Produktänderung nach Kundenwunsch: Die Massenaktualisierung von Abonnements

Jetzt neu: Die Die Massenaktualisierung von Abonnements

Ab sofort können Unternehmen, die GoCardless nutzen, ihre Abonnementpreise für alle ihre Kunden mit nur wenigen Klicks aktualisieren und bearbeiten.

Eine Hilfe für Unternehmen, Zahlungen besser zu verwalten

Unser Ziel ist es, das Bezahlen so einfach und bequem wie möglich zu machen. Auf diese Weise schaffen wir eine außergewöhnliche Payment Experience für Tausende von Unternehmen, die unsere Zahlungsabwicklung nutzen. Von unabhängigen Fitnessstudios und Schwimmclubs bis hin zu multinationalen Technologieunternehmen und Energieversorgern.

Die Meinung unserer Kunden ist uns wichtig

Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir in enger Zusammenarbeit mit ihnen und dank ihres aufschlussreichen Feedbacks die Verwaltung von Zahlungen jetzt noch einfacher und flexibler gestaltet. Innerhalb des GoCardless-Dashboards können Kunden ab sofort Massenaktualisierungen von Abonnementpreisen vornehmen. Das heißt:

Sie sparen Zeit bei der manuellen Verwaltung von Abonnements und können sich stattdessen auf das konzentrieren, was sie am besten können

Sie sorgen für weniger Unterbrechungen bei der Zahlungsabwicklung und bieten Ihren Kunden eine hervorragende Customer Experience.

Neu: Aktualisieren Sie alle auf einmal

Ganz gleich, ob ein Unternehmen den Preis für 10 oder 1.000 Abonnements ändern muss, es ist nicht mehr nötig, ein neues Abonnement zu kündigen und neu zu erstellen. Abonnements (vormals als Pläne bezeichnet) können einfach für alle, die dieses Abonnement nutzen, auf einmal aktualisiert werden. Wenn Sie den Preis für ein Jahresabonnement erhöhen oder den Preis für ein Abonnement aus irgendeinem Grund ändern möchten, müssen Sie die Kunden nicht mehr auf ein neues Abonnement umstellen, sondern nur das bestehende bearbeiten.

Was werden Ihre zahlenden Kunden sehen?

Wir wissen, dass die Customer Experience das Herzstück eines jeden Unternehmens ist. Deshalb möchten wir Ihnen genau zeigen, was Ihre Kunden bei der Zahlungsabwicklung sehen, damit Unternehmen, die GoCardless nutzen, sich auf eine optimale Customer Experience verlassen können.

Die Kunden von Unternehmen, die die GoCardless E-Mail-Benachrichtigung nutzen, werden von uns per E-Mail über die Änderung des Betrags ihres Abonnements informiert. Sie erhalten diese E-Mail ein paar Tage vor der nächsten fälligen Zahlung. Hier sehen Sie ein Beispiel für die Benachrichtigung, die Ihre zahlenden Kunden erhalten werden

Wenn Sie bereits ein GoCardless-Kunde sind und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Massenaktualisierung von Abonnements wünschen, sehen Sie sich unsere Anleitung im Hub an.

Wenn Sie noch kein GoCardless-Kunde sind und mehr über die Nutzung von Abonnements erfahren möchten, informieren Sie sich hier über die Vorteile.