GoCardless étend son partenariat stratégique avec Sage, élargissant ainsi sa couverture mondiale et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance

LONDRES, NEW YORK, PARIS, 10 avril 2024 -- La société de paiement bancaire GoCardless a annoncé le renouvellement et l'élargissement de son partenariat stratégique avec Sage, le leader mondial de la technologie comptable, financière, RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises.

Ce nouvel accord, qui s'appuie sur une collaboration fructueuse entamée il y a six ans, ouvrira de nouveaux marchés et de nouveaux segments à GoCardless. En même temps, il permettra à encore plus d'entreprises au sein de la base clients de Sage d’accéder aux paiements bancaires grâce à de nouvelles intégrations avec les solutions phares de comptabilité cloud de Sage pour les petites et moyennes entreprises (PME) - Sage Accounting et Sage Intacct.

L'intégration de GoCardless avec Sage Intacct place la fintech dans une position stratégique pour :

exploiter pour la première fois la vaste base de clients de Sage en Amérique du Nord et en Australie

étendre sa portée aux entreprises et aux commerçants utilisant Sage Intacct au Royaume-Uni et en Europe

renforcer sa couverture des petites entreprises grâce à la nouvelle intégration de Sage Accounting, en s'appuyant sur les intégrations existantes avec Sage 50 et Sage 200.

Ce partenariat renforcé signifie que des millions de PME clientes de Sage à travers le monde sont désormais en mesure de tirer parti des capacités de GoCardless en matière de prélèvement bancaire et de paiements bancaires open banking, ce qui contribue à simplifier et rationaliser leur processus d’encaissement des paiements. L'intégration permet aux entreprises de gérer les paiements ponctuels et récurrents avec plus d'efficacité et de contrôle, tout en réduisant les tâches administratives manuelles. En utilisant les paiements bancaires via GoCardless, les entreprises peuvent également éviter les frais coûteux et les taux élevés d'échecs de paiement souvent associés aux paiements par carte bancaire.

Seb Hempstead, vice-président des partenariats chez GoCardless, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation long terme avec Sage, un partenaire précieux avec lequel nous partageons la mission d'aider les entreprises à prospérer. En combinant la technologie de pointe de Sage avec notre expertise en matière de paiements bancaires, nous pouvons aider des millions de commerçants à recouvrer du temps disponible et leur argent afin qu'ils soient moins stressés et qu'ils puissent se consacrer à la croissance de leur entreprise ».

« Le nouvel accord représente également une opportunité stratégique considérable, nous offrant une plus grande exposition aux entreprises sur tous les marchés où nous sommes présents. Nous sommes impatients de nous développer avec Sage au cours des prochaines années ».

Chip Mahan, responsable mondial des paiements et des services bancaires chez Sage, a déclaré : « Le partenariat avec GoCardless renforce la force de notre écosystème mondial de partenaires, en apportant des solutions de paiement innovantes directement dans Sage Intacct et Sage Accounting. Cette collaboration est plus qu'une simple extension des fonctionnalités de nos produits ; il s'agit de fournir une valeur réelle aux entreprises, de permettre des processus financiers sécurisés et rationalisés, et de favoriser la croissance sur les marchés nouveaux et existants. Nos efforts combinés offriront aux clients une expérience de paiement transparente, démontrant ainsi notre engagement continu à soutenir leur succès ».

L'intégration de GoCardless est opérationnelle pour les clients de Sage Accounting au Royaume-Uni et pour les clients de Sage Intacct aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France.

Construire la stratégie partenariale de GoCardless

Cette annonce assoit la stratégie de partenariats de GoCardless pour acquérir des clients à grande échelle. La fintech travaille actuellement avec une liste de plus de 350 partenaires, permettant aux entreprises d'intégrer GoCardless de manière transparente dans les solutions qu'elles utilisent déjà afin de gérer leurs paiements et autres activités commerciales en un même et seul endroit.

GoCardless et Sage ont une collaboration de longue date, Sage utilisant également GoCardless pour les paiements bancaires et les services d'information sur les comptes (AIS) propulsés par l’open banking par le biais de l’offre de données sur les comptes bancaires de la fintech.

A propos de GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

© 2024 GoCardless Ltd. Tous droits réservés. GoCardless est une marque déposée de GoCardless Ltd dans plusieurs pays. Les marques de tiers mentionnées ci-dessus sont la propriété de leurs sociétés respectives. A moins d'être explicitement identifié comme tel, rien dans ce communiqué de presse ne doit être interprété comme une approbation, un soutien ou un parrainage par des tiers de GoCardless Ltd. ou de tout aspect de ce communiqué de presse.