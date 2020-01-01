Skip to content
Brotkrumen
Ressourcen
GoCardless

GoCardless

Neueste Artikel

Alle anzeigen
Sicherheit und Datenschutz bei Instant Bank Pay
Sicherheit und Datenschutz bei Instant Bank Pay

GoCardless bietet ein bessere Zahlungserfahrung mit Hilfe von Open Banking.

Lesezeit 4 min.
GoCardless
Neue Funktion: Ziehen Sie mit GoCardless jetzt auch einmalige Bank-zu-Bank-Zahlungen ein
Neue Funktion: Ziehen Sie mit GoCardless jetzt auch einmalige Bank-zu-Bank-Zahlungen ein

unsere neue Open Banking-Funktion Instant Bank Pay offiziell verfügbar

Lesezeit 2 min.
Open banking
Five questions for GoCardless president Paul Stoddart
Five questions for GoCardless president Paul Stoddart
Lesezeit 3 min.
Leben bei GoCardless
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix mit gezielten Kampagnen
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix mit gezielten Kampagnen

Starten Sie erfolgreiche Kampagnen, die Ihre Kunden zum Wechsel bewegen.

Lesezeit 6 min.
GoCardless
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix mit individuellen Zahlungsseiten
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix mit individuellen Zahlungsseiten

7 steps to improving conversion rates and overall customer experience.

Lesezeit 4 min.
Zahlungen
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix durch Anreize für Kunden
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix durch Anreize für Kunden

Schaffen Sie Anreize, um Kunden zu einem Wechsel zur Lastschrift zu bewegen.

Lesezeit 5 min.
GoCardless
GoCardless sammelt 312 Millionen US-Dollar für weiteres Open-Banking-Wachstum ein
GoCardless sammelt 312 Millionen US-Dollar für weiteres Open-Banking-Wachstum ein

312 Millionen US-Dollar treiben unsere Open-Banking-Ambitionen voran

Lesezeit 1 min.
GoCardless
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix mit internen Schulungen
GoCardless-Leitfaden: So optimieren Sie Ihren Zahlungsarten-Mix mit internen Schulungen

Machen Sie Ihr Team fit, Kunden die Vorteile der Lastschrift zu vermitteln.

Lesezeit 2 min.
GoCardless
All I want for Christmas is ... ein Afrikanischer Waldelefant?
All I want for Christmas is ... ein Afrikanischer Waldelefant?
Lesezeit 2 min.
GoCardless

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.