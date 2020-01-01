Ratenzahlungen einziehen

Globale Zahlungen
Mit Ratenzahlungen können Sie den Preis eines Produkts in mehrere überschaubare Beträge aufteilen und es Kunden leichter machen, sich für den Kauf zu entscheiden. Eine weitere praktische Zahlungslösung für Ihr Unternehmen.
Mit GoCardless können Sie flexible, wiederkehrende Zahlungen einziehen und Ihren Kunden mehr Kontrolle bieten, egal ob wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich. Zum Beispiel können Sie 1.000 € auf drei monatliche Zahlungen aufteilen, die erste 500 €, die restlichen je 250 €.
Mit GoCardless können Sie einen Betrag in gleiche Raten aufteilen, zum Beispiel 3.000 € über drei Monate zu je 1.000 €. Sobald der Ratenplan abgeschlossen ist, werden die Zahlungen automatisch eingestellt.
Sparen Sie teure Kartengebühren, indem Sie Zahlungen direkt über das Bankkonto einziehen. Senken Sie Ihre Zahlungskosten um 56%.
Behalten Sie den Status jeder Zahlung von jedem Kunden jederzeit im Blick. Wenn Sie GoCardless mit Ihrem Buchhaltungssystem verbinden, erfolgt die Abstimmung automatisch.
Sie müssen sich nicht mehr darauf verlassen, dass Kunden ihre Rechnungen pünktlich bezahlen. So sparen Sie Zeit und Aufwand für das Nachverfolgen überfälliger Zahlungen.
Nutzen Sie unser benutzerfreundliches Online-Dashboard oder verbinden Sie GoCardless mit der Software, die Sie bereits verwenden.
Reduzieren Sie Ihre Zahlungsausfälle. Ziehen Sie 99 % der sofortigen Einmalzahlungen und 97,3 % der automatisierten wiederkehrenden Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich ein.
Quelle: GoCardless Zahlungserfolgsraten, 2025
“Dank Success+ beträgt unsere Erfolgsrate für Lastschriftzahlungen fast 100 %. Das ist viel höher als für Kreditkarten.”Paul Mondollot, VP of Financial Planning & Analysis, Aircall
Sie können GoCardless über unser Dashboard, eine benutzerdefinierte Integration oder einen Partner nutzen. Wenn Sie bereits Abrechnungs-, Buchhaltungs- und CRM-Software verwenden, können Sie GoCardless über unsere nahtlose Integration ganz einfach mit Ihrem Account verbinden.
Flexible Preisgestaltung mit niedrigen Transaktionsgebühren und keiner monatlichen Verpflichtung. Starten Sie in wenigen Minuten.