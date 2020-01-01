Sie können auf unsere Preispläne zugreifen - indem Sie den bevorzugten Plan für Ihr Unternehmen auswählen.

Die meisten Funktionen werden automatisch eingerichtet, wenn Sie den gewünschten Tarif auswählen. Es gibt einige Funktionen, die Sie manuell konfigurieren müssen. Wir werden Ihnen jedoch eine Anleitung zur Verfügung stellen, wie Sie diese beantragen können. Bitte beachten Sie, dass Sie jederzeit ein Upgrade Ihres Tarifes beantragen können, indem Sie das GoCardless-Team darüber informieren. Das Update wird jedoch erst im folgenden Monat wirksam.