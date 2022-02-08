Le nouvel investissement du fonds Permira Growth Opportunities et de BlackRock Private Equity Partners valorise GoCardless à 2,1 milliards de dollars

Cet investissement, qui fait suite au démarrage rapide de GoCardless dans l’open banking, va permettre de renforcer les paiements de compte à compte et de mettre en place un réseau mondial de paiement bancaire rivalisant les cartes

Michael Rouse, ancien Chief Commercial Officer de Klarna, rejoint le conseil d'administration de GoCardless, et Koen Köppen, Chief Technology Officer chez Klarna et membre du conseil d'administration de Mollie, rejoint le conseil d’administration de GoCardless en tant que directeur indépendant, apportant une expertise supplémentaire en matière de technologie et de paiements.

LONDRES, 12h, le 8 février 2022 - GoCardless, fintech leader dans le domaine des solutions de paiement bancaire, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de Série G d’un montant de 312 millions de dollars. GoCardless devient ainsi la dernière licorne technologique européenne et britannique valorisée à 2,1 milliards de dollars.

Cet investissement est mené par Permira, qui apporte d’ores et déjà un soutien significatif aux entreprises développant des logiciels de paiement et financiers best-in-class, parmi lesquelles Klarna, Clearwater Analytics et Carta. Le nouvel investisseur BlackRock Private Equity Partners a également rejoint le tour de table. Ce financement va permettre à GoCardless d'accélérer sa croissance dans le domaine de l'open banking en développant à la fois ses produits et sa présence géographique, dans le but de devenir le premier réseau mondial de paiements bancaires.

GoCardless traite plus de 25 milliards de dollars de transactions chaque année et sert plus de 70 000 entreprises à travers le monde, dont DocuSign, Klarna, TripAdvisor et Epson. Depuis sa dernière levée de fonds en décembre 2020, la valorisation de l’entreprise a plus que doublé et ses effectifs ont augmenté de 85 %. GoCardless a accéléré le développement de produits d’open banking et lancé Instant Bank Pay, une nouvelle façon de collecter des paiements ponctuels banque à banque. Depuis, l’entreprise a aidé des milliers de commerçants au Royaume-Uni et en Europe à traiter des millions de dollars de paiements ponctuels.

Klarna a récemment choisi GoCardless pour proposer le prélèvement bancaire à plus de 21 millions de clients aux Etats-Unis, tirant parti de l’expertise de GoCardless dans le domaine des paiements de compte à compte. De plus, PayPal et GoCardless ont signé un accord stratégique faisant de GoCardless le partenaire de PayPal pour les prélèvements bancaires. Les commerçants utilisant PayPal auront bientôt la possibilité d’offrir à leurs clients des options de paiement bancaire supplémentaires, alors que les consommateurs souhaitent de plus en plus avoir le choix du mode de paiement.

Hiroki Takeuchi, co-fondateur et CEO de GoCardless a affirmé : “L’essor de l’open banking représente une évolution générationnelle unique qui va changer la façon dont nous effectuons des paiements à travers le monde. Je suis ravi de nos partenariats avec Permira et BlackRock Private Equity Partners qui, grâce à leur présence mondiale et leur forte expertise technologique, vont nous aider à construire un réseau de paiement bancaire fluidifiant les transactions, sans carte, sans date d'expiration ni frais supplémentaires. Je me réjouis de travailler avec eux et les nouveaux membres de notre conseil d'administration afin d’accélérer le développement de GoCardless.”

Alberto Riva, principal chez Permira, a ajouté : “Nous pensons que GoCardless est idéalement positionné pour devenir un champion mondial des paiements de compte à compte grâce à l’open banking. Nous sommes ravis de soutenir Hiroki et son excellente équipe, afin qu’ils puissent continuer à innover et à offrir des solutions de collecte des paiements de pointe à la fois moins chers et plus rapides, partout dans le monde.”

A travers ce tour de table, GoCardless renforcera l’expertise de son conseil d’administration, avec l’arrivée de Michael Rouse, ancien Chief Commercial Officer de Klarna, et de Koen Köppen, Chief Technology Officer de Klarna et membre du conseil d'administration de Mollie, qui rejoint le conseil d’administration de GoCardless tant que directeur indépendant.

S’appuyant sur sa décennie d’expérience dans le domaine des paiements bancaires, GoCardless va élargir son champ d’action à la fois aux paiements ponctuels et aux paiements récurrents, tout en poursuivant son développement à l’international. L’entreprise ouvrira également son réseau de paiement bancaire à d’autres fournisseurs de services de paiement souhaitant tirer parti de sa technologie et de sa plateforme.

J.P. Morgan Securities PLC a agi en tant qu’agent de placement unique pour cette levée de fonds. Goldman Sachs International a agi en tant que conseiller financier de Permira.

Notes aux éditeurs Le premier tour de table, d'un montant de 192 millions de dollars, a été clôturé. Le tour de table devrait être entièrement clôturé plus tard dans l'année, sous réserve des approbations réglementaires.

Pour plus d’informations, prière de contacter :

Anne Chadan, Agence White Mirror Chargée des relations presse de GoCardless France anne@white-mirror.fr 06 60 85 98 24

A propos de GoCardless

GoCardless est un leader mondial des solutions de paiement bancaire facilitant la collecte des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte en banque des clients, via le prélèvement bancaire et l’open banking. Le réseau mondial des paiements et la plateforme technologique de GoCardless simplifient l’encaissement des paiements pour plus de 70 000 entreprises partout dans le monde, des multinationales aux petites entreprises. Chaque année, GoCardless traite plus de 30 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Son siège est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocardless.com ou suivez-nous sur Twitter @GoCardless.

© 2022 GoCardless Ltd. Tous droits réservés. GoCardless est une marque déposée de GoCardless Ltd dans plusieurs pays. Les marques de tiers mentionnées ci-dessus sont la propriété de leurs sociétés respectives. A moins d'être explicitement identifié comme tel, rien dans ce communiqué de presse ne doit être interprété comme une approbation, un soutien ou un parrainage par des tiers de GoCardless Ltd. ou de tout autre aspect de ce communiqué de presse.

A propos de Permira

Permira est une société d’investissement qui soutient le succès et les ambitions de croissance des entreprises. Fondée en 1985, la société conseille les fonds dont les actifs sous gestion s’élèvent à environ 65 milliards de dollars (58 milliards d’euros) et réalise des investissements majoritaires et minoritaires à long terme. Les fonds Permira ont réalisé près de 300 investissements en private equity dans quatre secteurs clés : la technologie, la consommation, les services et la santé. Les fonds Permira ont une longue expérience de l’investissement tech, ayant investi 18,7 milliards de dollars dans 67 sociétés dans les domaines du cloud, du SaaS, de la fintech et des places de marché en ligne. Permira emploie plus de 350 collaborateurs dans 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La stratégie Growth Opportunities de Permira (PGO) soutient les efforts de développement d’entreprises technologiques leaders et disruptives. Les fonds PGO ont d’ores et déjà accompagné des sociétés parmi les plus importantes et plus dynamiques au monde, notamment Klarna, Carta, Clearwater Analytics, Mirakl, GWI, Zwift, AllTrails, G2, Relativity, Minted, Catawiki, Safti, Nexthink, Sysdig et FullStory. Permira Growth Opportunities a clôturé son deuxième fonds en décembre 2021 à 4 milliards de dollars.