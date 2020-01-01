Globale Zahlungen
Integrationen
Add-ons
Mehr
GoCardless Protect+
Wir präsentieren Protect+ von GoCardless. Die nächste Generation der Betrugsprävention.
Die Sicherheit Ihrer Zahlungen muss nicht bedeuten, dass Sie Ihre Zeit damit verbringen, nach betrügerischen Zahlern Ausschau zu halten oder Geld für Lösungen auszugeben, die den Checkout-Prozess Ihrer Kunden komplizierter machen.
Wir haben unsere erste Lösung zur Bekämpfung von Betrug entwickelt, die speziell für Bankzahlungen konzipiert ist. Durch den Einsatz intelligenter Zahlungslösungen lässt sich Protect+ von GoCardless nahtlos in GoCardless-Zahlungen integrieren, um potenzielle betrügerische Zahler automatisch zu identifizieren, abzuweisen und zu überwachen.
Die tatsächliche Leistung kann je nach den individuellen Gegebenheiten des Händlers und seiner Kunden variieren.
Nutzen Sie intelligente Zahlungslösungen, um potenzielle betrügerische Zahler in dem Moment zu identifizieren, in dem sie ein Mandat erstellen – selbst wenn es sich um einen neuen Zahler handelt.
Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen, damit Sie genau zu Ihren Kunden passen.
Reduzieren Sie automatisch Kosten und Verluste und geben Sie Ihrem Team mehr Zeit.
Protect+ nutzt maschinelles Lernen, um sich im Laufe der Zeit an neue betrügerische Verhaltensweisen anzupassen.
Entdecken Sie, wie GoCardless Protect+ betrügerische Zahler proaktiv identifiziert, Betrug verhindert und gleichzeitig den Zahlungsverlauf Ihrer echten Zahler schützt.
Wir waren maßgeblich an der Entwicklung und dem Pilotprojekt von Protect+ beteiligt. Wir sind davon überzeugt, dass es in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Zahlungsstrategie sein wird und dazu beiträgt, unsere Umsätze zu schützen, um unser Wachstum zu fördern."
Clare Bennett, Product Manager, Capital on Tap
Sprechen Sie mit einem unserer Experten über den Schutz Ihrer Bankzahlungen vor Betrug mit Protect+ von GoCardless