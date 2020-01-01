Besser und schneller entwickeln mit unserer API

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// Code example for creating a subscription
$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
'access_token' => 'your_access_token_here',
'environment' => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));
$client->subscriptions()->create([
"params" => ["amount" => 40,
"currency" => "AUD",
"name" => "Premium Subscription",
"interval_unit" => "monthly",
"day_of_month" => 1,
"metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
"links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
# Code example for creating a subscription
import gocardless_pro
client = gocardless_pro.Client(access_token="your_access_token_here", environment='sandbox')
client.subscriptions.create(params={
"amount": "40",
"currency": "AUD",
"name": "Premium Subscription",
"interval_unit": "monthly",
"day_of_month": "1",
"metadata": {
"order_no": "ABCD1234"
},
"links": {
"mandate": "MA123"
}
})
]);
# Code example for creating a subscription
@client = GoCardlessPro::Client.new(
access_token: "your_access_token",
environment: :sandbox
)
@client.subscriptions.create(
params: {
amount: 40,
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: 1,
links: {
mandate: "MD123"
}
}
)
import static com.gocardless.GoCardlessClient.Environment.SANDBOX;
String accessToken = "your_access_token_here";
GoCardlessClient client = GoCardlessClient
.newBuilder(accessToken)
.withEnvironment(SANDBOX)
.build();
import com.gocardless.services.SubscriptionService.SubscriptionCreateRequest.IntervalUnit;
Subscription subscription = client.subscriptions().create()
.withAmount(40)
.withCurrency("USD")
.withName("Premium Subscription")
.withIntervalUnit(IntervalUnit.MONTHLY)
.withDayOfMonth(1)
.withMetadata("order_no", "ABCD1234")
.withLinksMandate("MD123")
.execute();
var subscriptionRequest = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest()
{
Amount = 40,
Currency = "USD",
Name = "Premium Subscription",
Interval = 1,
IntervalUnit = GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionIntervalUnit.Monthly,
Links = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionLinks()
{
Mandate = "MD0123"
}
};
// Code example for creating a subscription
const constants = require('gocardless-nodejs/constants');
const gocardless = require('gocardless-nodejs');
const client = gocardless('your_access_token_here', constants.Environments.Sandbox);
const subscription = await client.subscriptions.create({
amount: "40",
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: "1",
metadata": {
order_no: "ABCD1234"
},
links: {
mandate: "MA123"
}
});
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GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.
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Chris Latchford, Global Head of Payments Strategy, Funding Circle
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