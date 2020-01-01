„Die Partnerschaft zwischen Zuora und GoCardless bedeutet, dass wir alles über eine einzige Integration abwickeln können, wodurch manuelle Prozesse wie der Zahlungsabgleich entfallen. Der Automatisierungsgrad der Zuora-Plattform in Verbindung mit der Transparenz der Lastschriftgebühren bei GoCardless gibt uns die Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit, die wir brauchen, um unser Geschäft langfristig auszubauen.“