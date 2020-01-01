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Wiederkehrende Zahlungen

Ideal für Abonnements und Mitgliedsbeiträge

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Kosten Sparen

Automatisieren Sie den Einzug von wiederkehrenden Zahlungen und schaffen Sie komplexe und kostspielige manuelle Vorgänge ab.

Weniger Zahlungsausfälle

Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen beim ersten Mal erfolgreich ein und weisen Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+ erneut an.

Kundenerfahrung Verbessern

Schaffen Sie eine eigene, erstklassige Bezahlerfahrung, die sich vollständig in Ihr bestehendes Online-Angebot integriert.

So funktioniert es

Einfaches Bezahlen für Ihre Kunden

Ideal für Abonnementzahlungen

Grenzübergreifende Zahlungen

Ziehen Sie mit dem weltweit ersten globalen Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen Lastschriften aus über 30 Ländern ein.

Benachrichtigungen in Echtzeit

Bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Stornierungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass Sie die Transaktion direkt neu veranlassen können.

Vollständig anpassbar

Passen Sie unsere sofort einsatzbereiten Zahlungsseiten an oder erstellen Sie über die API eine Integration nach Maß.

Flexible Zahlungen

Wählen Sie das Startdatum, die Häufigkeit und die Dauer der Zahlungen genau nach den Anforderungen Ihres Unternehmens.

Einfache Lösung für Ihr Unternehmen

Verwalten Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen. Verlängern und ändern Sie Zahlungspläne, so dass Sie stets den Überblick über jeder Transaktion behalten.

Jetzt starten

Integration mit Ihrer Software

Verbinden Sie GoCardless mit Ihrer Software, um Zahlungen an den Fälligkeitsterminen automatisch einzuziehen und abzugleichen.

Unsere Partner ansehen

Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.

Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting

Ideal für Ihre Kunden

Einfach

Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.

Transparent

Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.

Effizient

Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.

Absolut sicher

GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift-Garantie geschützt.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Beginnen Sie noch heute, Zahlungen einzuziehen

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Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.