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Ziehen Sie einmalige Sofortzahlungen ein. Oder automatisierte, wiederkehrende Zahlungen. Ohne Aufwand, Stress oder teure Gebühren.
Ihre Kunden können einmalige Sofortzahlungen tätigen. Oder bieten Sie eine automatische Zahlungsabwicklung an, damit sie sich beide entspannt zurücklehnen können.
Mit GoCardless, müssen Sie sich nicht darauf verlassen, dass Kunden sich an rechtzeitige Zahlungen erinnern. So sparen Sie sich kostspielige Stunden für die Verfolgung verspäteter Zahlungen.
Sehen Sie den Status jeder Zahlung, jedes Kunden, jederzeit ein. Und wenn Sie GoCardless mit Ihrem Buchhaltungssystem verbinden, erfolgt der Abgleich automatisch.
GoCardless zieht Zahlungen direkt von der Bank ein. Das bedeutet: keine Kartengebühren. Und mit dem Wegfall unnötiger Verwaltungszeit, häufen sich die Einsparungen sichtbar an.
Vergessen Sie die Wartezeit, bis Kunden fällige Überweisungen tätigen. Oder teure Kartengebühren. Ziehen Sie einmalige Sofortzahlungen mit GoCardless ein: direkt vom Bankkonto Ihres Kunden auf Ihr eigenes Konto.
Ziehen Sie Zahlungen automatisch am Fälligkeitstag per Lastschrift ein - auch wenn sich die Termine oder Beträge ändern. Ideal für Abonnements, Mitgliedschaften, Ratenzahlungen und sogar für die Rechnungsausstellung für Dienstleistungen.
Vergessen Sie die Wartezeit, bis Kunden fällige Überweisungen tätigen. Oder teure Kartengebühren. Ziehen Sie einmalige Sofortzahlungen mit GoCardless ein: direkt vom Bankkonto Ihres Kunden auf Ihr eigenes Konto.
Ziehen Sie Zahlungen automatisch am Fälligkeitstag per Lastschrift ein - auch wenn sich die Termine oder Beträge ändern. Ideal für Abonnements, Mitgliedschaften, Ratenzahlungen und sogar für die Rechnungsausstellung für Dienstleistungen.
Ziehen Sie Zahlungen aus über 30 Ländern ein - entweder auf ein lokales Bankkonto oder auf Ihr bestehendes deutsches Konto, dank der eingebauten Währungsumrechnung zum realen Marktkurs. Unterstützt von Wise.
Mit GoCardless haben Sie seltener fehlgeschlagene Zahlungen. Schalten Sie zusätzlich automatische Wiederholungsversuche ein und unsere Zahlungsdaten ermitteln den besten Tag für einen erneuten Versuch. Im Durchschnitt werden dadurch 70% der fehlgeschlagenen Zahlungen wiederhergestellt.
Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen und Verbraucher Bankzahlungen gegenüber Karten und digitalen Geldbörsen vorziehen. Leicht nachvollziehbar - dank der Sicherheit und Einfachheit der Bedienung.
Nutzen Sie unser Online-Dashboard. Oder verbinden Sie GoCardless Payments mit der Software, die Sie bereits für Ihr Unternehmen nutzen, um alles an einem Ort zu verwalten.
Sehen Sie die Partner-Softwares, mit denen GoCardless verbunden werden kann
„Wenn wir unsere Beziehung zu GoCardless in einem Wort definieren müssten, wäre es ‚Vertrauen‘.“
Constantin Lagneau, Produktmanager, Luko
Ziehen Sie einmalige Sofortzahlungen ein. Oder automatisierte, wiederkehrende Zahlungen. Ohne Aufwand, Stress oder teure Gebühren.