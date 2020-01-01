Ihre Beschwerde eskalieren

An wen kann ich meine Beschwerde richten?

Wenn australische Organisationen oder Organisationen nicht mit unserer Antwort zufrieden sind, können sie ihre Beschwerde an die Australian Financial Complaints Authority (AFCA) richten, sofern sie alle Kriterien erfüllen.

Die AFCA bietet Verbrauchern kostenlos eine faire und unabhängige Schlichtung von Beschwerden im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen an.

Website: www.afca.org.au E-Mail: info@afca.org.au Telefon: 1800 931 678 (kostenlos)

Postanschrift: Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001[1]

Wie lange habe ich Zeit, meine Beschwerde bei der AFCA einzureichen?

Nachdem Sie eine abschließende Antwort von GoCardless erhalten haben, haben Sie in den meisten Fällen zwei Jahre Zeit, eine Beschwerde einzureichen.

Ausnahmen

Beschwerden über den von GoCardless angebotenen Lastschriftservice müssen beim Financial Ombudsman Service (FOS) im Vereinigten Königreich eingereicht werden.

Website: www.financial-ombudsman.org.uk/ E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Telefon: 0800 023 4567

Postanschrift: FOS, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9SR

Wie lange habe ich Zeit, meine Beschwerde beim FOS einzureichen?

Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie Ihre Beschwerde kostenlos beim Financial Ombudsman Service einreichen. Sie müssen dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der abschließenden Antwort von GoCardless tun.

Wenn Sie die Beschwerde nicht rechtzeitig einsenden, erhält der Ombudsmann keine Genehmigung von uns, Ihre Beschwerde zu bearbeiten, und kann das dann nur eingeschränkt tun (beispielsweise, wenn er der Meinung ist, dass die Verzögerung aufgrund außergewöhnlicher Umstände erfolgt ist).

Weitere Informationen zum Financial Ombudsman Service finden Sie hier.