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GoCardless für Zuora

Der beste Weg, wiederkehrende Zahlungen einzuziehen

GoCardless und Zuora treiben gemeinsam Lastschriftzahlungen in der Subscription Economy voran.

Die Revolution von globalen Abo-Zahlungen

Verringern Sie Customer Churn

Erhöhen Sie den Customer Lifetime Value mit deutlich niedrigeren Ausfallraten im Vergleich zu Kreditkarten.

Profitieren Sie von transparenten Preisen

Verarbeiten Sie Lastschriftzahlungen mit wettbewerbsfähigen, skalierbaren und transaktionsbasierten Preisen.

Ziehen Sie weltweit Zahlungen ein

Ziehen Sie Zahlungen in der Währung Ihrer Kunden ein, die Sie in Ihrer eigenen Währung zum realen Wechselkurs abrechnen.

Erhalten Sie alles aus einer Hand

Behalten Sie stets den Überblick durch Echtzeit-Transparenz des Zahlungsprozesses mit Quote-to-Cash.

70.000 Unternehmen weltweit vertrauen uns bereits

So funktioniert’s

Erfahren Sie, wie GoCardless mit Zuora funktioniert.

„Die Partnerschaft zwischen Zuora und GoCardless bedeutet, dass wir alles über eine einzige Integration abwickeln können, wodurch manuelle Prozesse wie der Zahlungsabgleich entfallen. Der Automatisierungsgrad der Zuora-Plattform in Verbindung mit der Transparenz der Lastschriftgebühren bei GoCardless gibt uns die Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit, die wir brauchen, um unser Geschäft langfristig auszubauen.“

Evan Miller, Global Director of Billing and Collections, SiteMinder

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.