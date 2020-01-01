Skip to content

Rechtliche Hinweise

Haben Sie noch Fragen? Erstellen Sie ein Ticket für unser Support Team

Impressum

Betreiber der Website gocardless.com:

GoCardless Ltd  Sutton Yard, 65 Goswell Road  London, EC1V 7EN  Vereinigtes KönigreichTelefon: +44 (0)20 7183 8674  E-Mail : hilfe@gocardless.com

Geschäftsführer: Hiroki Takeuchi

GoCardless ist registriert im britischen Handelsregister Companies House mit der Nummer 07495895. GoCardless ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich als Zahlungsdienst in der Europäischen Union autorisiert, und eingetragen im Register der Financial Conduct Authority unter der Registrierungsnummer 597190. GoCardless ist in der britischen Steuerbehörde HMRC mit der Registrierungsnummer 12642480 eingetragen.

Haben Sie noch Fragen? Erstellen Sie ein Ticket für unser Support Team

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.