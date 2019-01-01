En bref

Il y a trois façons d’utiliser GoCardless :

GoCardless- Mettez en place et gérez vos prélèvements avec vos clients directement dans notre tableau de bord en ligne.

GoCardless Pro - Automatisez vos prélèvements en intégrant notre REST API dans votre site internet et vos systèmes informatiques.

Nos partenaires - Nous travaillons avec de multiples partenaires, afin que vous puissiez prendre des paiements dans les logiciels que vous utilisez déjà.

À qui s’adresse GoCardless?

GoCardless s’adresse à toute entreprise désirant prendre des paiements directement à partir du compte bancaire de leurs clients dans la zone Euro, Grande-Bretagne, Canada, Suède, Danemark, Australie et Nouvelle-Zélande.Le prélèvement bancaire est particulièrement adapté aux paiements récurrents, par exemple les offres d’abonnements, la facturation de compte clients ou les achats fréquents.La simplicité d’utilisation de notre tableau de bord et la facilité d’implémentation de notre API font de GoCardless une platforme puissante pour tous, des start-ups innovantes aux grandes enterprises.

Quels sont les avantages de GoCardless vis-à-vis d’autres prestataires?

Voici quelques-uns de nos avantages vis-à-vis d’autres prestataires:

Moins d’administration- Inscrivez-vous en 2 minutes et commencez à encaisser des paiements récurrents ou ponctuels automatiquement en un clic. Le suivi des paiements et la réconciliation bancaire se font automatiquement. Fini les démarches et la gestion lourde requises par les banques.

Un prix simple et transparent - Nos tarifs sont simples et dégressifs. Les incidents de paiements, ainsi que l’implémentation, sont gratuits.

Évoluez facilement - Notre tableau de bord est propulsé par notre API REST. Ceci vous permet de facilement évoluer vers l’API afin d’automatiser plus en profondeur au fur et à mesure.

La technologie est notre métier - Nous recruitons les meilleurs développeurs, et notre équipe de support client est en permanence à votre écoute.

Pour quels usages GoCardless n’est-il pas adapté?

GoCardless n’est pas adapté à tous les usages. Par exemple, nous ne pouvons pas:

Réaliser des paiements par carte bancaire - mais vous pouvez toujours utiliser un prestataire à cette fin au côté de GoCardless.

Prélever des paiements instantanément - Le prélèvement SEPA prend 3-6 jours ouvrables pour être confirmé par les banques, ce qui n’est pas idéal pour les livraisons rapides d’objets physiques.

Nous sommes capables d’accepter la grande majorité des clients, à quelques exceptions près - pour plus de détails, voir nos activités restreintes.

Y a-t-il des limites sur les montants d’encaissement?

Il n’y a pas de limites sur le nombre de transactions que vous pouvez effectuer.Pour une transaction unitaire, le montant maximum est de 5.000€.

Les fonds collectés sont directement versés sur le(s) compte(s) en banque de votre choix. Avec GoCardless, nos tarifs sont déduits automatiquement.

Nous calculons tous nos frais incluant toute remise (le cas échéant), et arrondissons cela au centime le plus proche avant d’appliquer la TVA (le cas échéant).

Quand vais-je recevoir mes paiements?

Tous les paiements SEPA sont payés 3 jours ouvrables après le prélèvement des fonds sur le compte de votre client.Nous ne conservons aucun paiement en réserve.

Acceptez-vous les cartes bancaires ou cartes bleues?

Non, GoCardless est uniquement un prestataire de prélèvement bancaire.

GoCardless est un Etablissement de Paiement Agréé, autorisé par l’autorité britannique FCA (Financial Conduct Authority) et habilité à prendre des paiements à travers l’Union Européenne.

Qu'est-il arrivé à Instant Bank Pay ?

Rien de particulier — nous l'avons simplement renommé Pay by Bank. Lors du lancement d'Instant Bank Pay, les paiements par open banking étaient une nouveauté sur le marché. Aujourd'hui, avec leur maturité, nous constatons que « Pay by Bank » s'impose comme la dénomination commune, c'est pourquoi nous avons renommé Instant Bank Pay dans un souci de simplicité et pour éviter toute confusion.

Le déploiement du nouveau nom est encore en cours, il est donc possible que vous voyiez apparaître « Instant Bank Pay » et « Pay by Bank » pendant encore quelque temps. Rassurez-vous, il s'agit de la même fonctionnalité GoCardless et rien n'a changé — tout fonctionne exactement comme avant.