Geldtransferdienste: ideal für Auslandstransfers?

Ihr Online-Shop steht, Ihre Webseite läuft und Ihre Ware oder Dienstleistung kommt bei den Kund:innen super an. Herzlichen Glückwunsch! Zeit für die Expansion ins Ausland. Mit steigender Reichweite steigen auch die Herausforderungen. Es muss klar sein, wie der Zahlungsverkehr mit dem internationalen Publikum abgewickelt wird. Wechselkurse, Konten in Landeswährung und regulatorische Anforderungen sind nur einige der Hürden, die bewältigt werden wollen. Geldtransferdienste bieten dafür eine relativ simple Lösung.

Nie wieder Cashflow-Engpässe dank Geldtransferanbietern?

Bei Geldtransferanbietern handelt es sich um große Anbieter von Zahlungsdienstleistungen mit einem weltweiten Vertriebsnetz. Einige Anbieter ermöglichen den Geldfluss sogar, wenn nicht alle beteiligten Parteien ein eigenes Konto besitzen. Außerdem können Sie online sogenannte „Blitzüberweisungen“ versenden und empfangen. Bei dieser Art der Auslandsüberweisung erreicht der Rechnungsbetrag häufig in Minutenschnelle den Empfänger. Cashflow-Probleme ade! Besonders interessant ist, dass die Parteien nicht zwangsläufig ein Girokonto im Zielland benötigen. Die Einrichtung ausländischer Konten, möglicherweise gar auf einem anderen Kontinent, ist mit zahllosen administrativen und bürokratischen Hürden gespickt. Wer einen großen internationalen Kundenkreis anstrebt, merkt bald, wie unmöglich das ist. Da klingen die schnellen Anbieter für Online-Geldtransfers umso verlockender. Deren Geschwindigkeit und Unkompliziertheit haben jedoch ihren Preis.

Die Kosten für die Dienstleistung können bis zu 15 % der überwiesenen Summe erreichen. Dabei spielen die beteiligten Länder eine Rolle sowie die Höhe des Betrags. Möglicherweise müssen Währungen umgerechnet werden. Läuft die Überweisung über ein Konto, eine Kreditkarte oder per Bargeld? Empfangen Sie das Geld in bar oder auf einem Konto? All dies wirkt sich auf die Nebenkosten des Geldverkehrs aus.

Online-Geldtransferanbieter unbedingt vergleichen!

Damit die Kasse am Ende stimmt, brauchen Sie einen genauen Überblick über die Höhe der Gebühren, da diese in die Preisgestaltung einbezogen werden müssen. Um also ganz sicher zu sein, ob Geldtransferunternehmen eine echte Option für Ihren Online-Shop sind, kommen Sie nicht um einen gründlichen Vergleich der Anbieter umhin. Es lohnt sich auch, bei ein und demselben Anbieter mehrere Optionen zu vergleichen – möglicherweise macht sich bereits ein anderes Zahlungsmittel durch geringere Gebühren bemerkbar. Außerdem müssen Sie natürlich stets Ihre Zielgruppe vor Augen haben. Welches Unternehmen bietet im Heimatland Ihrer Kund:innen Auslandsüberweisungen an? Diese Frage wird glücklicherweise bereits beim Blick auf die Startseite der Anbieter beantwortet. Wer vorhat, regelmäßig Zahlungen zu empfangen, sollte über ein Bankkonto arbeiten, da reine Bargeldtransaktionen in aller Regel deutlich teurer sind, als internationale Überweisungen.

GoCardless: das alternative Geldtransferunternehmen

Mithilfe von GoCardless empfangen Sie auf einer einzigen Plattform internationale Zahlungen aus über 30 Ländern mit einer lokalen Variante des Lastschriftverfahrens. Weder Sie noch Ihre Kund:innen müssen Geld wechseln, niemand benötigt ein Bankkonto in Fremdwährung. Unsere Zahlungsexperten beantworten Ihre individuellen Fragen gerne. Mit der vereinfachten Preisgestaltung von GoCardless werden internationale Zahlungen erschwinglich. Dank unserer extrem wettbewerbsfähigen Gebühren von 2 % plus 0,20 € pro Transaktion in den Währungen ihrer Absatzmärkte können unseren zahlreichen zufriedenen Kund:innen locker 10.000 USD pro Monat sparen. Wir arbeiten mit dem realen Wechselkurs von Wise, dem fairsten am Markt. Und wie war das mit dem Cashflow? Mit GoCardless ziehen Sie die Zahlungen zur Fälligkeit direkt von den Konten Ihrer Kund:innen ein, auch bei internationalen Transfers. Natürlich reduziert das die Ausfallquoten und verkürzt die Wartezeiten, wie eine Umfrage unter 5.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen belegt, von denen 85 % angaben, dank GoCardless weniger Zeit mit Mahnungen und Ausfallmanagement zu verbringen.

