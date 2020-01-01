Skip to content

Ratenzahlungen einziehen

Mit Ratenzahlungen können Sie den Preis eines Produkts in mehrere überschaubare Beträge aufteilen und es Kunden leichter machen, sich für den Kauf zu entscheiden. Eine weitere praktische Zahlungslösung für Ihr Unternehmen.

RegistrierenRückruf anfordern

Ratenzahlungen eignen sich ideal, um:

Flexible Raten einzuziehen

Mit GoCardless können Sie flexible, wiederkehrende Zahlungen einziehen und Ihren Kunden mehr Kontrolle bieten, egal ob wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich. Zum Beispiel können Sie 1.000 € auf drei monatliche Zahlungen aufteilen, die erste 500 €, die restlichen je 250 €.

Feste Raten einzuziehen

Mit GoCardless können Sie einen Betrag in gleiche Raten aufteilen, zum Beispiel 3.000 € über drei Monate zu je 1.000 €. Sobald der Ratenplan abgeschlossen ist, werden die Zahlungen automatisch eingestellt.

  • Flexible Raten einzuziehen

    Mit GoCardless können Sie flexible, wiederkehrende Zahlungen einziehen und Ihren Kunden mehr Kontrolle bieten, egal ob wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich. Zum Beispiel können Sie 1.000 € auf drei monatliche Zahlungen aufteilen, die erste 500 €, die restlichen je 250 €.

  • Feste Raten einzuziehen

    Mit GoCardless können Sie einen Betrag in gleiche Raten aufteilen, zum Beispiel 3.000 € über drei Monate zu je 1.000 €. Sobald der Ratenplan abgeschlossen ist, werden die Zahlungen automatisch eingestellt.

Vergessen Sie hohe Gebühren

Sparen Sie teure Kartengebühren, indem Sie Zahlungen direkt über das Bankkonto einziehen. Senken Sie Ihre Zahlungskosten um 56%.

Automatisieren Sie Abläufe

Behalten Sie den Status jeder Zahlung von jedem Kunden jederzeit im Blick. Wenn Sie GoCardless mit Ihrem Buchhaltungssystem verbinden, erfolgt die Abstimmung automatisch.

Beenden Sie verspätete Zahlungen

Sie müssen sich nicht mehr darauf verlassen, dass Kunden ihre Rechnungen pünktlich bezahlen. So sparen Sie Zeit und Aufwand für das Nachverfolgen überfälliger Zahlungen.

Integrieren Sie Ihre bestehende Software

Nutzen Sie unser benutzerfreundliches Online-Dashboard oder verbinden Sie GoCardless mit der Software, die Sie bereits verwenden.

Zahlungsausfallraten von nur 0,5 %

Reduzieren Sie Ihre Zahlungsausfälle. Ziehen Sie 99 % der sofortigen Einmalzahlungen und 97,3 % der automatisierten wiederkehrenden Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich ein.

Quelle: GoCardless Zahlungserfolgsraten, 2025

“Dank Success+ beträgt unsere Erfolgsrate für Lastschriftzahlungen fast 100 %. Das ist viel höher als für Kreditkarten.”

Paul Mondollot, VP of Financial Planning & Analysis, Aircall

How it works

Suche

Verbinden Sie sich mit Ihrer Software und sparen Sie Stunden an Finanzverwaltung

Sie können GoCardless über unser Dashboard, eine benutzerdefinierte Integration oder einen Partner nutzen. Wenn Sie bereits Abrechnungs-, Buchhaltungs- und CRM-Software verwenden, können Sie GoCardless über unsere nahtlose Integration ganz einfach mit Ihrem Account verbinden.

    Verbinden Sie sich mit Ihrer Software und sparen Sie Stunden an Finanzverwaltung
    Verbinden Sie sich mit Ihrer Software und sparen Sie Stunden an Finanzverwaltung

    Von über 100.000 Unternehmen genutzt. Klein- bis Großunternehmen. Auf der ganzen Welt.

    • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seit dem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

    • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

    • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

    • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

    Bereit, Ratenzahlungen auszuprobieren?

    Ratenzahlung einrichten

    Flexible Preisgestaltung mit niedrigen Transaktionsgebühren und keiner monatlichen Verpflichtung. Starten Sie in wenigen Minuten.

    Ratenzahlung einrichten

    Kontakt

    Kontakt

    Kontaktieren Sie unser Sales Team

    +44 20 4579 7398

    Phone support is available in English only

    Support

    Hilfecenter

    +44 20 8338 9540

    Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

    GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

    GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.