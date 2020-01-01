Rechtliche Hinweise

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Geschäftsführer: Hiroki Takeuchi

GoCardless ist registriert im britischen Handelsregister Companies House mit der Nummer 07495895. GoCardless ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich als Zahlungsdienst in der Europäischen Union autorisiert, und eingetragen im Register der Financial Conduct Authority unter der Registrierungsnummer 597190. GoCardless ist in der britischen Steuerbehörde HMRC mit der Registrierungsnummer 12642480 eingetragen.