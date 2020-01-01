Re-Leased ist eine cloud-basierte Verwaltungsplattform für Gewerbeimmobilien mit Kunden in Neuseeland, Großbritannien, Australien, den USA und Kanada.

Durch den Einsatz von GoCardless konnte Re-Leased erhebliche Einsparungen bei Bankgebühren und Wechselkursen erzielen und gleichzeitig die durchschnittliche Außenstandsdauer von 45-50 Tage auf nur 30 Tage reduzieren.