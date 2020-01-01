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Machen Sie die einfache Zahlung zum Wettbewerbsvorteil

GoCardless ist eine effektive und skalierbare Lösung für den Einzug von Abonnement- und Rechnungszahlungen. Sie wird durch das erste globale Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen unterstützt. 

Vertrieb kontaktieren

Eine hohe DSO und eine wachsende Liste offener Forderungen nehmen Unternehmen die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. GoCardless basiert auf dem Lastschriftverfahren – einer Pull-basierten Zahlungsmethode. So können Sie selbst entscheiden, wann Zahlungen eingezogen werden und haben die volle Kontrolle über Ihre Außenstände. Mit unserer Open Banking-Funktion Instant Bank Pay haben wir auch das Einziehen von Einmalzahlungen vereinfacht. Mehr erfahren.

Lokale Zahlung, globale Reichweite

Bieten Sie in über 30 Ländern die Bezahlung per Lastschrift an – darunter Großbritannien, die Eurozone, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Umfangreiche Integrationen

API-Integration

Bieten Sie auf Ihrer Website oder Plattform ein einfaches und nahtloses Zahlungserlebnis. Unsere entwicklerfreundliche, intuitive API ist vollständig skalierbar und erfordert nur minimale Investitionen.

Einsatzbereite Zahlungsseite

Branchenführender, anpassbarer Bezahlvorgang. Optimiert für Conversions und lokalisiert für über 30 Länder.

Sicherer Zahlungslink

Senden Sie Kunden einen Link zu Ihrem Zahlungsplan. Ihre Kunden müssen nur einmal in einem anpassbaren Online-Formular ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Sehen Sie sich an, wie es geht

// Code example for creating a subscription

$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
  'access_token' => 'your_access_token_here',
  'environment'  => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));

$client->subscriptions()->create([
  "params" => ["amount" => 40,
               "currency" => "AUD",
               "name" => "Premium Subscription",
               "interval_unit" => "monthly",
               "day_of_month" => 1,
               "metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
               "links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
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Mit Ihrem Unternehmen verbunden

Machen Sie GoCardless durch die nahtlose Integration mit erstklassigen Abrechnungs- und CRM-Systemen zu einem Teil Ihres Unternehmens. Partner ansehen

Die Umstellung auf GoCardless war der logische nächste Schritt für unser Abrechnungssystem. Wir können es nun uneingeschränkt skalieren.

Chris Latchford, Global Head of Payments Strategy, Funding Circle

Geschaffen für erfolgreiche Zahlungen

Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen gleich beim ersten Mal erfolgreich ein. Falls eine Zahlung doch einmal fehlschlägt, weist Success+ weist sie automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun.

Jetzt mehr erfahren

Für Sicherheit und Reichweite konzipiert

ISO27001 certified-zertifiziert

Unsere unternehmensweiten Sicherheitsprotokolle, Services und Produkte wurden nach diesem weltweit anerkannten Standard geprüft und zertifiziert.

DSGVO-konform

Das globale GoCardless Risikomanagementprogramm für Daten erfüllt die DSGVO und setzt Best Practices für Datenschutz um, um personenbezogene Daten optimal zu schützen.

Globale Unternehmen vertrauen uns

GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.

Ein Team, das sich für Ihren Erfolg einsetzt

Onboarding

Erfahrene Onboarding-Spezialisten bieten Ihnen persönliche Unterstützung, um GoCardless für Ihr Unternehmen einzurichten.

Integration

Unsere Lösungsarchitekten arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen, um Sie bei der Entwicklung einer erstklassigen Integration nach Maß zu unterstützen.

Kontinuierliche Unterstützung

Unsere engagierten Zahlungsspezialisten bieten Ihnen kontinuierliche Unterstützung.

Immer in Entwicklung

Unsere erstklassigen Entwickler verbessern kontinuierlich unser System, damit Sie wiederkehrende Zahlungen einfach und planbar im großen Maßstab einziehen können.

Wie kann GoCardless Ihr Unternehmen unterstützen?

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Unsere Experten reden gerne mit Ihnen über Ihre Herausforderungen und finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Lösung.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.