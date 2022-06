Gute Nachrichten: Ab heute ist unsere neue Open Banking-Funktion Instant Bank Pay offiziell auch in Deutschland verfügbar. Instant Bank Pay ermöglicht es Ihnen, einmalige Bank-zu-Bank-Zahlungen von neuen und bestehenden Kunden sofort und sicher einzuziehen. Die neue Open Banking-Funktion von GoCardless ist in Großbritannien bereits seit April 2021 auf dem Markt und hat seitdem Tausenden von Unternehmen geholfen, Geld zu sparen und hohe Gebühren für Kreditkartentransaktionen zu vermeiden.

Einmalzahlungen vereinfachen

85 % der Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen müssen zusätzlich zu ihren typischen Abonnement-, Rechnungs- oder Ratenzahlungen auch einmalige Zahlungen einziehen*. Beispiele dafür sind:

Das Einziehen einer erstmaligen Zahlung beim Einrichten eines Mandats für wiederkehrende Zahlungen

Das Einziehen von Zahlungen für zusätzliche Dienstleistungen über die geplanten Zahlungen hinaus

Das Aufladen eines Kontos mit einer einmaligen Zahlung

Das Einziehen einer fehlgeschlagenen Zahlung

Während Lastschriften sich hervorragend für wiederkehrende Zahlungen eignen, sind sie für einmalige Zahlungen nicht geeignet. Dies führt dazu, dass Unternehmen auf andere Zahlungsformen wie Kartenzahlung und Banküberweisung ausweichen müssen. Doch leider sind auch diese beiden Optionen nicht ideal für einmalige Zahlungen. Kreditkarten, die in der Regel für erste Zahlungen verwendet werden, sind mit hohen Transaktionsgebühren, hohen Ausfallraten und dem Risiko von Kartenzahlungsbetrug verbunden. Banküberweisungen hingegen müssen aktiv von den Kunden angestoßen werden. Dies sorgt zum einen für eine schlechte Customer Experience und bedeutet andererseits, dass das Unternehmen die Kontrolle über den Zahlungsvorgang verliert. Die Verwendung mehrerer Zahlungsarten erschwert zudem den Zahlungsprozess und macht Unternehmen so anfällig für Churn.

Instant Bank Pay bietet Unternehmen jetzt eine sichere und kostengünstige Alternative, die für einmalige Zahlungen optimiert ist.

Was macht Instant Bank Pay anders?

Instant Bank Pay funktioniert in drei einfachen Schritten:

1. Sie senden eine Zahlungsaufforderung

Fügen Sie Instant Bank Pay zu Ihrem Checkout hinzu oder senden Sie Ihrem Kunden einen Link mit einer Zahlungsaufforderung.

2. Ihr Kunde autorisiert die Zahlung

Wir verbinden Ihren Kunden mit seiner Bank und die Zahlung wird autorisiert.

3. Die Zahlung ist abgeschlossen

Sobald die Zahlung erfolgt ist, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Kunde eine sofortige Bestätigung der erfolgreichen Zahlung.

Der Prozess ist für Kunden denkbar einfach. Für Sie bedeutet das, dass Sie alle Ihre Zahlungen in die GoCardless-Plattform integrieren können. Aber die Vorteile von Instant Bank Pay gehen über die Benutzerfreundlichkeit hinaus.

Sofortige Zahlungsbestätigung

Sowohl Sie, als auch Ihr Kunde erhalten eine Zahlungsbestätigung in Echtzeit. Damit können Sie sicher sein, dass die Zahlung autorisiert wurde und erfolgreich eingezogen werden kann.

Nahtlose Abläufe und erhöhte Sicherheit

Sie können die Konversionsrate Ihrer Kunden steigern, indem Sie die Eingabe von Kartendaten überflüssig machen und stattdessen eine nahtlose Autorisierung ohne Screen Scraping anbieten. Zudem ist Instant Bank Pay vollständig ACPR-reguliert.

Kostengünstig

Instant Bank Pay ist in der Regel 54 % günstiger als Online-Kartentransaktionen.

Kein zeitaufwändiger Verwaltungsaufwand

Da der manuelle Abgleich von Zahlungen entfällt und nur ein integriertes System für einmalige und wiederkehrende Zahlungen zur Verfügung steht, minimieren Sie unnötigen Verwaltungsaufwand.

Bank-zu-Bank-Zahlungen durch Open Banking revolutionieren

GoCardless ist seit über 10 Jahren der Spezialist für direkte Bankzahlungen. Instant Bank Pay ist dabei nur eine von vielen Open Banking-Funktionen, an denen wir arbeiten, um Ihre Bank-zu-Bank-Zahlungen weiter zu verbessern – unabhängig davon, ob Sie wiederkehrende oder einmalige Zahlungen nutzen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Instant Bank Pay Ihr Unternehmen beim Einziehen von Einmalzahlungen unterstützen kann.

Möchten Sie mehr über Open Banking erfahren?

Nehmen Sie an unserem neuen, englischsprachigen Webinar am 28. Juni um 11:00 Uhr MESZ teil und erfahren Sie alles, was Sie über Open Banking-Zahlungen in Europa wissen müssen und wie Sie Open Banking-Zahlungen zur Verbesserung der Zahlungssicherheit und Customer Experience nutzen können. Melden Sie sich hier kostenlos für die Teilnahme an.

*Die in dieser Pressemitteilung zitierte Studie wurde von GoCardless durchgeführt und umfasst 2.400 Unternehmen in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, den USA und Australien. Die Umfrage wurde online vom 8. Februar bis zum 22. Februar 2021 durchgeführt.