Globale Zahlungen
Integrationen
Add-ons
Mehr
Wir helfen Ihnen weiter
Unser Ziel lautet, Ihnen ein großartiges Kundenerlebnis zu bieten. Falls wir Ihre Erwartungen jedoch einmal nicht erfüllen oder Sie ein Problem eskalieren möchten, erfahren Sie in unserem Beschwerdezentrum, was Sie tun können.
Unser Versprechen lautet, dass wir Ihre Beschwerde immer ernst nehmen und mit angemessener Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandeln.
Wenn Sie Unterstützung bei einem Problem benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support, statt eine Beschwerde einzureichen.
Erfahren Sie, wie Sie eine Beschwerde eskalieren können, falls Sie mit der abschließenden Antwort nicht zufrieden sind.
Wir tun alles in unseren Kräften Stehende, um uns um mögliche Probleme, Sorgen und Unzufriedenheiten mit einer Situation zu kümmern. Wenn Sie unzufrieden mit unserem Service sind oder das Gefühl haben, dass wir etwas hätten besser machen können, würden wir das gerne erfahren.
Christina Asante, Beschwerde- und Qualitätsmanagerin, GoCardless
Falls Sie Probleme mit unserem Produkt haben oder Ihnen etwas an unserem Service unklar ist, finden Sie möglicherweise in einem unserer Leitfäden die nötigen Informationen.
Falls Sie keine Lösung für Ihr Problem finden, besteht der nächste Schritt darin, Ihre Beschwerde an unser Team zu senden. Am besten verwenden Sie dafür unser Beschwerdeformular. Bitte geben Sie so viele Details wie möglich an, damit wir den Sachverhalt so schnell wie möglich untersuchen können.
Sobald wir das Problem vollständig untersucht haben, geben wir Ihnen eine abschließende Antwort. Das geschieht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, die Ihr örtlicher Ombudsmann für Finanzangelegenheiten, Ihre Beschwerdestelle oder ein offizieller Schlichter festgelegt hat.
Wenn Sie mit unserer abschließenden Antwort nicht zufrieden sind, können Sie sie bei Ihrem örtlichen Ombudsmann für Finanzangelegenheiten, einer Beschwerdestelle oder einem offizieller Schlichter einreichen.
Wenn Sie mit unserem Service nicht zufrieden sind, reichen Sie bitte eine Beschwerde ein. Unser Team wird dann versuchen, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden.