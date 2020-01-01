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Zahlung von Rechnungen

Automatisches Einziehen und Abgleichen von Zahlungen

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Verbessern Sie Ihren Cashflow

Ziehen Sie Zahlungen automatisch am Fälligkeitsdatum ein, reduzieren Sie Forderungslaufzeit und verbessern Sie Ihren Cashflow.

Kosten sparen

Automatisieren Sie den Zahlungseinzug und -abgleich einfach mit Ihrer Abrechnungssoftware oder nutzen Sie unser intuitives Dashboard.

Kundenerfahrung verbessern

Eine reibungslose Zahlungserfahrung. Investieren Sie weniger Zeit in die Nachverfolgung offener Rechnungen und mehr in Ihre Kunden.

So funktioniert es

Ideal für Ihre Kunden

Einfach

Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.

Transparent

Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.

Effizient

Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.

Absolut sicher

Falls eine Zahlung einmal irrtümlich eingezogen wird, sind Ihre Kunden umfassend geschützt.

Einfache Lösung für Ihr Unternehmen

Verwalten Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen. Verlängern und ändern Sie Zahlungspläne, so dass Sie stets den Überblick über jeder Transaktion behalten.

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Integration mit Ihrer Software

Verbinden Sie GoCardless mit Ihrer Software, um Zahlungen an den Fälligkeitsterminen automatisch einzuziehen und abzugleichen.

Unsere Partner ansehen

Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.

Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting

Wächst mit Ihrem Unternehmen

Echtzeitbenachrichtigungen

Bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Stornierungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass Sie die Transaktion sofort neu veranlassen können.

Absolut sicher

GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift- Garantie geschützt.

Flexible Zahlungen

Wählen Sie passende Zahlungspläne mit vollständiger Kontrolle über wiederkehrende und einmalige Zahlungen.

Vollständig anpassbar

Fügen Sie unseren sofort einsatzbereiten Zahlungsseiten Ihr Branding hinzu oder erstellen Sie über die API eine Integration nach Maß.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Beginnen Sie noch heute, Zahlungen einzuziehen

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Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.