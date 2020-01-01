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Pay by Bank
85 % der Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen müssen von Zeit zu Zeit auch einmalige Zahlungen einziehen. Unsere Open Banking-Funktion Pay by Bank gibt Ihnen die Möglichkeit, Einmalzahlungen einfach, sicher und bequem einzuziehen.
Die üblichen Möglichkeiten sind begrenzt: Karten haben teure Transaktionsgebühren und bergen das Risiko von Kartenzahlungsbetrug; Banküberweisungen bieten eine schlechte Customer Experience; Lastschriften sind für Einmalzahlungen nicht geeignet. Pay by Bank basiert auf Open Banking und wurde als Ergänzung zur Lastschrift entwickelt, um Ihnen die Abwicklung von Bank-zu-Bank-Zahlungen zu erleichtern. Pay by Bank ist besonders schnell, einfach und sicher für Sie und Ihre Kunden, da Sie eine sofortige Zahlungsbestätigung erhalten. So haben Sie stets den Überblick über Ihre Geldeingänge.
Profitieren Sie von Echtzeit-Bestätigungen für Sie und Ihre Kunden durch Bank-zu-Bank-Zahlung.
Helfen Sie mit, Betrug zu verhindern, indem Sie die Kontodaten Ihrer Kunden sofort autorisieren. Kein Screen Scraping. Vollständig ACPR-reguliert.
Bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Customer Journey mit reibungsloser Autorisierung und ohne die Notwendigkeit, Kartendaten einzugeben.
Sparen Sie Zeit und Geld. Pay by Bank ist durchschnittlich 54 % günstiger als Online-Kartentransaktionen. Zusätzlich sparen Sie an der Verwaltungszeit für die Verfolgung fehlgeschlagener Zahlungen.
Während des ersten Monats, in dem wir die Funktion nutzten, erreichten wir mit [Pay by Bank] zwei Drittel der Kunden, bei denen eine Zahlung fehlgeschlagen war.
Oliver Nelson, Gründer und CEO von Cuckoo Broadband
Sie können die erste Zahlung von neuen Kunden direkt einziehen, bevor das Lastschriftverfahren eingerichtet ist.
Ziehen Sie einmalige Zahlungen schnell ein, indem Sie Ihren Kunden eine Rechnung mit einem Pay by Bank-Link senden.
Sie können die erste Zahlung von neuen Kunden direkt einziehen, bevor das Lastschriftverfahren eingerichtet ist.
Ziehen Sie einmalige Zahlungen schnell ein, indem Sie Ihren Kunden eine Rechnung mit einem Pay by Bank-Link senden.
Laden Sie Kunden zum Kauf zusätzlicher Waren oder Dienstleistungen ein, die außerhalb ihrer regelmäßigen Zahlungen bezahlt werden können. Pay by Bank eignet sich auch für die Verfolgung von fehlgeschlagenen Zahlungen.
Fordern Sie Ihre Kunden auf, ihr Konto mit einer einmaligen Zahlung sofort aufzuladen, um Ihre Dienste weiter nutzen zu können.
Laden Sie Kunden zum Kauf zusätzlicher Waren oder Dienstleistungen ein, die außerhalb ihrer regelmäßigen Zahlungen bezahlt werden können. Pay by Bank eignet sich auch für die Verfolgung von fehlgeschlagenen Zahlungen.
Fordern Sie Ihre Kunden auf, ihr Konto mit einer einmaligen Zahlung sofort aufzuladen, um Ihre Dienste weiter nutzen zu können.
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