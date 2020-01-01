Kundenstimmen

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Von Einzelunternehmern bis multinationalen Konzernen unterstützt GoCardless täglich tausende Firmen bei Ihren Zahlungen.

„Wenn wir unsere Beziehung zu GoCardless in einem Wort definieren müssten, wäre es ‚Vertrauen“

Constantin Lagneau, Produktmanager, Luko

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.