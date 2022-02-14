Auf Nimmerwiedersehen, fehlgeschlagene Zahlungen

Viele Händler – wenn nicht zu viele – betrachten fehlgeschlagene Zahlungen als unvermeidlichen Teil des Geschäfts. Bei diesen Zahlen wundere ich mich allerdings, warum das so ist:

Die durchschnittliche Erfolgsrate der Neuanweisung von fehlgeschlagenen Zahlungen beträgt gerade einmal 38 Prozent

11-15 Prozent des Zahlungsbetrags werden für die Neuanweisung ausgegeben

54 Prozent der Unternehmen geben an, dass fehlgeschlagene Zahlungen zu mehr Unzufriedenheit der Kunden führen*

Die Neuanweisung von Zahlungen ist teuer und ineffizient. Allgemeine und aggressive Nachverfolgungen bewirken oft nur, dass die Kunden schlechte Erfahrungen mit einem Unternehmen machen. Und die meisten Händler erhalten im Gegenzug für ihren Aufwand häufig nur Forderungsausfälle und unfreiwillige Abwanderungen.

Wenn Sie ein Händler sind und das hier lesen: Hand aufs Herz. Das hatten Sie sich bestimmt nicht so vorgestellt, als Sie Ihr Geschäft aufgebaut haben?

Als Produktmanagerin hier bei GoCardless sind mir eines Tages genau diesen schlechten Ergebnisse aufgefallen.

Die Aufgabe von Produktmanagern ist es, die größten Probleme unserer Kunden auszumachen und Lösungen dafür zu finden. Als ich feststellte, dass Tausende Kunden die Beta-Version unserer automatisierten, intelligenten Lösung für die Neuanweisung von fehlgeschlagenen Zahlungen nutzten, war das ein Moment der Erleuchtung: Dieses Thema war den Menschen ohne jegliche Produktwerbung wichtig. Sie zeigten uns, dass sie ein Problem hatten und nach einer Lösung dafür suchten.

Success+ – die intelligente Engine zur Neuanweisung von Zahlungen

Viele, viele Iterationen später (mehr als 250) ist unser Beta-Produkt jetzt Success+ und bei GoCardless erhältlich.

Success+ nutzt die Zahlungsdaten von GoCardless und maschinelles Lernen, um Händlern bei der Bearbeitung und Reduzierung von Zahlungsausfällen zu unterstützen. Das funktioniert mithilfe von intelligenten Neuanweisungen, der wichtigsten Funktion von Success+. Der Algorithmus berechnet, wann die einzelnen Kunde wahrscheinlich genügend Gelder auf ihrem Konto haben und weist die Zahlungen automatisch an diesem Tag neu an. Wir haben die komplexe Technik dahinter so weit abstrahiert, dass die Lösung in eine kleine, einfache Integration passt, die Händler einfach zu ihren bestehenden Systemen hinzufügen können.

Zehn Jahre Zahlungsabwicklungen auf der ganzen Welt bedeuten, dass die Daten von Success+ wirklich einmalig und von keiner anderen Lösung auf dem Markt nachgebildet werden können. Da wir jedes Jahr Millionen von Zahlungen abwickeln, generieren wir Unmengen an Daten, die wir analysieren können, um wiederkehrende Muster zu erkennen. Und diese Erkenntnisse sind die Grundlage für dieses Produkt, das den optimalen Zeitpunkt für den Zahlungseinzug für jeden einzelnen Zahler ermitteln kann.

Sie haben die Zahlen von oben noch im Kopf? Vergleichen Sie sie mit diesen hier:

Die durchschnittliche Erfolgsrate von intelligenten Neuanweisungen beträgt 70 Prozent - das ist fast eine Verdopplung im Vergleich zur Nachverfolgung ohne Success+. (GoCardless hat zudem auch eine niedrige Zahlungsausfallquote - gerade einmal 2,9 Prozent)**

Intelligente Neuanweisungen sind mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich, sodass Händler einen höheren Anteil ihres Umsatzes realisieren und weniger fehlgeschlagene Zahlungen zu Forderungsausfällen oder unfreiwilligen Abwanderungen werden. Und die Vorteile sind nicht nur finanzieller Natur. Success+ spart auch Zeit und verbessert die Kundenbeziehungen.

70 Prozent der Success+-Benutzer berichten von besseren Kundenbeziehungen, da sie verspätete Zahlungen nicht mehr nachverfolgen müssen

Da die Neuanweisungen automatisiert sind, wird der Zeitaufwand für die Nachverfolgung fehlgeschlagener Zahlungen um 64 Prozent reduziert***

Mit anderen Worten: Mit Success+ ist die manuelle Bearbeitung nur das letzte Mittel. Indem Händler nur die Kunden kontaktieren müssen, deren Zahlungen nicht automatisch eingezogen werden können, sinkt die Zahl der unangenehmen Gespräche und damit die Gefahr, ihre Kunden für immer zu verlieren.

Die intelligente Neuanweisung beruht auf den Zahlungsinformationen von GoCardless, mit deren Hilfe der optimale Zeitpunkt für die Neuanweisung ermittelt und geplant wird. Gleichzeitig behalten die Händler die Kontrolle über ihre Kundenbeziehungen, indem Sie die maximale Anzahl an Neuanweisungen und ein Zeitfenster festlegen können. Außerdem haben Sie im Success+ Dashboard einen besseren Überblick über den Anteil ihrer fehlgeschlagenen und später dennoch eingezogenen Zahlungen.

Mehr Geld und Zeit, um in das zu investieren, was Sie ausmacht

Success+ ist nur das nächste Kapitel auf unserem Weg, Geschäftsprozesse mithilfe von Technologie und maschinellem Lernen intelligenter und reibungsloser zu machen. Unser Ziel ist es, alles zu automatisieren, was Händler von ihrer eigentlichen Arbeit abhält.

Wir arbeiten weltweit mit Zehntausenden Unternehmen jeder Art und Größe zusammen und kümmern uns für sie um ihre Abonnementzahlungen, Rechnungen, einmaligen Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen. Indem wir diesen Kunden manuelle Aufgaben ohne Mehrwert abnehmen – wie z. B. die Nachverfolgung fehlgeschlagener Zahlungen – verschaffen wir ihnen Zeit, die sie mit der Entwicklung ihrer fantastischen Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen verbringen können.

*Hinweis zur Quelle: Eine von GoCardless in Auftrag gegebene Studie von Forrester Consulting, September 2020

**Hinweis zur Quelle: Produktdaten von GoCardless, 2021

**Hinweis zur Quelle: Kundenbefragung von GoCardless, 2020