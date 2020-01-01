Zahlungsausfälle sind ein Problem für jedes Unternehmen, denn Kunden können ungewollt abwandern, wenn ihre Zahlungen fehlschlagen. Rund 11-15 % der nicht eingezogenen Zahlungen werden für Unternehmen zu uneinbringlichen Forderungen.

Unabhängig davon, ob der Kunde zahlungsunwillig ist oder nicht, bieten komplexe und manuelle Zahlungseinzug-Prozesse gleiche Möglichkeiten bei der Wiederherstellung fehlgeschlagener Zahlungen.

Die Success+ wickelt auf intelligente Weise Ihre verspäteten Zahlungen ab. So können Sie 70 % der fehlgeschlagenen Zahlungen automatisch an dem Tag einziehen, der für Ihre Kunden am besten geeignet ist. Das sorgt für einen reibungsloseren Ablauf für die Kunden und einen besseren Cashflow für Sie.

70 % durchschnittliche Wiederherstellungsrate bei fehlgeschlagenen Zahlungen

Die Ergebnisse wurden in einem zeitlich begrenzten Experiment während der Markteinführung dieses Produkts gemessen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Ihren individuellen Gegebenheiten und der Art Ihrer Kunden variieren.