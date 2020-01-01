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Wir revolutionieren den Zahlungsverkehr

Bank-zu-Bank-Zahlungen verändern die Art und Weise, wie Unternehmen bezahlt werden. Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft des Zahlungsverkehrs und werden Sie unser Partner.

Warum sollten Sie GoCardless-Partner werden?

Erhöhter Customer Value

GoCardless verbessert das Volumen der Zahlungen, die Unternehmen erfolgreich einziehen und einbehalten, indem Zahlungsausfälle reduziert werden.

Wiederkehrende Einnahmen

Erhalten Sie Einnahmen aus jeder erfolgreichen Transaktion, die innerhalb Ihrer Plattform über GoCardless verarbeitet wird.

Eine nahtlose Integration

Ermöglichen Sie es Ihren Händlern, innerhalb Ihrer Plattform Zahlungen zu erstellen, zu verwalten und darüber zu berichten, um Ihr Angebot zu erweitern.

Mit diesen Unternehmen arbeiten wir derzeit zusammen

Mit unserer fortschrittlichen API-Integration sind wir in der Lage, Hunderten von Geschäftspartnern und ihren Kunden ein besseres Zahlungserlebnis zu bieten. Durch unser brandneues Partnerportal ist es jetzt noch einfacher, die Beziehung zu Ihren Kunden aufrechtzuerhalten und die Transaktionsrate zu maximieren.

Wie werden Sie GoCardless-Partner?

Zugang zu unserem Partnerportal

Bereich für Entwickler

Alles, was Sie brauchen, um Ihre GoCardless-Integration zu erstellen und zertifizieren zu lassen. Die gesamte technische Dokumentation, die Sie benötigen, finden Sie hier.

Marketing Hub

Sie möchten, dass Ihre Nutzer Ihre Integration verwenden? Hier finden Sie alle Inhalte und Assets, die Sie brauchen. Copy & Paste, sofort einsatzbereit.

Performance Dashboard

Überwachen Sie den Erfolg Ihrer GoCardless-Integration: Von der technischen Leistung bis hin zu kommerziellen Kennzahlen.

Mehr erfahren

Kontakt

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Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.