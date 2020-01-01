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BEARBEITUNG VON BESCHWERDEN

Unser Versprechen

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihr Anliegen ernst nehmen und es mit angemessener Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandeln.

Wir werden mit Ihnen gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden.

Unser Ziel ist es, allen Kunden die bestmögliche Erfahrung mit GoCardless zu bieten. Wenn wir Ihre Erwartungen einmal nicht erfüllen, möchten wir das gerne erfahren, um das Problem zu beheben.

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen, arbeiten wir Seite an Seite mit Ihnen, um Ihr Problem zu verstehen und eine passende Lösung zu finden. Unser Team zur Beschwerdebearbeitung arbeitet unabhängig von allen anderen Teams bei GoCardless. Es kann dadurch neutral bleiben und jedes Problem objektiv prüfen.

Wir können Ihnen zwar nicht versprechen, dass das Ergebnis vollständig Ihren Vorstellungen entsprechen wird. Wir garantieren Ihnen aber, dass wir Ihr Anliegen mit der Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandeln werden, die es verdient. Wir versuchen auf jeden Fall, unter den jeweiligen Umständen das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erzielen.

Wir versprechen Ihnen vier Dinge

Sie möchten eine Beschwerde einreichen?

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Wenn Sie mit unserem Service nicht zufrieden sind, reichen Sie bitte eine Beschwerde ein. Unser Team wird dann versuchen, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.