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Bank-zu-Bank-Zahlungen verändern die Art und Weise, wie Unternehmen bezahlt werden. Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft des Zahlungsverkehrs und werden Sie unser Partner.
GoCardless verbessert das Volumen der Zahlungen, die Unternehmen erfolgreich einziehen und einbehalten, indem Zahlungsausfälle reduziert werden.
Erhalten Sie Einnahmen aus jeder erfolgreichen Transaktion, die innerhalb Ihrer Plattform über GoCardless verarbeitet wird.
Ermöglichen Sie es Ihren Händlern, innerhalb Ihrer Plattform Zahlungen zu erstellen, zu verwalten und darüber zu berichten, um Ihr Angebot zu erweitern.
Mit unserer fortschrittlichen API-Integration sind wir in der Lage, Hunderten von Geschäftspartnern und ihren Kunden ein besseres Zahlungserlebnis zu bieten. Durch unser brandneues Partnerportal ist es jetzt noch einfacher, die Beziehung zu Ihren Kunden aufrechtzuerhalten und die Transaktionsrate zu maximieren.
Alles, was Sie brauchen, um Ihre GoCardless-Integration zu erstellen und zertifizieren zu lassen. Die gesamte technische Dokumentation, die Sie benötigen, finden Sie hier.
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