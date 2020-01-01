Quandoo ist eine Reservierungsplattform, die weltweit mit über 18.000 Restaurants zusammenarbeitet. Es ist eine großartige Möglichkeit für Gäste, neue Restaurants zu entdecken und Tische online zu buchen.

Durch die Reservierungsverwaltungssoftware und die Marketing-Tools können Restaurants auch besser mit Restaurants verbunden werden. Quandoo war frustriert über die mangelnde Transparenz und die hohe Anzahl an Administratoren, die für die direkte Abwicklung der Lastschriftzahlungen bei der Bank erforderlich waren, und bat GoCardless um Hilfe.

Quandoo setzt GoCardless jetzt in Großbritannien, Deutschland, Italien und anderen europäischen Ländern ein und plant 2019 in Australien zu integrieren.

Sehen Sie sich das Video, um mehr darüber zu erfahren, wie Quandoo zum ersten Mal auf GoCardless umgestiegen ist und welche Vorteile es für die weltweite Zahlung hat: