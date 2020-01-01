Unser Versprechen

Unser Ziel ist es, allen Kunden die bestmögliche Erfahrung mit GoCardless zu bieten. Wenn wir Ihre Erwartungen einmal nicht erfüllen, möchten wir das gerne erfahren, um das Problem zu beheben.

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen, arbeiten wir Seite an Seite mit Ihnen, um Ihr Problem zu verstehen und eine passende Lösung zu finden. Unser Team zur Beschwerdebearbeitung arbeitet unabhängig von allen anderen Teams bei GoCardless. Es kann dadurch neutral bleiben und jedes Problem objektiv prüfen.

Wir können Ihnen zwar nicht versprechen, dass das Ergebnis vollständig Ihren Vorstellungen entsprechen wird. Wir garantieren Ihnen aber, dass wir Ihr Anliegen mit der Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandeln werden, die es verdient. Wir versuchen auf jeden Fall, unter den jeweiligen Umständen das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erzielen.