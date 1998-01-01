Sie können GoCardless ganz einfach zu Ihren Rechnungen, Ihrer Website oder an anderer Stelle hinzufügen, damit Ihre Kunden einmalige Sofortzahlungen leisten können. Wenn Sie Zahlungen für einen Kunden vollständig automatisieren möchten, leiten Sie ihn für eine schnelle, einmalige Einrichtung zu einem einfachen Online-Formular weiter.