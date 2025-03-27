Erhalten Sie mit dem Lastschriftverfahren mehr als Sie erwartet haben

Wenn es um das Einziehen von Zahlungen geht, sollte der Prozess für Sie und Ihre Kunden so einfach und kosteneffizient sein wie möglich. Genau aus diesen Gründen ist das Lastschriftverfahren eine der meistgenutzten und bevorzugten Zahlungsarten für das Einziehen von wiederkehrenden Zahlungen (wie Abonnements, Ratenzahlungen oder Rechnungen).

In einer kürzlich durchgeführten YouGov-Studie haben wir herausgefunden, dass die wichtigsten Gründe bei der Wahl einer Zahlungsmethode, ihre Sicherheit, Schnelligkeit sowie Benutzerfreundlichkeit sind. 89 % der Befragten nannten das Lastschriftverfahren als vertrauenswürdigste Zahlungsmethode. Mehr als 53 % der Menschen entscheiden sich, ihre Haushaltsrechnungen sowie traditionelle und digitale Abonnements per Lastschriftverfahren zu bezahlen - damit sind Sie mit der Wahl, das Lastschriftverfahren zu nutzen, bereits bestens aufgestellt.

Profitieren Sie davon, dass Sie das Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode anbieten?

Andere Zahlungsmethoden, wie Kreditkarten oder Banküberweisungen, haben ihre Nachteile. Von teuren Gebühren und manuellem Abgleich bis hin zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen, die zu Kundenabwanderung führen. Diese bedeuten nicht nur Zeitverschwendung für Sie, sondern auch ein schlechtes Kundenerlebnis.

Wenn Sie das Lastschriftverfahren als Ihre Hauptzahlungsmethode wählen und Ihre Kunden dazu ermutigen, per Lastschrift zu bezahlen, profitieren Sie von dem folgenden:

Werden Sie pünktlich bezahlt und halten Sie Ihren Cashflow aufrecht. Ziehen Sie Zahlungen automatisch von den Bankkonten Ihrer Kunden ein und werden Sie 47% schneller bezahlt - mit weniger verspäteten oder fehlerhaften Zahlungen.

Laufen Sie Ihren Kunden nicht mehr hinterher. Kleine Unternehmen in Frankreich verbringen 4,5 Stunden pro Monat damit, fehlgeschlagenen Zahlungen manuell nachzugehen. Ersparen Sie sich unangenehme Gespräche über Geld mit Ihren Kunden und verbringen Sie weniger Zeit mit der Nachverfolgung von Zahlungen.

Verschwenden Sie weniger Zeit mit der Zahlungsverwaltung. Normalerweise entstehen bis zu zwei Drittel der Kosten für die Annahme wiederkehrender Zahlungen durch Verwaltungsaufwand und nicht durch Bearbeitungsgebühren. Durch die Nutzung des GoCardless-Lastschriftverfahrens verbringen Unternehmen jedoch 59 % weniger Zeit mit dem Zahlungsmanagement.

Reduzieren Sie die Kosten für die Annahme von Zahlungen. Einige Zahlungsmethoden sind kostspielig, z. B. Karten und Digital Wallets. Das GoCardless-Lastschriftverfahren hat für Händler die Kosten für die Zahlungsabwicklung um bis zu 56% gesenkt.

Erleben Sie weniger Stress beim Einziehen von Zahlungen. Fast acht von zehn* GoCardless-Kunden sind der Meinung, dass die Umstellungen von Zahlungen auf das Lastschriftverfahren ihren Stresspegel deutlich gesenkt hat. Das ist sorgenfreies Zahlungsmanagement.

Zahlungen, die Erwartungen übertreffen

„Viele unserer Kunden bevorzugen das klassische Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode. GoCardless ist einer der wenigen Zahlungsdienstleister, der diese zur Verfügung stellt.“ Thomas Webel, Leitender Redakteur Digitales, Oberpfalz Medien

Bereit, mehr Zahlungen stressfrei einzuziehen?

Wenn Sie bereits GoCardless-Kunde sind, besuchen Sie Ihr Dashboard, um neue Kunden zu Ihren Abonnements hinzuzufügen.

Falls Sie mehr über GoCardless erfahren möchten, sprechen Sie mit unseren Zahlungsexperten darüber, wie das Lastschriftverfahren Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann.

*GoCardless Kundenumfrage, 2021