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Wiederkehrende Zahlungen ganz einfach einziehen

Richten Sie das System in wenigen Minuten ein und weisen Sie direkt Lastschriften an. Richten Sie flexibel regelmäßige oder einmalige Zahlungen und feste oder variable Beträge ein.

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Für Rechnungszahlungen

Werden Sie stets pünktlich bezahlt. Sobald ein Kunde die Zahlung mit GoCardless eingerichtet hat, können Sie seine Zahlungen automatisch einziehen und abgleichen.

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Für Abonnements und Mitgliedsbeiträge

Je nach Zahlungsplan, GoCardless macht es Ihren Kunden leicht, für Abonnements und Mitgliedsbeiträge zu bezahlen.

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Ideal für Ihre Kunden

Einfach

Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.

Transparent

Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.

Effizient

Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.

Absolut sicher

GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift Garantie geschützt.

So funktioniert GoCardless

Internationale Zahlungen

Bieten Sie Kunden in über 30 Ländern, darunter Länder der Eurozone, Großbritannien, USA und Australien, eine großartige Zahlungserfahrung.

Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.

Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting

Geschaffen für erfolgreiche Zahlungen

Ziehen Sie 97,3 % der Zahlungen gleich beim ersten Mal erfolgreich ein. Falls eine Zahlung doch einmal fehlschlägt - weist Success+ sie automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun.

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Wächst mit Ihrem Unternehmen

Echtzeitbenachrichtigungen

Bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Stornierungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass Sie die Transaktion sofort neu veranlassen können.

Absolut sicher

GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift- Garantie geschützt.

Flexible Zahlungen

Wählen Sie passende Zahlungspläne mit vollständiger Kontrolle über wiederkehrende und einmalige Zahlungen.

Vollständig anpassbar

Fügen Sie unseren sofort einsatzbereiten Zahlungsseiten Ihr Branding hinzu oder erstellen Sie über die API eine Integration nach Maß.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

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Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.