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ZAHLUNGEN EINZIEHEN, EINFACH GEMACHT

Ziehen Sie einmalige Sofortzahlungen ein. Oder automatisierte, wiederkehrende Zahlungen. Ohne Aufwand, Stress oder teure Gebühren.

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Von mehr als 100.000 Unternehmen genutzt. Von Klein bis Groß. Weltweit.

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Zahlungen. Aber ohne Aufwand.

Schluss mit Zahlungsverzügen

Ihre Kunden können einmalige Sofortzahlungen tätigen. Oder bieten Sie eine automatische Zahlungsabwicklung an, damit sie sich beide entspannt zurücklehnen können.

Kein lästiges Hinterherlaufen mehr

Mit GoCardless, müssen Sie sich nicht darauf verlassen,  dass Kunden sich an rechtzeitige Zahlungen erinnern. So sparen Sie sich kostspielige Stunden für die Verfolgung verspäteter Zahlungen.

Automatisierte Verwaltungsprozesse

Sehen Sie den Status jeder Zahlung, jedes Kunden, jederzeit ein. Und wenn Sie GoCardless mit Ihrem Buchhaltungssystem verbinden, erfolgt der Abgleich automatisch.

Weg mit teuren Gebühren

GoCardless zieht Zahlungen direkt von der Bank ein. Das bedeutet: keine Kartengebühren. Und mit dem Wegfall unnötiger Verwaltungszeit, häufen sich die Einsparungen sichtbar an.

Alles, was Ihr Unternehmen braucht

Einmalige Sofortzahlungen

Vergessen Sie die Wartezeit, bis Kunden fällige Überweisungen tätigen. Oder teure Kartengebühren. Ziehen Sie einmalige Sofortzahlungen mit GoCardless ein: direkt vom Bankkonto Ihres Kunden auf Ihr eigenes Konto.

So funktioniert’s

Automatisierte, wiederkehrende Zahlungen

Ziehen Sie Zahlungen automatisch am Fälligkeitstag per Lastschrift ein - auch wenn sich die Termine oder Beträge ändern. Ideal für Abonnements, Mitgliedschaften, Ratenzahlungen und sogar für die Rechnungsausstellung für Dienstleistungen.

So funktioniert’s

  • Einmalige Sofortzahlungen

    Vergessen Sie die Wartezeit, bis Kunden fällige Überweisungen tätigen. Oder teure Kartengebühren. Ziehen Sie einmalige Sofortzahlungen mit GoCardless ein: direkt vom Bankkonto Ihres Kunden auf Ihr eigenes Konto.

    So funktioniert’s

  • Automatisierte, wiederkehrende Zahlungen

    Ziehen Sie Zahlungen automatisch am Fälligkeitstag per Lastschrift ein - auch wenn sich die Termine oder Beträge ändern. Ideal für Abonnements, Mitgliedschaften, Ratenzahlungen und sogar für die Rechnungsausstellung für Dienstleistungen.

    So funktioniert’s

Internationale Zahlungen leicht gemacht

Ziehen Sie Zahlungen aus über 30 Ländern ein - entweder auf ein lokales Bankkonto oder auf Ihr bestehendes deutsches Konto, dank der eingebauten Währungsumrechnung zum realen Marktkurs. Unterstützt von Wise.

Mehr erfahren

Intelligente Wiederholungsversuche für fehlgeschlagene Zahlungen

Mit GoCardless haben Sie seltener fehlgeschlagene Zahlungen. Schalten Sie zusätzlich automatische Wiederholungsversuche ein und unsere Zahlungsdaten ermitteln den besten Tag für einen erneuten Versuch. Im Durchschnitt werden dadurch 70% der fehlgeschlagenen Zahlungen wiederhergestellt.

Mehr erfahren

Optimal für Ihre Kunden

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen und Verbraucher Bankzahlungen gegenüber Karten und digitalen Geldbörsen vorziehen. Leicht nachvollziehbar - dank der Sicherheit und Einfachheit der Bedienung.

Großartig allein. Oder auch in Verbindung mit einer bereits verwendeten Software.

Nutzen Sie unser Online-Dashboard. Oder verbinden Sie GoCardless Payments mit der Software, die Sie bereits für Ihr Unternehmen nutzen, um alles an einem Ort zu verwalten.

Sehen Sie die Partner-Softwares, mit denen GoCardless verbunden werden kann

Kundenstimmen

„Wenn wir unsere Beziehung zu GoCardless in einem Wort definieren müssten, wäre es ‚Vertrauen‘.“

Constantin Lagneau, Produktmanager, Luko

Lesen Sie, was Luko und andere Unternehmen über uns sagen

Ziehen Sie jetzt Zahlungen ein

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.