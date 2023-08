GoCardless et Xero renouvellent leur partenariat pour aider les petites entreprises à traverser une période économique difficile

PARIS et SYDNEY, 24 août 2023 - GoCardless, la fintech spécialiste du paiement bancaire, a annoncé qu’elle renouvelait son partenariat stratégique avec Xero, la plateforme globale pour les petites entreprises, et ce pour cinq années supplémentaires.

L'accord de partenariat s'appuie sur une relation long terme initiée en 2016 visant à aider les petites entreprises à être payées plus rapidement. Pour GoCardless, cela représente également un doublement de son activité dans le domaine de la comptabilité, un secteur clé pour la fintech alors même qu'elle affiche d’ambitieux plans de croissance.

Cette nouvelle intervient alors que les TPE/PME du monde entier sont confrontées aux conditions économiques les plus difficiles de ces derniers temps et que cette pression impacte les chefs d’entreprise.

Selon le rapport Global state of small business owner wellbeing de Xero, le bien-être des dirigeants des TPE/PME se situe à un niveau inférieur à celui de la population générale, alourdi par une série de défis, dont celui de la trésorerie. Grâce à ce partenariat, les petites entreprises clientes de Xero peuvent améliorer leur trésorerie et être payées jusqu'à deux fois plus vite en connectant de manière transparente le paiement de leurs factures en ligne à la plateforme GoCardless.

Ce partenariat permet aux clients de Xero d'utiliser GoCardless au sein-même de la plateforme Xero pour collecter facilement, et sans frais cachés, des paiements récurrents et ponctuels. Cela se fait par le biais à la fois du prélèvement, qui minimise la probabilité de retards de paiement, ainsi que d’une fonction de GoCardless permettant de collecter des paiements instantanés et ponctuels grâce à l'open banking au Royaume-Uni et à PayTo en Australie.

En outre, les petites entreprises peuvent effectuer le rapprochement de leurs paiements directement dans la plateforme Xero, ce qui réduit la charge de travail administrative. Pour les comptables, cette intégration fournit en temps réel une image précise de la situation financière de l'entreprise. Il n'est donc plus nécessaire d’effectuer des relances clients.

Leigh O'Neill, EGM - Money chez Xero, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec GoCardless en renouvelant notre partenariat. Plus que jamais, avec les pressions macroéconomiques, les petites entreprises du monde entier ont besoin de moyens pour maintenir un flux de trésorerie sain. Notre partenariat avec GoCardless offre aux clients de Xero la possibilité d'accéder au réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless afin d'être payés plus rapidement ».

Seb Hempstead, VP des partenariats chez GoCardless, a déclaré : « Notre relation avec Xero a commencé avec une valeur partagée de soutien aux petites entreprises. Au fil des ans, nos clients communs nous ont dit à quel point ce partenariat stratégique avait transformé leur entreprise, qu'il s'agisse de leur dégager du temps dont on sait qu’il est précieux ou de résoudre leurs problèmes de trésorerie. Alors que nous renouvelons nos vœux pour cinq années supplémentaires, nous sommes impatients d’apporter à des millions de petites entreprises toutes les dernières nouveautés en matière de paiements bancaires et ce afin de les aider à gagner et à conserver des clients, à économiser du temps et de l'argent, à être moins stressées et à être payées à temps ».

L'intégration de GoCardless est disponible pour tous les abonnés Xero au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

GoCardless travaille actuellement avec plus de 350 partenaires, dont Xero. Ces partenariats permettent aux entreprises d'intégrer GoCardless de manière transparente dans une solution qu’elles utilisent au quotidien et de gérer leurs paiements et autres activités commerciales en un même et seul endroit.