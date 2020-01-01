Ihre Beschwerde eskalieren

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BEARBEITUNG VON BESCHWERDEN
Wenn Sie unsere abschließende Antwort erhalten, sollten wir Ihre Beschwerde zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet haben. Falls das jedoch nicht der Fall sein sollte, müssen Sie Ihre Beschwerde an den zuständigen Schlichter übergeben.
Wählen Sie unten Ihr Land aus, um den Beschwerdeprozess für Ihre Region anzusehen.
Wenn australische Organisationen oder Organisationen nicht mit unserer Antwort zufrieden sind, können sie ihre Beschwerde an die Australian Financial Complaints Authority (AFCA) richten, sofern sie alle Kriterien erfüllen.
Die AFCA bietet Verbrauchern kostenlos eine faire und unabhängige Schlichtung von Beschwerden im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen an.
Website: www.afca.org.au E-Mail: info@afca.org.au Telefon: 1800 931 678 (kostenlos)
Postanschrift: Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001[1]
Nachdem Sie eine abschließende Antwort von GoCardless erhalten haben, haben Sie in den meisten Fällen zwei Jahre Zeit, eine Beschwerde einzureichen.
Beschwerden über den von GoCardless angebotenen Lastschriftservice müssen beim Financial Ombudsman Service (FOS) im Vereinigten Königreich eingereicht werden.
Website: www.financial-ombudsman.org.uk/ E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Telefon: 0800 023 4567
Postanschrift: FOS, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9SR
Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie Ihre Beschwerde kostenlos beim Financial Ombudsman Service einreichen. Sie müssen dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der abschließenden Antwort von GoCardless tun.
Wenn Sie die Beschwerde nicht rechtzeitig einsenden, erhält der Ombudsmann keine Genehmigung von uns, Ihre Beschwerde zu bearbeiten, und kann das dann nur eingeschränkt tun (beispielsweise, wenn er der Meinung ist, dass die Verzögerung aufgrund außergewöhnlicher Umstände erfolgt ist).
Weitere Informationen zum Financial Ombudsman Service finden Sie hier.
Wenn australische Organisationen oder Organisationen nicht mit unserer Antwort zufrieden sind, können sie ihre Beschwerde an die Australian Financial Complaints Authority (AFCA) richten, sofern sie alle Kriterien erfüllen.
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Website: www.afca.org.au E-Mail: info@afca.org.au Telefon: 1800 931 678 (kostenlos)
Postanschrift: Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001[1]
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Website: www.financial-ombudsman.org.uk/ E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Telefon: 0800 023 4567
Postanschrift: FOS, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9SR
Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie Ihre Beschwerde kostenlos beim Financial Ombudsman Service einreichen. Sie müssen dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der abschließenden Antwort von GoCardless tun.
Wenn Sie die Beschwerde nicht rechtzeitig einsenden, erhält der Ombudsmann keine Genehmigung von uns, Ihre Beschwerde zu bearbeiten, und kann das dann nur eingeschränkt tun (beispielsweise, wenn er der Meinung ist, dass die Verzögerung aufgrund außergewöhnlicher Umstände erfolgt ist).
Weitere Informationen zum Financial Ombudsman Service finden Sie hier.
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Website: www.financial-ombudsman.org.uk/ E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Telefon: 0800 023 4567
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Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie Ihre Beschwerde kostenlos beim Financial Ombudsman Service einreichen. Sie müssen dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der abschließenden Antwort von GoCardless tun.
Wenn Sie die Beschwerde nicht rechtzeitig einsenden, erhält der Ombudsmann keine Genehmigung von uns, Ihre Beschwerde zu bearbeiten, und kann das dann nur eingeschränkt tun (beispielsweise, wenn er der Meinung ist, dass die Verzögerung aufgrund außergewöhnlicher Umstände erfolgt ist).
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Website: www.financial-ombudsman.org.uk/ E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Telefon: 0800 023 4567
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Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie Ihre Beschwerde kostenlos beim Financial Ombudsman Service einreichen. Sie müssen dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der abschließenden Antwort von GoCardless tun.
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Wenn Sie mit unserem Service nicht zufrieden sind, reichen Sie bitte eine Beschwerde ein. Unser Team wird dann versuchen, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden.