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[Bericht] Die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021

Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen hat einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Erfahren Sie alles über die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021 und wie Sie diese für Ihr Unternehmen nutzen können.

Scrollen Sie, um mehr zu erfahren

Für wen ist dieser Bericht interessant?

Vor allem Unternehmen, die wiederkehrende Zahlungen von Verbrauchern in Nordamerika, Großbritannien, Europa, Australien oder Neuseeland einziehen (oder dies zukünftig planen), werden von den Erkenntnissen dieses Berichts profitieren. 

Warum sind Zahlungspräferenzen so wichtig?

Welche Zahlungsmethoden Ihre Kunden bevorzugen, ist ein wichtiger Faktor für den Zahlungsverkehr eines Unternehmens.

Wenn Sie die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden ignorieren, kann dies zu Reibungsverlusten bei der Kaufabwicklung führen und Ihre Konkurrenten zu einer besseren Alternative werden lassen.

Die Behebung dieses Problems kann die Konversion erhöhen, die Kundenbindung verbessern und Churn verringern.

Welche Erkenntnisse werden Sie aus diesem Bericht ziehen?

GoCardless hat in Zusammenarbeit mit YouGov 15.424 Verbraucher in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Neuseeland befragt. In diesem Bericht erfahren Sie:

  • In welchen Ländern die Lastschrift die bevorzugte Zahlungsmethode ist 

  • In welchen Ländern Kreditkartenzahlungen bevorzugt werden – und wo sie umstritten sind

  • Wie gut digitale Geldbörsen wie PayPal abschneiden

  • Warum Verbraucher ihre bevorzugten Zahlungsarten bevorzugen

  • Wie sich das Zahlungsverhalten der Verbraucher in einer Post-COVID-Welt ändern wird

Mit Kommentaren der GoCardless-Partner Zuora und Recurly.

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.