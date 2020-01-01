Skip to content

Keine Einrichtungskosten. Oder versteckte Kosten. Nur eine einfache Möglichkeit, bezahlt zu werden.

Standard

Beliebt

Ziehen Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen ganz einfach ein

1 %

+ 0,20 €

pro Transaktion, Höchstbetrag 1 €.

Es fallen Zahlungsausfall- und Rückbuchungsgebühren an.

Vollständige Gebührenstruktur

2 % + 0,20 € für internationale Transaktionen.

Jetzt loslegen

Vorteile:

  • Nehmen Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen nahtlos an.

  • Akzeptieren Sie internationale Zahlungen aus über 30 Ländern mit dem realen Wechselkurs (bereitgestellt von Wise)

  • Verwenden Sie GoCardless über eine API, unser Dashboard oder integrieren Sie GoCardless mit 350+ Partnersoftwares, wie Xero, Sage oder Quickbooks.

  • Integrieren Sie Ihr Branding in das Anmeldeformular für Kunden.

Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer; die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist möglich.

Advanced

Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess mit einer intelligenten Art und Weise, Zahlungsausfälle einzuholen, erweiterter Kundenverifizierung und vollständigen Anpassungsmöglichkeiten.

1,25 %

+ 0,20 €

pro Transaktion, Höchstbetrag 1,25 €.

Es fallen Gebühren für Zahlungsausfälle und Rückbuchungen an.

Vollständige Gebührenstruktur

2,25 % + 0,20 € für internationale Transaktionen.

Jetzt loslegen

Vorteile:

  • Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit intelligenten Wiederholungsversuchen (durch Success)

  • Überprüfen Sie die Bankverbindung von Neukunden sofort beim Checkout

  • Gestalten Sie ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis, von eigenen Zahlungsseiten bis hin zu E-Mail-Benachrichtigungen (gegen Gebühr)

Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer; die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist möglich.

Pro

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Zahlungen mit durchgängigem Betrugsschutz und Zugang zu allen Funktionen.

1,4 %

+ 0,20 €

pro Transaktion, Höchstbetrag 1,5 €. 

Es fallen Gebühren für Zahlungsausfälle und Rückbuchungen an.

Vollständige Gebührenstruktur

2,4 % + 0,20 € für internationale Transaktionen.

Jetzt loslegen

Vorteile:

  • Verhindern Sie Betrug mit einer intelligenten Lösung, die risikobehaftete Zahler identifiziert und verifiziert (durch Protect+) 

  • Klären Sie Betrug auf in dem Sie Rückbuchungen überwachen und anfechten (durch Protect+)

Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer; die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist möglich.

Speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Wenn Sie ein hohes Transaktionsvolumen haben oder eine maßgeschneiderte Lösung mit speziellem Support benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem unserer Experten auf.

Kontakt
pricing-plan.custom-image

Pläne vergleichen

Zahlungen einziehen

Standard

Advanced

Pro

Ziehen Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen per Lastschriftverfahren ein

Akzeptieren Sie einmalige Zahlungen in Echtzeit mit Pay by Bank

Ziehen Sie Zahlungen von internationalen Kunden ein

Zahlungen verwalten

Erstellen Sie flexible Zahlungspläne für Kunden

Erstatten Sie Zahlungen an Kunden zurück

Richten Sie Einzugsermächtigungen in Papierform, online oder per Telefon ein

Mit mehr als 350 Partnersoftwares integrierbar

Zahlungen mit Success+ wiederherstellen

Identifizieren und weiderholen Sie fehlgeschlagene Zahlungen auf intelligente Weise

Konfigurieren Sie wie oft und in welchem Zeitfenster Zahlungswiederholungen stattfinden

Behalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Zahlungsausfall- und Wiederherstellungsrate im Dashboard

Erweiterter Zahlungsschutz

Überprüfen Sie die Bankdaten von Neukunden mit Verified Mandates

End-to-End Betrugsschutz mit Protect+

Identifizieren und verifizieren Sie betrügerische Zahler in intelligenter Weise mit Protect+

Konfigurieren Sie Ihre Risikostufen um Betrugsschutz mit ihrer Conversion zu balancieren

Markengestaltung & Personalisierung

Fügen Sie Ihrem Anmeldeformular eine individuelle Markengestaltung hinzu

Verwenden Sie von GoCardless gehostete Zahlungsseiten

Verwenden Sie vorgefertigte Drop-in-Zahlungsseiten mit nur ein paar Zeilen von Code

Entwerfen Sie ein Kundenerlebnis, das auf die Bedürfnisse Ihrer Marke zugeschnitten ist

200 €/Monat

200 €/Monat

Lassen Sie den Namen Ihres Unternehmens auf den Kontoauszügen Ihrer Kunden anzeigen

50 €/Monat

50 €/Monat

50 €/Monat

FAQs

Sind Sie bereit, Zahlungen ohne Stress zu tätigen?

Jetzt loslegenVertrieb kontaktieren

Ziehen Sie sofortige, einmalige Zahlungen oder automatisierte, wiederkehrende Zahlungen ein. Ohne Hektik, Stress oder teure Gebühren.

Jetzt loslegenVertrieb kontaktieren

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.