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GoCardless Zahlungen
Ziehen Sie Zahlungen aus 30 + Ländern mit dem weltweit ersten globalen Banklastschrift-Netzwerk ein.
Ziehen Sie Zahlungen mit GoCardless ein, egal wo Ihre Kunden sind. Bieten Sie die lokale Variante des Lastschriftverfahrens in über 30 Ländern an, darunter Großbritannien, die Eurozone, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Wir möchten transparent bleiben und gewährleisten, dass wir Ihre Zahlungen mit dem bestmöglichen Wechselkurs umrechnen. Deshalb verwenden wir Wise für unsere Währungsumrechnung. Der reale Wechselkurs gilt als der fairste weltweit, doch leider wird er von Banken und den meisten Zahlungs- und Geldtransfer-Anbietern an Sie nicht weitergegeben. Der reale Wechselkurs von Wise bei GoCardless bietet Ihnen den besten Wert, den Sie für Ihre internationalen Zahlungen bekommen können.
GoCardless eignet sich perfekt für Abonnements, Rechnungen und Ratenzahlungen und ist die beste Lösung für den Einzug wiederkehrender Zahlungen.
Nutzen Sie Success+, um Zahlungsausfälle zu minimieren. Holen Sie im Durchschnitt 70 % der fehlgeschlagenen Zahlungen zurück.
Ziehen Sie Zahlungen aus mehr als 30 Ländern in 8 Währungen mit dem weltweit ersten globalen Banklastschrift-Netzwerk ein.
Ergänzen Sie Ihre wiederkehrenden Zahlungen durch eine einfache, bequeme Möglichkeit, bei Bedarf einmalige Zahlungen einzuziehen.
“GoCardless ist zu einer wichtigen Zahlungsoption für DocuSign geworden. Und wo immer wir GoCardless anbieten, konvertieren die Kunden besser.”
Beverly Tu, Direktorin für eCommerce-Wachstum, DocuSign
Re-Leased ist eine cloud-basierte Verwaltungsplattform für Gewerbeimmobilien mit Kunden in Neuseeland, Großbritannien, Australien, den USA und Kanada.
Durch den Einsatz von GoCardless konnte Re-Leased erhebliche Einsparungen bei Bankgebühren und Wechselkursen erzielen und gleichzeitig die durchschnittliche Außenstandsdauer von 45-50 Tage auf nur 30 Tage reduzieren.
Wir unterstützen derzeit Zahlungen in GBP, EUR, USD, SEK, DKK, AUD, NZD und CAD.
Derzeit können Sie mit uns Kunden in Großbritannien, der Eurozone, Schweden, Dänemark, Australien, Neuseeland, den USA und Kanada erreichen.
Wir verwenden den realen Wechselkurs von Wise (früher bekannt als TransferWise). Das ist der fairste Wechselkurs, der möglich ist.
Es gibt keine! Wir möchten für Sie so transparent wie möglich sein und haben keine versteckten Gebühren in den Wechselkursen. Internationale Zahlungen kosten 2 % + 0,20 € pro Transaktion in den Währungen Ihrer Kunden.
Wir sind derzeit nicht in der Lage, Wohltätigkeitsorganisationen, die GoCardless für den Einzug von Zahlungen nutzen, internationale Zahlungen mit FX anzubieten. Der Grund dafür ist, dass in einigen Regionen, in denen wir tätig sind, keine Zahlungen im Namen von Wohltätigkeitsorganisationen möglich sind.
Lesen Sie hier unsere vollständige Liste der FAQs