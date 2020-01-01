Skip to content

Über GoCardless

DAS WELTWEITE NETZWERK FÜR BANKZAHLUNGEN

Genau das wollen wir erreichen. Wir wollen Zahlungen schneller, kostengünstiger und sicherer machen. Außerdem wollen wir durch Open Banking den Zugang zu Kontodaten erleichtern.

Kontakt

Von mehr als 75.000 Unternehmen genutzt. Von Klein bis Groß. Weltweit.

[de-DE] Homepage – Merchant logo – DocuSign (black)
[de-DE] Homepage – Merchant logo – UNHCR (black)
[de-DE] Homepage – Merchant logo – Aon (black)
Tripadvisor logo
es-05-Bridgestone
de-06-Quandoo

Es ist Zeit für eine bessere Lösung

Wir bei GoCardless glauben, dass Bankzahlungen die beste Art zu zahlen und bezahlt zu werden sind. Bankkontodaten sind ein mächtiges Werkzeug für Unternehmen, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Deshalb machen wir beides einfach nutzbar.

Ziehen Sie Zahlungen ein - national oder international - ohne Stress, Aufwand oder kostspielige Gebühren. Und greifen Sie sicher auf die Daten der Bankkonten Ihrer Kunden zu, um Ihre Produkte zu verbessern und Risiken zu kontrollieren. Dazu stehen Verbindungen zu mehr als 2.300 Banken in ganz Europa zur Verfügung.

Zusammenarbeit mit den Profis

Chargebee, Zuora, Billwerk, Piano: Dies sind nur vier von Hunderten großartiger Unternehmenssoftware, mit denen GoCardless zusammenarbeitet, um Nutzern eine bessere Möglichkeit zum Einziehen von Zahlungen zu bieten.

Partner werden

Es geht nie nur ums Geschäft

Alles dreht sich immer um Menschen

Deshalb sind wir stolz auf unser preisgekröntes Support-Team, bei dem Sie immer mit einem echten Menschen in Kontakt treten können. Sie brauchen Hilfe?

Kontakt

Vielfalt und Integration sind nicht nur leere Worte für uns

Vielfalt und Integration sind zu jeder Stunde des Tages wichtig. Denn die Welt hört nicht auf, wenn wir zur Arbeit gehen.

Mehr erfahren

Die Umwelt im Blick

Gut zu Menschen zu sein bedeutet, gut zu unserem Planeten zu sein. Deshalb muss das, was wir herstellen, auch nachhaltig sein.

Mehr erfahren

Sie haben vielleicht schon von uns gehört

BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review und Hunderte andere haben über uns berichtet.

Der Ausbau unserer Expertise

Wir haben 2022 den Open Banking-Anbieter Nordigen übernommen. Denn wir glauben, dass Open Banking ein technologischer Wandel ist, der nur einmal in einer Generation stattfindet. Mit dem Fachwissen und der Technologie von Nordigen können wir die besten Produkte - sowohl für Zahlungen als auch für Daten - für jedes Unternehmen anbieten, das die Vorteile von Open Banking nutzen möchte.

Mehr erfahren

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns

Kontakt

Sie können die Antwort nicht finden, nach der Sie suchen? Oder möchten Sie mehr über etwas wissen? Unser freundliches Team hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.