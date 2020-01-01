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Über GoCardless
Genau das wollen wir erreichen. Wir wollen Zahlungen schneller, kostengünstiger und sicherer machen. Außerdem wollen wir durch Open Banking den Zugang zu Kontodaten erleichtern.
Wir bei GoCardless glauben, dass Bankzahlungen die beste Art zu zahlen und bezahlt zu werden sind. Bankkontodaten sind ein mächtiges Werkzeug für Unternehmen, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Deshalb machen wir beides einfach nutzbar.
Ziehen Sie Zahlungen ein - national oder international - ohne Stress, Aufwand oder kostspielige Gebühren. Und greifen Sie sicher auf die Daten der Bankkonten Ihrer Kunden zu, um Ihre Produkte zu verbessern und Risiken zu kontrollieren. Dazu stehen Verbindungen zu mehr als 2.300 Banken in ganz Europa zur Verfügung.
Chargebee, Zuora, Billwerk, Piano: Dies sind nur vier von Hunderten großartiger Unternehmenssoftware, mit denen GoCardless zusammenarbeitet, um Nutzern eine bessere Möglichkeit zum Einziehen von Zahlungen zu bieten.
Deshalb sind wir stolz auf unser preisgekröntes Support-Team, bei dem Sie immer mit einem echten Menschen in Kontakt treten können. Sie brauchen Hilfe?
Vielfalt und Integration sind zu jeder Stunde des Tages wichtig. Denn die Welt hört nicht auf, wenn wir zur Arbeit gehen.
Gut zu Menschen zu sein bedeutet, gut zu unserem Planeten zu sein. Deshalb muss das, was wir herstellen, auch nachhaltig sein.
BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review und Hunderte andere haben über uns berichtet.
Wir haben 2022 den Open Banking-Anbieter Nordigen übernommen. Denn wir glauben, dass Open Banking ein technologischer Wandel ist, der nur einmal in einer Generation stattfindet. Mit dem Fachwissen und der Technologie von Nordigen können wir die besten Produkte - sowohl für Zahlungen als auch für Daten - für jedes Unternehmen anbieten, das die Vorteile von Open Banking nutzen möchte.