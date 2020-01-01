Machen Sie die einfache Zahlung zum Wettbewerbsvorteil

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GoCardless ist eine effektive und skalierbare Lösung für den Einzug von Abonnement- und Rechnungszahlungen. Sie wird durch das erste globale Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen unterstützt.
Eine hohe DSO und eine wachsende Liste offener Forderungen nehmen Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. GoCardless basiert auf dem Lastschriftverfahren – einer Pull-basierten Zahlungsmethode. So können Sie selbst entscheiden, wann Zahlungen eingezogen werden und haben die volle Kontrolle über Ihre Außenstände. Mit unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay haben wir auch das Einziehen von Einmalzahlungen vereinfacht. Mehr erfahren.
Eine hohe DSO und eine wachsende Liste offener Forderungen nehmen Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. GoCardless basiert auf dem Lastschriftverfahren – einer Pull-basierten Zahlungsmethode. So können Sie selbst entscheiden, wann Zahlungen eingezogen werden und haben die volle Kontrolle über Ihre Außenstände. Mit unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay haben wir auch das Einziehen von Einmalzahlungen vereinfacht. Mehr erfahren.
Eine hohe DSO und eine wachsende Liste offener Forderungen nehmen Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. GoCardless basiert auf dem Lastschriftverfahren – einer Pull-basierten Zahlungsmethode. So können Sie selbst entscheiden, wann Zahlungen eingezogen werden und haben die volle Kontrolle über Ihre Außenstände. Mit unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay haben wir auch das Einziehen von Einmalzahlungen vereinfacht. Mehr erfahren.
Eine hohe DSO und eine wachsende Liste offener Forderungen nehmen Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. GoCardless basiert auf dem Lastschriftverfahren – einer Pull-basierten Zahlungsmethode. So können Sie selbst entscheiden, wann Zahlungen eingezogen werden und haben die volle Kontrolle über Ihre Außenstände. Mit unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay haben wir auch das Einziehen von Einmalzahlungen vereinfacht. Mehr erfahren.
Eine hohe DSO und eine wachsende Liste offener Forderungen nehmen Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. GoCardless basiert auf dem Lastschriftverfahren – einer Pull-basierten Zahlungsmethode. So können Sie selbst entscheiden, wann Zahlungen eingezogen werden und haben die volle Kontrolle über Ihre Außenstände. Mit unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay haben wir auch das Einziehen von Einmalzahlungen vereinfacht. Mehr erfahren.
Eine hohe DSO und eine wachsende Liste offener Forderungen nehmen Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. GoCardless basiert auf dem Lastschriftverfahren – einer Pull-basierten Zahlungsmethode. So können Sie selbst entscheiden, wann Zahlungen eingezogen werden und haben die volle Kontrolle über Ihre Außenstände. Mit unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay haben wir auch das Einziehen von Einmalzahlungen vereinfacht. Mehr erfahren.
Bieten Sie in über 30 Ländern die Bezahlung per Lastschrift an – darunter Großbritannien, die Eurozone, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Bieten Sie auf Ihrer Website oder Plattform ein einfaches und nahtloses Zahlungserlebnis. Unsere entwicklerfreundliche, intuitive API ist vollständig skalierbar und erfordert nur minimale Investitionen.
Branchenführender, anpassbarer Bezahlvorgang. Optimiert für Conversions und lokalisiert für über 30 Länder.
Senden Sie Kunden einen Link zu Ihrem Zahlungsplan. Ihre Kunden müssen nur einmal in einem anpassbaren Online-Formular ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Sehen Sie sich an, wie es geht
// Code example for creating a subscription
$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
'access_token' => 'your_access_token_here',
'environment' => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));
$client->subscriptions()->create([
"params" => ["amount" => 40,
"currency" => "AUD",
"name" => "Premium Subscription",
"interval_unit" => "monthly",
"day_of_month" => 1,
"metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
"links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
# Code example for creating a subscription
import gocardless_pro
client = gocardless_pro.Client(access_token="your_access_token_here", environment='sandbox')
client.subscriptions.create(params={
"amount": "40",
"currency": "AUD",
"name": "Premium Subscription",
"interval_unit": "monthly",
"day_of_month": "1",
"metadata": {
"order_no": "ABCD1234"
},
"links": {
"mandate": "MA123"
}
})
]);
# Code example for creating a subscription
@client = GoCardlessPro::Client.new(
access_token: "your_access_token",
environment: :sandbox
)
@client.subscriptions.create(
params: {
amount: 40,
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: 1,
links: {
mandate: "MD123"
}
}
)
import static com.gocardless.GoCardlessClient.Environment.SANDBOX;
String accessToken = "your_access_token_here";
GoCardlessClient client = GoCardlessClient
.newBuilder(accessToken)
.withEnvironment(SANDBOX)
.build();
import com.gocardless.services.SubscriptionService.SubscriptionCreateRequest.IntervalUnit;
Subscription subscription = client.subscriptions().create()
.withAmount(40)
.withCurrency("USD")
.withName("Premium Subscription")
.withIntervalUnit(IntervalUnit.MONTHLY)
.withDayOfMonth(1)
.withMetadata("order_no", "ABCD1234")
.withLinksMandate("MD123")
.execute();
var subscriptionRequest = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest()
{
Amount = 40,
Currency = "USD",
Name = "Premium Subscription",
Interval = 1,
IntervalUnit = GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionIntervalUnit.Monthly,
Links = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionLinks()
{
Mandate = "MD0123"
}
};
// Code example for creating a subscription
const constants = require('gocardless-nodejs/constants');
const gocardless = require('gocardless-nodejs');
const client = gocardless('your_access_token_here', constants.Environments.Sandbox);
const subscription = await client.subscriptions.create({
amount: "40",
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: "1",
metadata": {
order_no: "ABCD1234"
},
links: {
mandate: "MA123"
}
});
Machen Sie GoCardless durch die nahtlose Integration mit erstklassigen Abrechnungs- und CRM-Systemen zu einem Teil Ihres Unternehmens. Partner ansehen
Die Umstellung auf GoCardless war der logische nächste Schritt für unser Abrechnungssystem. Wir können es nun uneingeschränkt skalieren.
Chris Latchford, Global Head of Payments Strategy, Funding Circle
Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen gleich beim ersten Mal erfolgreich ein. Falls eine Zahlung doch einmal fehlschlägt, weist Success+ weist sie automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun.
Unsere unternehmensweiten Sicherheitsprotokolle, Services und Produkte wurden nach diesem weltweit anerkannten Standard geprüft und zertifiziert.
Das globale GoCardless Risikomanagementprogramm für Daten erfüllt die DSGVO und setzt Best Practices für Datenschutz um, um personenbezogene Daten optimal zu schützen.
GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.
Erfahrene Onboarding-Spezialisten bieten Ihnen persönliche Unterstützung, um GoCardless für Ihr Unternehmen einzurichten.
Unsere Lösungsarchitekten arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen, um Sie bei der Entwicklung einer erstklassigen Integration nach Maß zu unterstützen.
Unsere engagierten Zahlungsspezialisten bieten Ihnen kontinuierliche Unterstützung.
Unsere erstklassigen Entwickler verbessern kontinuierlich unser System, damit Sie wiederkehrende Zahlungen einfach und planbar im großen Maßstab einziehen können.
Unsere Experten reden gerne mit Ihnen über Ihre Herausforderungen und finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Lösung.