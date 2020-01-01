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“Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren”
Jan Reisenweber - Accountant, orderbird AG
orderbird ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das Software-Kassensysteme für Kunden aus der Gastronomiebranche anbietet, damit diese sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Gäste.
Mit über 10 000 Kunden – Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Eisdielen und Biergärten – zählt orderbird zu den führenden Kassensystemen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich mit einem wachsenden Kundenstamm in Liechtenstein, Luxemburg und Großbritannien.
Anfangs wickelte orderbird seine SEPA-Buchungen in Zusammenarbeit mit der Hausbank ab. Um sich zu professionalisieren, entschied sich das damalige Start-Up für Zoura als Lizenzverwaltungstool und suchte hierfür nach einem geeigneten Zahlungsanbieter. GoCardless überzeugte sowohl technisch als auch finanziell.
Der neu etablierte Prozess ist besser in die Buchhaltung integriert. Das Abstimmen und Hin- und Herschieben von Datenlisten ins online-Banking der Hausbank war ein beträchtlicher Aufwand. Das fällt jetzt alles weg.
orderbirds Kunden, besonders Neukunden, schätzen die durch GoCardless hergestellte Transparenz im Zahlungsverkehr. Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Hinweis, dass in drei Tagen die Rechnungssumme abgebucht wird. Die frühzeitige Benachrichtigung führt zu mehr Klarheit.
Diese erhöhte Kundenzufriedenheit in der Kommunikation will das Kassenvertriebsunternehmen in Zukunft ausbauen. Da orderbird überall genutzt werden kann und auch seine europäischen Kunden das Lastschriftverfahren nutzen, wird der Einstieg in das Hosted-Payment Verfahren von GoCardless vorbereitet.
Dieses ermöglicht es den Kunden, selbst ihr SEPA-Mandat einzugeben. orderbird verspricht sich hiervon eine weitere erhebliche Arbeitserleichterung und kann die dadurch ersparte Zeit dem Ausbau der Marktposition widmen.