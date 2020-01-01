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GoCardless für Perfect Gym
Mit GoCardless haben Sie die Kontrolle über das Einziehen von Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden
Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen durch intelligente Wiederholungsversuche, die mithilfe von Datenanalysen den besten Tag für einen erneuten Zahlungseinzug auswählen.
Richten Sie den Zahlungseinzug einfach ein und automatisieren Sie ihn, um Ihren Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
Profitieren Sie vom weltweiten GoCardless Lastschriften-Netzwerk, das mehr als 30 Länder mit acht Lastschriftverfahren über nur eine Plattform und eine Integration abdeckt.
Zahlungen werden innerhalb von Perfect Gym mit der sofort einsatzbereiten GoCardless-Integration abgeglichen.
Sehen Sie sich an, wie Perfect Gym mit GoCardless funktioniert
Frank Mair, Technical Lead, Les Mills
“Wir lieben das einfach bedienbare Dashboard und die Vielzahl an verfügbaren Tools. Verglichen mit zuvor verwendeten APIs war die Integration von GoCardless ein Klacks.“
Machen Sie sich das Einziehen von Mitgliedsbeiträge zum Kinderspiel