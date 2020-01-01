Skip to content

Besser und schneller entwickeln mit unserer API

Bauen Sie Ihre perfekt zugeschnittene Lastschrift-Integration.

Sandbox-Konto eröffnenDokumentation

Wir sprechen Ihre Sprache

Vollständige API Dokumentation inklusive Beispielcode und client libraries.

Einfach zu entwickeln

Integration vollständig in unserer Sandbox testen.

API-first Technologie

Moderne REST API von Grund auf entwickelt.

Internationale Zahlungen

Ziehen Sie Zahlungen von Kunden in über 30 Ländern mit einem einzigen Bankkonto ein.

Einfach zu entwickeln

// Code example for creating a subscription

$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
  'access_token' => 'your_access_token_here',
  'environment'  => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));

$client->subscriptions()->create([
  "params" => ["amount" => 40,
               "currency" => "AUD",
               "name" => "Premium Subscription",
               "interval_unit" => "monthly",
               "day_of_month" => 1,
               "metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
               "links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
[en-GB] nwe-code_summary_block- primarydark
[en-GB] nwe-code_summary_block- primarydark

Einmalige Zahlungen einziehen

Instant Bank Pay wurde als Ergänzung zur Lastschrift entwickelt und ermöglicht Ihnen das sichere Einziehen von Einmalzahlungen mit sofortiger Bestätigung. Erfahren Sie, wie Sie mit unserer Billing Requests API loslegen können.

Mehr erfahren

Geschaffen für erfolgreiche Zahlungen

Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen gleich beim ersten Mal erfolgreich ein. Falls eine Zahlung doch einmal fehlschlägt, weist Success+ weist sie automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun.

Jetzt mehr erfahren

Für Sicherheit und Reichweite konzipiert

ISO27001 certified-zertifiziert

Unsere unternehmensweiten Sicherheitsprotokolle, Services und Produkte wurden nach diesem weltweit anerkannten Standard geprüft und zertifiziert.

DSGVO-konform

Das globale GoCardless Risikomanagementprogramm für Daten erfüllt die DSGVO und setzt Best Practices für Datenschutz um, um personenbezogene Daten optimal zu schützen.

Globale Unternehmen vertrauen uns

GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.

Die Umstellung auf GoCardless war der logische nächste Schritt für unser Abrechnungssystem. Wir können es nun uneingeschränkt skalieren.

Chris Latchford, Global Head of Payments Strategy, Funding Circle

Schnelle Entwicklung mit Hilfe unserer Tools

Beispielcode kopieren und einfügen

Wir haben hart gearbeitet, um Entwickeln mit unserer API so einfach wie möglich zu gestalten.

Klare, zugängliche Dokumentation

Vollständige Developer-Dokumentation mit Schritt für Schritt Anleitungen.

Erstklassiger Developer-Support

Unser Team von API-Spezialisten stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Wie kann GoCardless Ihr Unternehmen unterstützen?

Vertrieb kontaktieren

Unsere Experten reden gerne mit Ihnen über Ihre Herausforderungen und finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Lösung.

Vertrieb kontaktieren

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.