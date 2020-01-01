Besser und schneller entwickeln mit unserer API

$client = new \ GoCardlessPro \ Client ( array ( 'access_token' => 'your_access_token_here' , 'environment' => \ GoCardlessPro \ Environment :: SANDBOX ) ) ; $client -> subscriptions ( ) -> create ( [ "params" => [ "amount" => 40 , "currency" => "AUD" , "name" => "Premium Subscription" , "interval_unit" => "monthly" , "day_of_month" => 1 , "metadata" => [ "order_no" => "ABCD1234" ] , "links" => [ "mandate" => "MA123" ] ] ] ) ;