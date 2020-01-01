Rechtliche Hinweise

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Betreiber der Website gocardless.com:
GoCardless Ltd Sutton Yard, 65 Goswell Road London, EC1V 7EN Vereinigtes KönigreichTelefon: +44 (0)20 7183 8674 E-Mail : hilfe@gocardless.com
Geschäftsführer: Hiroki Takeuchi
GoCardless ist registriert im britischen Handelsregister Companies House mit der Nummer 07495895. GoCardless ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich als Zahlungsdienst in der Europäischen Union autorisiert, und eingetragen im Register der Financial Conduct Authority unter der Registrierungsnummer 597190. GoCardless ist in der britischen Steuerbehörde HMRC mit der Registrierungsnummer 12642480 eingetragen.
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