Des entreprises prêtes à investir et à innover pour répondre aux préférences de leurs clients

Selon le rapport, de nombreuses entreprises prévoient de faire évoluer leur stratégie de paiement.

68% des grandes entreprises et 49% des entreprises de taille moyenne sur les marchés étudiés prévoient d'investir dans leur infrastructure de paiement au cours des deux prochaines années. Pour celles qui prévoient d'investir, la facturation électronique, également appelée "pay-by-link", est la plus plébiscitée. Les commerçants français semblent en effet particulièrement attirés par cette innovation - elle a été choisie par 60% des répondants dans l’Hexagone , contre 46% en Allemagne, 39% aux États-Unis et 33% au Royaume-Uni.

Par ailleurs, toujours du côté de ceux qui prévoient d'investir, un commerçant français sur cinq (20%) se dit intéressé par l’open banking, qui permet de transférer de l'argent directement d'un compte à un autre. Cela pourrait s'avérer utile pour répondre aux attentes des futurs payeurs, la plus grande proportion de consommateurs (77%) ayant déclaré avoir accès à un compte bancaire pour ses paiements.

Alexandra Chiaramonti, VP & General Manager EMEA de GoCardless, déclare : “L'étude indique que les payeurs d'aujourd'hui, qu'ils achètent pour le compte d'une entreprise ou pour eux-mêmes, ont des attentes plus élevées que jamais. Des procédures de paiement plus rapides, plus simples et plus sûres sont de plus en plus considérées comme des must-have auxquels les entreprises doivent prêter attention dans un contexte de concurrence accrue.

“Bien que la carte bancaire soit actuellement privilégiée par les particuliers, les paiements bancaires pourraient, dans un avenir proche, constituer une alternative à explorer par les commerçants. La majeure partie des consommateurs ayant accès à un compte bancaire, ils sont en effet une option intéressante pour les entreprises qui souhaitent toucher la plus grande partie de leur clientèle. Ils font également levier sur le niveau de sécurité bancaire et, dans le cas de paiements via l’open banking, sur le partage sécurisé de données pour pré-remplir les formulaires lors de la validation du panier, réduisant ainsi la complexité et les efforts manuels. Ces caractéristiques répondent à toutes les attentes du payeur moderne".

*Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov Plc. Pour l'enquête auprès des décideurs financiers, la taille totale de l'échantillon était de 1 514 adultes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne. Le travail sur le terrain a été effectué entre le 6 et le 16 juin 2022. L'enquête a été réalisée en ligne. Pour l'enquête auprès des consommateurs, la taille totale de l'échantillon était de 7 611 adultes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne et en Australie. Le travail sur le terrain a été réalisé entre le 1er et le 9 juin 2022. L'enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont été pondérés pour chaque pays afin de produire une valeur « moyenne ».

L’étude peut être visualisée ici

**Les paiements bancaires sont des paiements effectués directement d'un compte bancaire à un autre. Les paiements bancaires peuvent être utilisés pour envoyer ou collecter de l'argent de manière ponctuelle ou récurrente. Les paiements bancaires peuvent également être utilisés pour des paiements instantanés ou des paiements à une date définie.