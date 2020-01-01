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GoCardless für Perfect Gym

Machen Sie sich das Einziehen von Mitgliedsbeiträge zum Kinderspiel

Mit GoCardless haben Sie die Kontrolle über das Einziehen von Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden

Ziehen Sie automatisch Bank-zu-Bank-Zahlungen für Rechnungen und Abonnements ein.

Eine bessere Customer Experience

Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen durch intelligente Wiederholungsversuche, die mithilfe von Datenanalysen den besten Tag für einen erneuten Zahlungseinzug auswählen.

Weniger Verwaltungsaufwand

Richten Sie den Zahlungseinzug einfach ein und automatisieren Sie ihn, um Ihren Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

Eine globale Lösung

Profitieren Sie vom weltweiten GoCardless Lastschriften-Netzwerk, das mehr als 30 Länder mit acht Lastschriftverfahren über nur eine Plattform und eine Integration abdeckt.

IConnect mit Perfect Gym

Zahlungen werden innerhalb von Perfect Gym mit der sofort einsatzbereiten GoCardless-Integration abgeglichen.

Über 70.000 Unternehmen weltweit vertrauen uns bereits.

So funktioniert’s

Sehen Sie sich an, wie Perfect Gym mit GoCardless funktioniert

Frank Mair, Technical Lead, Les Mills

“Wir lieben das einfach bedienbare Dashboard und die Vielzahl an verfügbaren Tools. Verglichen mit zuvor verwendeten APIs war die Integration von GoCardless ein Klacks.“

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.