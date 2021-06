Von Hiroki Takeuchi — Nov. 2019 — Lesezeit 3 min.

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir heute das erste globale Netzwerk starten, das speziell für wiederkehrende Zahlungen entwickelt wurde.

Unser neues weltweites Netzwerk vereint erstmals Banklastschriftverfahren aus der ganzen Welt. Es bietet die einfachste, vorhersehbarste und transparenteste Möglichkeit, wiederkehrende Zahlungen wie Rechnungen und Abonnements einzuziehen – unabhängig davon, wo sich Ihre Kunden befinden.

„Unsere Vision: Wir wollen es Unternehmen jeder Größe erleichtern, wiederkehrende Zahlungen von überall und in jeder Währung einzuziehen und zu versenden.“

Die Komplexität des internationalen Zahlungsverkehrs hält Unternehmen zurück

Was haben viele der weltweit erfolgreichsten Unternehmen des letzten Jahrzehnts gemeinsam? Sie alle haben Geschäftsmodelle, die auf wiederkehrenden internationalen Zahlungen basieren.

Aber trotz dieser explosionsartigen Zunahme wiederkehrender Zahlungen ist die Art und Weise, wie Unternehmen diese einziehen, nicht für das digitale Zeitalter geeignet. Unternehmen denken oft, dass ihre einzige Option darin besteht, wiederkehrende Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarten (die hohe Abwanderungsraten aufweisen) oder mit manuellen Methoden wie Banküberweisungen oder Schecks (die langsam und teuer sind) einzuziehen.

Diese Herausforderungen schrecken viele Unternehmen von der Idee ab, international zu wachsen. 73% der Entscheidungsträger glauben, dass ihr Unternehmen erfolgreicher wäre, wenn es einen besseren Zugang zu den internationalen Märkten hätte. 39% sind jedoch der Meinung, dass die Komplexität des internationalen Zahlungsverkehrs ihr Unternehmen von der internationalen Expansion abhält*.

GoCardless nutzt das Lastschriftverfahren als Grundlage und konnte bereits über 50.000 Unternehmen helfen, stets pünktlich bezahlt zu werden – darunter DocuSign, The Guardian und Bulb Energy. So können diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Auch wenn wir schon viel erreicht haben, ist uns bewusst, dass wir noch viel mehr tun können, um den Bedarf an wiederkehrenden Zahlungen weltweit zu decken.

Eine Kollaboration, um wiederkehrende Zahlungen zu ermöglichen

Unser neues globales Netzwerk wird GoCardless von einer Sammlung nationaler und regionaler Bankeinzugssysteme in ein wirklich grenzenloses Netzwerk verwandeln.

Ein großer Teil der grenzenlosen Nutzung unseres neuen Netzwerks ist die Möglichkeit, Zahlungen über mehrere Bankeinzugssysteme und Länder hinweg über eine einzige Schnittstelle auf ein einziges Bankkonto einzuziehen.

Als Teil des Aufbaus unseres neuen globalen Netzwerks arbeiten wir sehr eng mit den Experten für Online-Geldtransfer, Wise, zusammen. Die Zusammenarbeit war ein Kinderspiel, denn sowohl ich, als auch die Co-Founder von Wise, Taavet und Kristo, teilen die gleiche Vision: Wir wollen den internationalen Zahlungsverkehr revolutionieren.

Wise wird die Devisen (FX)-Fähigkeit innerhalb unseres globalen Netzwerks stärken, so dass wir Gelder in den Heimatwährungen unserer Kunden abrechnen können.

Dies wird sowohl Unternehmen mit Ambitionen, global zu skalieren, als auch Unternehmen, die bereits Zahlungen aus der ganzen Welt auf nicht optimale Weise erhalten, sehr zugute kommen.

„GoCardless teilt unsere Leidenschaft, Fairness und Transparenz in den Geschäftsbankensektor zu bringen. Wir geben GoCardless Kunden die Möglichkeit, in über 30 Ländern zu agieren und Zahlungen in Währungen auf der ganzen Welt einzuziehen. Dies ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die weltweit expandieren oder handeln“. - Taavet Hinrikus, Co-Founder, Wise

Was macht unser globales Netzwerk besonders?

Unser neues globales Netzwerk wurde aufgebaut, um das internationale Inkasso von wiederkehrenden Zahlungen fit für das moderne Zeitalter zu machen. Aber wie profitieren Unternehmen davon?

Es bietet eine automatisierte Möglichkeit, internationale Zahlungen einzuziehen, ohne sich auf die Kartennetze oder manuelle push-basierte Mechanismen wie internationale Banküberweisungen verlassen zu müssen. Wir sind in der Lage, Zahlungen direkt auf Ihr Bankkonto, in Ihrer Heimatwährung und in jedem der 30 Länder, die wir heute abdecken, zu tätigen.

Beim Aufbau dieses globalen Netzwerks haben wir uns auf drei Prinzipien konzentriert:

Die Schaffung einer einfachen Möglichkeit, Zahlungen einzuziehen, indem geografisch fragmentierte Systeme zusammengeführt werden, zu denen die Banken in der Vergangenheit den Zugang eingeschränkt haben. Die Schaffung einer vorhersehbareren Möglichkeit, Zahlungen einzuziehen, indem ein Pull-basierter Mechanismus geschaffen wird, der Ihnen mehr Kontrolle und Transparenz über Ihren Cashflow gibt. Die Schaffung einer transparenten Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren oder böse Überraschungen, die typischerweise mit der FX-Konvertierung verbunden sind. Durch die Partnerschaft mit Wise können wir sicherstellen, dass Sie bei jeder Transaktion den „echten“ Devisenkurs erhalten.

„Bei GoCardless ging es immer darum, es Unternehmen zu erleichtern stets pünktlich bezahlt zu werden. Unser neue globales Netzwerk unterstützt dies auf sehr greifbare Art und Weise, so dass sich Unternehmen auf das konzentrieren können, was sie am besten können.“

Werden Sie international

Das neue Netzwerk ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen unserer Vision, den besten Weg zu finden, wiederkehrende Zahlungen einzuziehen. Es ist uns gelungen, eine Reihe von geografisch fragmentierten Banklastschriften in einem einzigen globales Netzwerk zu vereinen. Dies ermöglicht Unternehmen grenzenloses Wachstum.

In nur acht Jahren konnten wir es es über 50.000 Unternehmen erleichtern stets pünktlich bezahlt zu werden, damit sie sich voll und ganz auf die Entwicklung großartiger Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können. Ich bin unglaublich gespannt, was unser neues Netzwerk in den kommenden Jahren Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen wird!

Erfahren Sie hier mehr über unser neues globales Netzwerk.

