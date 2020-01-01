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Success+ nutzt Zahlungsinformationen, um Zahlungsausfälle zu verwalten und zu reduzieren. So ziehen Sie im Durchschnitt 70 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich ein.
Zahlungsausfälle sind ein Problem für jedes Unternehmen, denn Kunden können ungewollt abwandern, wenn ihre Zahlungen fehlschlagen. Rund 11-15 % der nicht eingezogenen Zahlungen werden für Unternehmen zu uneinbringlichen Forderungen.
Unabhängig davon, ob der Kunde zahlungsunwillig ist oder nicht, bieten komplexe und manuelle Zahlungseinzug-Prozesse gleiche Möglichkeiten bei der Wiederherstellung fehlgeschlagener Zahlungen.
Die Success+ wickelt auf intelligente Weise Ihre verspäteten Zahlungen ab. So können Sie 70 % der fehlgeschlagenen Zahlungen automatisch an dem Tag einziehen, der für Ihre Kunden am besten geeignet ist. Das sorgt für einen reibungsloseren Ablauf für die Kunden und einen besseren Cashflow für Sie.
70 %
durchschnittliche Wiederherstellungsrate bei fehlgeschlagenen Zahlungen
Die Ergebnisse wurden in einem zeitlich begrenzten Experiment während der Markteinführung dieses Produkts gemessen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Ihren individuellen Gegebenheiten und der Art Ihrer Kunden variieren.
Ersparen Sie Ihren Kunden unangenehme Nachforderungen, indem Sie fehlgeschlagene Zahlungen an dem für sie besten Tag einziehen. 70 % der Unternehmen gaben an, dass Success+ die Beziehungen zu ihren Kunden verbessert.
Success+ übernimmt die ganze Arbeit, indem Zahlungen automatisch bis zu dreimal wiederholt werden und Ihnen dabei stets angezeigt wird, welche Zahlungen erfolgreich eingezogen wurden. 89 % der Unternehmen gaben an, dass Success+ ihnen Zeit spart.
Mit Success+ erzielen Sie effizient mehr Einnahmen, sodass weniger Zahlungen als uneinbringliche Forderungen oder unfreiwilliger Churn abgeschrieben werden müssen. Steigern Sie Ihre Zahlungserfolgsrate auf 99,1 %.
Elise Nunn, Head of Operations, Plum
Chris McQuillan, Commercial Manager, Lifestyle Fitness
Sehen Sie sich hier unsere API-Dokumentation an und erfahren Sie, wie Sie Success+ aktivieren können.
Wir haben in unserer Wissensdatenbank nützliche Ressourcen zu Success+ zusammengestellt.
Ermöglichen Schenken Sie Ihren Kunden, mit Success+ mehr Zahlungen erfolgreich einziehen zu können. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.