GoCardless s'associe à Bluefort: Le paiement bancaire est désormais disponible dans Microsoft Dynamics 365

Paris, 22 mai, 2023 - La fintech GoCardless, un leader global dans le domaine des solutions de paiement bancaire, annonce joindre ses forces à celles de Bluefort, éditeur de logiciels indépendant et partenaire de solutions Microsoft, pour offrir aux entreprises un moyen simple de gérer leur facturation, leurs paiements et leur comptabilité directement dans Dynamics 365.

Cette nouvelle intégration GoCardless est disponible gratuitement via la plateforme d'automatisation des paiements Bluefort TAPP. Elle permettra aux utilisateurs de Dynamics 365, à travers Finance & Supply Chain Management, Dynamics for Sales et Business Central, d'accéder aux paiements bancaires via le prélèvement bancaire et l’open banking, ainsi qu’à la réconciliation automatique de leurs paiements. Cette opération consiste à faire correspondre pour chaque paiement entrant, la facture de vente. Elle détecte les erreurs et permet d’avoir à tout instant une visibilité optimale sur la trésorerie globale de l’entreprise.

Cela leur permettra d'économiser du temps et de l'argent en éliminant les tâches manuelles dans le processus de paiement de bout en bout. De plus, les utilisateurs de Dynamics 365 peuvent utiliser la suite de produits innovants de GoCardless pour être payés plus rapidement et améliorer leur trésorerie, comme la fonctionnalité Success+ pour optimiser les représentations de paiements et Instant Bank Pay, la fonctionnalité de GoCardless basée sur l'open banking qui agit comme une alternative plus sûre et moins chère que les cartes bancaires pour les transactions ponctuelles. Les entreprises peuvent également offrir une meilleure expérience client en proposant une option de paiement simple, sécurisée et rapide.

Edward Borg Grech, PDG de Bluefort, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer l'intégration de GoCardless afin que les utilisateurs puissent accéder à un processus incroyablement facile pour gérer leurs paiements, tout cela au sein des plateformes Dynamics 365 qu'ils utilisent au quotidien. En travaillant avec un leader de la filière et en tirant parti de son réseau mondial de paiement bancaire, nous pouvons offrir aux commerçants des solutions de paiement de pointe partout où ils développent de l’activité ».

Alexandra Chiaramonti, VP & General Manager EMEA de GoCardless déclare : « Chez GoCardless, nous avons la conviction que les paiements bancaires sont un atout considérable pour la bonne santé financière des entreprises : parce qu’ils permettent d’être payé plus rapidement, qu’ils améliorent le taux de conversion et qu’ils contribuent à un meilleur relationnel et à une meilleure fidélisation client en évitant la friction des relances. Ces points sont essentiels dans le contexte économique actuel. Selon une étude parue ce jour, une entreprise sur cinq a vu sa trésorerie se dégrader au premier semestre en raison de l’inflation*. C’est dire si le sujet des paiements est central. En rejoignant les milliers d’entreprises qui utilisent déjà Microsoft Dynamics 365, aux côtés de grands noms comme Coca-Cola et Adobe ou de très nombreuses entreprises locales, notre partenariat avec Bluefort va permettre à encore plus d’organisations de bénéficier de tous les atouts des paiements bancaires ».

Cette annonce ajoute un autre grand nom à la liste des plus de 350 partenaires de GoCardless. Ces partenariats permettent aux entreprises d'intégrer GoCardless de manière transparente dans leurs outils de facturation, de comptabilité ou encore de relation client afin de permettre à leurs clients de gérer leurs paiements et leurs différentes activités en un seul endroit.

