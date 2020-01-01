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Verbinden Sie sich mit einem GoCardless-Partner

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    Ausgewählte Partner

    Werden Sie stets pünktlich bezahlt, indem Sie GoCardless mit einigen unserer beliebtesten Partnerintegrationen verbinden.

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    Chargebee
    Chargebee

    Unterstützt Unternehmen bei der Abonnementverwaltung

    Salesforce
    Salesforce

    Automatisieren Sie Quote-to-Cash-Prozesse mit Zahlungen, die vollständig auf der Plattform stattfinden.

    Zuora
    Zuora

    GoCardless arbeitet mit Zuora zusammen, um Zahlungen per Lastschrift für die Subscription Economy zu ermöglichen

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    Konto und Fakturierung

    Laufen Sie nie wieder überfälligen Rechnungen hinterher. Verbinden Sie GoCardless mit Ihrer Buchhaltungs- oder Abrechnungssoftware, um Zahlungen zu automatisieren.

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    Astral 365
    Astral 365

    Beenden Sie verspätete Zahlungen

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    Kontrollieren Sie Ihren Workspace mit automatisierten Zahlungen

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    PayJoe

    Buchhaltung im Onlinehandel automatisieren. Mehr Zeit für Ihr Business.

    lexoffice
    lexoffice

    Setzen Sie verspäteten Zahlungen mit SepaHeld ein Ende, der App, die GoCardless mit lexoffice verbindet

    CRM

    Verwalten Sie Kunden, Rechnungen und Zahlungen an einem Ort, indem Sie GoCardless mit Ihrer CRM-Software verbinden.

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    Automatisieren Sie Quote-to-Cash-Prozesse mit Zahlungen, die vollständig auf der Plattform stattfinden.

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    Kontrollieren Sie Ihren Workspace mit automatisierten Zahlungen

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    Microsoft

    Werden Sie pünktlich bezahlt und gleichen Sie Rechnungen automatisch ab.

    e-commerce

    Fügen Sie die Konto-zu-Konto-Zahlungen von GoCardless Ihrem Checkout hinzu.

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    WooCommerce
    WooCommerce

    Integrieren Sie wiederkehrende Zahlungen auf Ihrer Website – mit GoCardless

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    MyFundBox

    Machen Sie sich das Einziehen von wiederkehrenden Zahlungen ganz einfach – mit Lastschriften

    Gesundheit & Fitness

    Automatisieren Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen, indem Sie GoCardless mit Ihrer Mitglieder-Verwaltungssoftware verbinden.

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    Erleichtern Sie sich das Einziehen von Mitgliedsbeiträgen

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    Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow und Ihre Mitglieder – mit GoCardless

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    Die Buchungssoftware für Fitnessstudios mit einfachen automatisierten Zahlungen

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    Revolutionise your studio with Bank Debit integration

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    Automatisieren Sie die Finanzen Ihres Studios mit dem Lastschriftverfahren

    Mitgliedschaften

    Ziehen Sie Mitgliedsbeiträge mühelos ein, indem Sie GoCardless mit Ihrer Mitgliedschafts- und Club-Verwaltungssoftware verbinden.

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    Dienstprogramme

    Automatisieren Sie Rechnungszahlungen, indem Sie GoCardless mit Ihrer Versorgungssoftware verbinden.

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    GoCardless arbeitet mit Zuora zusammen, um Zahlungen per Lastschrift für die Subscription Economy zu ermöglichen

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    Andere

    GoCardless lässt sich mit einer Vielzahl von Unternehmenssoftware verbinden und macht es Ihnen so leicht, stets pünktlich bezahlt zu werden.

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    Werden Sie in der Cloud bezahlt

    Cobot
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    Ziehen Sie Zahlung für Ihren Workspace ganz einfach per Lastschrift ein

    Fahrschulcockpit
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    Bringen Sie Ihre Schule mit Lastschrift-Zahlungen auf Erfolgskurs

    Förderverein Jugendmedien e.V.
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    Finanzieren Sie Ihr Projekt ganz einfach per Lastschrift

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    Host seminars easily with GoCardless payments

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    GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

    GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.