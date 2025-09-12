Planity renouvelle sa confiance à GoCardless pour automatiser 60 000 paiements mensuels

Paris, 16 septembre 2025 – Planity, leader français de la réservation beauté en ligne, renouvelle sa collaboration avec la société de paiement bancaire GoCardless, pour automatiser et gérer les encaissements mensuels de ses abonnements. Cette solution permet à Planity de simplifier ses processus de paiement, réduire ses tâches administratives et se concentrer sur son développement en France et en Europe.

Planity est une plateforme qui se décline en deux volets : une interface grand public qui permet à des millions d’utilisateurs de réserver en ligne des rendez-vous beauté (coiffure, soins, esthétique) et une partie Pro qui aide les gérants de salons, instituts et spas à gérer efficacement la gestion des réservations, des encaissements, des stocks et du temps de travail.

Avant d’adopter GoCardless en 2016, Planity devait collecter les paiements mensuels via la plateforme de sa banque, un processus fastidieux qui consistait chaque mois à exporter et télécharger un fichier XML pour initier les prélèvements, puis à les intégrer manuellement dans son outil de facturation. Désormais, grâce à l’intégration directe de GoCardless à ses outils de facturation et de comptabilité, les encaissements sont planifiés dès l’émission des factures et automatiquement rapprochés, sans intervention de l’équipe Planity.

Avec plus de 60 000 paiements mensuels, GoCardless représente désormais plus de 98 % des encaissements de Planity. L’automatisation des prélèvements automatiques a permis à l’entreprise d’économiser l’équivalent d’un temps plein, soit environ 4 000 euros par mois. Par ailleurs, contrairement aux cartes de crédit, les comptes bancaires n'ont pas de date d’expiration et les clients en changent rarement, ce qui se traduit par un taux de réussite des paiements de 95% pour Planity.

Thibault Chaufour, VP Finance chez Planity déclare : « Avec GoCardless nous savons que chaque facture sera encaissée à temps, ce qui nous apporte une grande sérénité. Cela nous permet de nous concentrer sur la stratégie de l'entreprise, comme la croissance en France et le développement de notre présence dans toute l'Europe. Cette solution simplifie également l’expérience de nos clients professionnels : une fois inscrits au prélèvement automatique, ils n’ont plus besoin de saisir leurs coordonnées bancaires et les paiements sont collectés chaque mois de manière fluide ».

Borja Valiente, vice-président des ventes et directeur général, EMEA chez GoCardless, ajoute : « Nous sommes ravis de continuer à accompagner Planity dans sa mission et son expansion européenne. En automatisant ses paiements, Planity démontre qu’une infrastructure intelligente peut générer des gains opérationnels tout en soutenant une croissance rapide et durable ».

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Sur GoCardless

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GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

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