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Richten Sie das System in wenigen Minuten ein und weisen Sie direkt Lastschriften an. Richten Sie flexibel regelmäßige oder einmalige Zahlungen und feste oder variable Beträge ein.
Werden Sie stets pünktlich bezahlt. Sobald ein Kunde die Zahlung mit GoCardless eingerichtet hat, können Sie seine Zahlungen automatisch einziehen und abgleichen.
Je nach Zahlungsplan, GoCardless macht es Ihren Kunden leicht, für Abonnements und Mitgliedsbeiträge zu bezahlen.
Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.
Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.
Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.
GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift Garantie geschützt.
Bieten Sie Kunden in über 30 Ländern, darunter Länder der Eurozone, Großbritannien, USA und Australien, eine großartige Zahlungserfahrung.
Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.
Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting
Ziehen Sie 97,3 % der Zahlungen gleich beim ersten Mal erfolgreich ein. Falls eine Zahlung doch einmal fehlschlägt - weist Success+ sie automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun.
Bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Stornierungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass Sie die Transaktion sofort neu veranlassen können.
GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift- Garantie geschützt.
Wählen Sie passende Zahlungspläne mit vollständiger Kontrolle über wiederkehrende und einmalige Zahlungen.
Fügen Sie unseren sofort einsatzbereiten Zahlungsseiten Ihr Branding hinzu oder erstellen Sie über die API eine Integration nach Maß.
Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.