IDC-Studie zeigt wirtschaftliche Vorteile von GoCardless

Das weltweit tätige Forschungsunternehmen IDC hat kürzlich eine Umfrage zu den wirtschaftlichen Vorteilen von GoCardless durchgeführt. Führende Unternehmen weltweit, wie Amazon, Microsoft, IBM und Salesforce, nutzen IDC schon lange für datengestützte Evaluierungen ihrer Produkte. Heute werden wir Ihnen die Ergebnisse der Umfrage zu GoCardless vorstellen.

Wiederkehrende Zahlungen sind für Unternehmen heute wichtiger denn je, denn der Trend geht immer mehr in Richtung Abo-Services und weg vom eigentlichen Produktbesitz. Das Einziehen von wiederkehrenden Zahlungen ist jedoch oft mit Problemen wie hohen Kosten, einem hohen Wartungsaufwand, hohem Churn, einer geringen Konversion oder langen Auszahlungszeiten verbunden.

Seit 2011 verfolgt GoCardless eine klare Mission: Das Einziehen von wiederkehrenden Zahlungen leichter zu machen!

Die IDC führte in ihrer Umfrage Gespräche mit 10 Unternehmen, die auf das Einziehen von wiederkehrenden Zahlungen als Kernaspekt ihres Geschäftsmodells angewiesen sind. Dabei wurden mehrere Schlüsselbereiche untersucht:

Die Kosten für die Bearbeitung von Zahlungen

Der Zeitaufwand für die Verwaltung von Zahlungen

Die Zeit bis zum Erhalt von Zahlungen

Die Markteinführung von Zahlungsmethoden

Zusätzlich generierte Einnahmen

Die Effizienz der Kundenbetreuungs- und Finanzteams

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Die Probleme mit Zahlungen

Die Kosten für die Bearbeitung von Zahlungen sind hoch

Bei Unternehmen, die jährlich Tausende bis Millionen von Zahlungen verarbeiten, können die Kosten für die Annahme von Zahlungen von Kunden erheblich sein. Kreditkarten, die Standard-Zahlungsmethode für viele Abo-Unternehmen, kosten den Händler in der Regel 1,5 bis 5% pro Transaktion.

Zahlungsplattformen erfordern zu viel Personal zur Verwaltung

Die Banküberweisung ist eine weitere, sehr populäre Zahlungsmethode zur Bezahlung von Abonnements, da viele Kunden an sie gewöhnt sind. Dies stellt für die Unternehmen jedoch eine unnötige Belastung in Bezug auf die Verwaltung und den Abgleich von Zahlungen dar.

Denn es fallen nicht nur laufenden Verwaltungskosten an: die verschiedenen Zahlungsplattformen unterscheiden sich auch erheblich in Bezug auf den Zeit- und Kostenaufwand für die Einrichtung sowie die Aktualität der Zahlungsinformationen, die sie dem Unternehmen zur Verfügung stellen.

Die Zahlungspräferenzen der Kunden variieren erheblich

Viele SaaS-Unternehmen sehen die Kreditkarte als die Standardzahlungsmethode an. Andere wiederum, denken das Gleiche von der Banküberweisung. Diese Annahmen stammen allerdings von Unternehmen und nicht von Kunden. Untersuchungen über Zahlungspräferenzen auf der ganzen Welt zeigen, dass es nicht ausreicht, nur eine Zahlungsmethode zu akzeptieren. Zusätzliche Untersuchungen des Zuora's Subscribed Institute zeigen, dass Abonnement-Unternehmen, die mehr als fünf Zahlungsmethoden akzeptieren, im Durchschnitt 21% schneller wachsen als Unternehmen, die drei oder weniger Zahlungsmethoden akzeptieren.

Die Zeit bis zum Erhalt der Zahlung ist zu lang

Die verschiedenen Zahlungsplattformen unterscheiden sich erheblich in der Zeit, die sie benötigen, um Gelder auszuzahlen. Längere Auszahlungszeiten - d.h. ein verzögerter Zugang zu den Geldern - hemmt die Cashflow-Prognose und beeinträchtigt das Vertrauen in die operativen Pläne.

Die Auswirkungen auf Ihren Cashflow werden durch die Ausfallraten der einzelnen Zahlungsmethoden noch verstärkt. Höhere Ausfallraten führen zu einem schwächeren Cashflow.

Wie kann GoCardless helfen?

Die IDC hat in ihrer Umfrage 10 Unternehmen zu den wirtschaftlichen Vorteilen von GoCardless befragt. Es galt auch herauszufinden, ob und wie die oben genannten Probleme gelöst werden. Der Durchschnitt der befragten Unternehmen sah wie folgt aus:

Anzahl der Transaktionen pro Jahr 330.000 Gesamtes Transaktionsvolumen pro Jahr $193,9 Mio Durchschnittliche Transaktionswert, berechnet als Durchschnitt pro Unternehmen $107 Anzahl einzelner, zahlender Kunden 42.700 Anzahl der Länder, die wiederkehrende Zahlungen unterstützen 5

Hier ist eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Vorteile, die GoCardless, laut der Untersuchung von IDC, liefert: