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Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.
Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting
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GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift- Garantie geschützt.
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