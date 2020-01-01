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GoCardless für Zuora
GoCardless und Zuora treiben gemeinsam Lastschriftzahlungen in der Subscription Economy voran.
Erhöhen Sie den Customer Lifetime Value mit deutlich niedrigeren Ausfallraten im Vergleich zu Kreditkarten.
Verarbeiten Sie Lastschriftzahlungen mit wettbewerbsfähigen, skalierbaren und transaktionsbasierten Preisen.
Ziehen Sie Zahlungen in der Währung Ihrer Kunden ein, die Sie in Ihrer eigenen Währung zum realen Wechselkurs abrechnen.
Behalten Sie stets den Überblick durch Echtzeit-Transparenz des Zahlungsprozesses mit Quote-to-Cash.
So funktioniert’s
„Die Partnerschaft zwischen Zuora und GoCardless bedeutet, dass wir alles über eine einzige Integration abwickeln können, wodurch manuelle Prozesse wie der Zahlungsabgleich entfallen. Der Automatisierungsgrad der Zuora-Plattform in Verbindung mit der Transparenz der Lastschriftgebühren bei GoCardless gibt uns die Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit, die wir brauchen, um unser Geschäft langfristig auszubauen.“
Evan Miller, Global Director of Billing and Collections, SiteMinder
Der beste Weg, wiederkehrende Zahlungen einzuziehen.