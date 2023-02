Bezahlen mit Kryptowährungen: Die Vorteile

Als Geschäftsinhaber wissen Sie, wie wichtig es ist, Ihren Kunden ein angenehmes Zahlungserlebnis zu bieten. Es ist wichtig, dass Sie eine große Auswahl an Zahlungsoptionen anbieten, damit die Kunden ihre bevorzugte Methode wählen können. Zahlungslösungen mit Kryptowährungen, wie z. B. Bitcoin, werden immer beliebter und von den Händlern immer mehr akzeptiert. Wenn Sie Zahlungen in Kryptowährungen ermöglichen, können Sie Ihren Umsatz steigern und die Kundenbindung verbessern.

So funktionieren Zahlungen mit Bitcoin

Bitcoin-Zahlungssysteme bieten eine sichere und effiziente Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu handeln. Der Prozess beginnt damit, dass der Kunde Bitcoins (oder andere digitale Währungen) an einer Börse kauft, wo er entweder mit einer Fiat-Währung oder einer anderen Kryptowährung bezahlen kann. Diese Münzen werden dann in einer digitalen Brieftasche gespeichert, die im Wesentlichen eine verschlüsselte Adresse auf der Blockchain ist.

Wenn der Kunde eine Zahlung vornehmen möchte, gibt er die Zahlungsdaten in seine Wallet-Software ein und verwendet die darin gespeicherte Kryptowährung, um die Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen. Die Zahlung wird dann in der Blockchain verifiziert und direkt von der Brieftasche des Käufers an die des Verkäufers überwiesen. Das bedeutet, dass es keine Zwischenhändler gibt - alle Parteien haben die Kontrolle über ihr eigenes Geld.

Vorteile von Kryptowährungen

Die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel nimmt weltweit rasant zu. Giganten wie Microsoft und Expedia akzeptieren Bitcoin und andere digitale Währungen. PayPal hat seinen Kunden die Möglichkeit gegeben, mit Kryptowährungen für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen - ein bedeutender Wandel in der Art und Weise, wie Menschen online bezahlen. Kryptowährungen bieten kleinen Unternehmen mehrere Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Zahlungsmitteln:

Niedrigere Gebühren:

Die Gebühren für die Verarbeitung von Kryptowährungen sind in der Regel viel niedriger als die Gebühren für die Verarbeitung traditioneller Zahlungsmethoden wie Kreditkarten und PayPal. Dadurch können kleine Unternehmen im Laufe der Zeit eine beträchtliche Menge Geld sparen.

Schutz vor Betrug:

Kryptowährungen sind aufgrund ihres dezentralen Charakters vor Betrug geschützt. Das bedeutet, dass gesendete Zahlungen vom Zahlungsanbieter nicht rückgängig gemacht oder zurückbelastet werden können. Dies bietet mehr finanzielle Sicherheit für Unternehmen, da sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Zahlungsbetrug zu Rückbuchungen führt.

Schnelligkeit:

Zahlungen in Kryptowährungen werden in der Regel viel schneller verarbeitet als herkömmliche Zahlungsmethoden, was sie zur idealen Wahl für Unternehmen macht, die eine schnelle Zahlungsabwicklung benötigen.

Internationale Zahlungen:

Zahlungen mit Kryptowährungen können problemlos über internationale Grenzen hinweg gesendet und empfangen werden, was es für Unternehmen einfacher macht, mit Kunden in anderen Ländern Geschäfte zu machen. Dies ist besonders nützlich für kleine Unternehmen, die keinen Zugang zu Zahlungsabwicklungssystemen wie PayPal oder Stripe haben, die in bestimmten Ländern möglicherweise nicht funktionieren.

GoCardless macht es für Unternehmen unglaublich einfach, Zahlungen aus über 30 Ländern weltweit zum tatsächlichen Wechselkurs zu erhalten, indem es in allen unterstützten Ländern lokale Bankabbuchungsoptionen anbietet. Dies bietet Kunden die Möglichkeit, mit ihrer Währung zu bezahlen, während Händler in ihrer Währung bezahlt werden können, ohne internationale Konten zu haben.

Die potenziellen Gefahren von Kryptowährungen

Gleichzeitig gibt es bei dieser relativ neuen Form der Technologie einige Risiken zu beachten. Bevor Sie Kryptowährungen in Ihre Liste der akzeptierten Zahlungen für Kleinunternehmen aufnehmen, sollten Sie Folgendes bedenken.

Die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel für kleine Unternehmen ist eine attraktive Option, aber es ist wichtig, die mit dieser Zahlungsform verbundenen Risiken zu kennen. Kryptowährungen sind noch relativ neu und müssen daher in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit noch gründlich getestet werden.

Umstellung auf neue Technologien:

Für Kunden, die mit der Technologie nicht vertraut sind, kann die Zahlung mit Kryptowährungen eine Herausforderung darstellen. Für den Kauf und die Speicherung von Bitcoin, Ether oder jeder anderen Art von digitaler Währung müssen digitale Brieftaschen erstellt und verwendet werden.

Marktinstabilität:

Die Marktvolatilität ist eines der größten Probleme, mit denen Unternehmen bei Zahlungen mit Kryptowährungen konfrontiert werden. Schließlich kann der Markt sehr unvorhersehbar sein und sich schnell ändern, so dass es wichtig ist, sich der möglichen Risiken bewusst zu sein.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.