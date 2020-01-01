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BERECHNEN SIEwie viele fehlgeschlagene Zahlungen Sie mit Success+ wiederherstellen könnten

Geschaffen für den Zahlungserfolg

Success+ nutzt Zahlungsinformationen, um Zahlungsausfälle zu verwalten und zu reduzieren. So ziehen Sie im Durchschnitt 70 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich ein.

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Fehlgeschlagene Zahlungen sind nicht unvermeidlich

Zahlungsausfälle sind ein Problem für jedes Unternehmen, denn Kunden können ungewollt abwandern, wenn ihre Zahlungen fehlschlagen. Rund 11-15 % der nicht eingezogenen Zahlungen werden für Unternehmen zu uneinbringlichen Forderungen. 

Unabhängig davon, ob der Kunde zahlungsunwillig ist oder nicht, bieten komplexe und manuelle Zahlungseinzug-Prozesse gleiche Möglichkeiten bei der Wiederherstellung fehlgeschlagener Zahlungen. 

Die Success+ wickelt auf intelligente Weise Ihre verspäteten Zahlungen ab. So können Sie 70 % der fehlgeschlagenen Zahlungen automatisch an dem Tag einziehen, der für Ihre Kunden am besten geeignet ist. Das sorgt für einen reibungsloseren Ablauf für die Kunden und einen besseren Cashflow für Sie.

70 %

durchschnittliche Wiederherstellungsrate bei fehlgeschlagenen Zahlungen

Die Ergebnisse wurden in einem zeitlich begrenzten Experiment während der Markteinführung dieses Produkts gemessen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Ihren individuellen Gegebenheiten und der Art Ihrer Kunden variieren.

Vorteile von Success+

Rücken Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt

Ersparen Sie Ihren Kunden unangenehme Nachforderungen, indem Sie fehlgeschlagene Zahlungen an dem für sie besten Tag einziehen. 70 % der Unternehmen gaben an, dass Success+ die Beziehungen zu ihren Kunden verbessert.

Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand

Success+ übernimmt die ganze Arbeit, indem Zahlungen automatisch bis zu dreimal wiederholt werden und Ihnen dabei stets angezeigt wird, welche Zahlungen erfolgreich eingezogen wurden. 89 % der Unternehmen gaben an, dass Success+ ihnen Zeit spart.

Steigern Sie Ihren Umsatz

Mit Success+ erzielen Sie effizient mehr Einnahmen, sodass weniger Zahlungen als uneinbringliche Forderungen oder unfreiwilliger Churn abgeschrieben werden müssen. Steigern Sie Ihre Zahlungserfolgsrate auf 99,1 %.

„Die Auswirkungen waren sofort spürbar – wir haben gesehen, wie Zahlungsausfälle in drei Monaten von 3,6 % auf 0,48 % gesunken sind. Diese 7,5-fache Verbesserung der eingezogenen fehlgeschlagenen Zahlungen ist enorm für ein schnell wachsendes Unternehmen wie Plum – und trägt dazu bei, unseren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten.“

Elise Nunn, Head of Operations, Plum

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So funktioniert's

„Jede fehlgeschlagene Zahlung könnte zu einem Problem für den Customer Service werden, aber Success+ von GoCardless hat das verändert.“

Chris McQuillan, Commercial Manager, Lifestyle Fitness

Fallstudie lesen

Nützliche Informationen

  • Berechnen Sie, wie viel Umsatz Sie mit Success+ zurückgewinnen könnten

    Zum Rechner

  • Verabschieden Sie sich von fehlgeschlagenen Zahlungen mit der intelligenten Lösung zur Wiederherstellung von Zahlungen

    Zum Artikel

  • Entdecken Sie die Auswirkungen von Zahlungsausfällen für Unternehmen

    Zur Forrester-Studie

Erste Schritte

Für Entwickler

Sehen Sie sich hier unsere API-Dokumentation an und erfahren Sie, wie Sie Success+ aktivieren können.

Haben Sie weitere Fragen?

Wir haben in unserer Wissensdatenbank nützliche Ressourcen zu Success+ zusammengestellt.

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Ermöglichen Schenken Sie Ihren Kunden, mit Success+ mehr Zahlungen erfolgreich einziehen zu können. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.