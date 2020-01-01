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Automatisieren Sie den Einzug von wiederkehrenden Zahlungen und schaffen Sie komplexe und kostspielige manuelle Vorgänge ab.
Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen beim ersten Mal erfolgreich ein und weisen Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+ erneut an.
Schaffen Sie eine eigene, erstklassige Bezahlerfahrung, die sich vollständig in Ihr bestehendes Online-Angebot integriert.
Ziehen Sie mit dem weltweit ersten globalen Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen Lastschriften aus über 30 Ländern ein.
Bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Stornierungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass Sie die Transaktion direkt neu veranlassen können.
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Verwalten Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen. Verlängern und ändern Sie Zahlungspläne, so dass Sie stets den Überblick über jeder Transaktion behalten.
Verbinden Sie GoCardless mit Ihrer Software, um Zahlungen an den Fälligkeitsterminen automatisch einzuziehen und abzugleichen.
Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.
Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting
Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.
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