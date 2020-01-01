GoCardless Protect+

Die Sicherheit Ihrer Zahlungen muss nicht bedeuten, dass Sie Ihre Zeit damit verbringen, nach betrügerischen Zahlern Ausschau zu halten oder Geld für Lösungen auszugeben, die den Checkout-Prozess Ihrer Kunden komplizierter machen.

Wir haben unsere erste Lösung zur Bekämpfung von Betrug entwickelt, die speziell für Bankzahlungen konzipiert ist. Durch den Einsatz intelligenter Zahlungslösungen lässt sich Protect+ von GoCardless nahtlos in GoCardless-Zahlungen integrieren, um potenzielle betrügerische Zahler automatisch zu identifizieren, abzuweisen und zu überwachen.

Die tatsächliche Leistung kann je nach den individuellen Gegebenheiten des Händlers und seiner Kunden variieren.