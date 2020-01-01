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Ziehen Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen ganz einfach ein
1 %
+ 0,20 €
pro Transaktion, Höchstbetrag 1 €.
Es fallen Zahlungsausfall- und Rückbuchungsgebühren an.
Vollständige Gebührenstruktur
2 % + 0,20 € für internationale Transaktionen.
Vorteile:
Nehmen Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen nahtlos an.
Akzeptieren Sie internationale Zahlungen aus über 30 Ländern mit dem realen Wechselkurs (bereitgestellt von Wise)
Verwenden Sie GoCardless über eine API, unser Dashboard oder integrieren Sie GoCardless mit 350+ Partnersoftwares, wie Xero, Sage oder Quickbooks.
Integrieren Sie Ihr Branding in das Anmeldeformular für Kunden.
Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer; die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist möglich.
Optimieren Sie Ihren Zahlungsprozess mit einer intelligenten Art und Weise, Zahlungsausfälle einzuholen, erweiterter Kundenverifizierung und vollständigen Anpassungsmöglichkeiten.
1,25 %
+ 0,20 €
pro Transaktion, Höchstbetrag 1,25 €.
Es fallen Gebühren für Zahlungsausfälle und Rückbuchungen an.
Vollständige Gebührenstruktur
2,25 % + 0,20 € für internationale Transaktionen.
Vorteile:
Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit intelligenten Wiederholungsversuchen (durch Success)
Überprüfen Sie die Bankverbindung von Neukunden sofort beim Checkout
Gestalten Sie ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis, von eigenen Zahlungsseiten bis hin zu E-Mail-Benachrichtigungen (gegen Gebühr)
Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer; die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist möglich.
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Zahlungen mit durchgängigem Betrugsschutz und Zugang zu allen Funktionen.
1,4 %
+ 0,20 €
pro Transaktion, Höchstbetrag 1,5 €.
Es fallen Gebühren für Zahlungsausfälle und Rückbuchungen an.
Vollständige Gebührenstruktur
2,4 % + 0,20 € für internationale Transaktionen.
Vorteile:
Verhindern Sie Betrug mit einer intelligenten Lösung, die risikobehaftete Zahler identifiziert und verifiziert (durch Protect+)
Klären Sie Betrug auf in dem Sie Rückbuchungen überwachen und anfechten (durch Protect+)
Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer; die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist möglich.
Wenn Sie ein hohes Transaktionsvolumen haben oder eine maßgeschneiderte Lösung mit speziellem Support benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem unserer Experten auf.
Zahlungen einziehen
Standard
Advanced
Pro
Ziehen Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen per Lastschriftverfahren ein
Akzeptieren Sie einmalige Zahlungen in Echtzeit mit Pay by Bank
Ziehen Sie Zahlungen von internationalen Kunden ein
Zahlungen verwalten
Erstellen Sie flexible Zahlungspläne für Kunden
Erstatten Sie Zahlungen an Kunden zurück
Richten Sie Einzugsermächtigungen in Papierform, online oder per Telefon ein
Mit mehr als 350 Partnersoftwares integrierbar
Zahlungen mit Success+ wiederherstellen
Identifizieren und weiderholen Sie fehlgeschlagene Zahlungen auf intelligente Weise
Konfigurieren Sie wie oft und in welchem Zeitfenster Zahlungswiederholungen stattfinden
Behalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Zahlungsausfall- und Wiederherstellungsrate im Dashboard
Erweiterter Zahlungsschutz
Überprüfen Sie die Bankdaten von Neukunden mit Verified Mandates
End-to-End Betrugsschutz mit Protect+
Identifizieren und verifizieren Sie betrügerische Zahler in intelligenter Weise mit Protect+
Konfigurieren Sie Ihre Risikostufen um Betrugsschutz mit ihrer Conversion zu balancieren
Markengestaltung & Personalisierung
Fügen Sie Ihrem Anmeldeformular eine individuelle Markengestaltung hinzu
Verwenden Sie von GoCardless gehostete Zahlungsseiten
Verwenden Sie vorgefertigte Drop-in-Zahlungsseiten mit nur ein paar Zeilen von Code
Entwerfen Sie ein Kundenerlebnis, das auf die Bedürfnisse Ihrer Marke zugeschnitten ist
200 €/Monat
200 €/Monat
Lassen Sie den Namen Ihres Unternehmens auf den Kontoauszügen Ihrer Kunden anzeigen
50 €/Monat
50 €/Monat
50 €/Monat
Ziehen Sie sofortige, einmalige Zahlungen oder automatisierte, wiederkehrende Zahlungen ein. Ohne Hektik, Stress oder teure Gebühren.