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On-Demand-Webinar: Wie Open Banking Ihre Zahlungsstrategie optimieren wird

Ist Ihr Unternehmen bereit für Open Banking? In diesem englischsprachigen Webinar lernen Sie drei Wege wie Sie Ihren Zahlungsverkehr mit Open Banking optimieren können.

Scrollen Sie, um mehr zu erfahren

Speaker:

Siamac Rezaiezadeh (Director of Product Marketing) und Lily Krakowsky(Senior Product Marketing Manager) bei GoCardless

In diesem englischsprachigen Webinar lernen Sie unter anderem:

  • Wie sich der Zahlungsverkehr in Europa durch PSD2 und Open Banking weiterentwickelt hat

  • Warum Verbraucher von Open Banking begeistert sind

  • Wie Ihr Unternehmen Open Banking nutzen kann, um Ihren Zahlungsverkehr zu optimieren

On-Demand-Webinar: Bitte füllen Sie das obenstehende Formular aus, um sich das Webinar anzuschauen.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.