Dashboard-Reporting auf einen Klick

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine interaktive Reporting-Lösung eingeführt haben, die jetzt direkt in Ihrem GoCardless-Dashboard verfügbar ist.

Die neue Funktion wurde entwickelt, um die Analyse und Verwaltung Ihrer Unternehmensleistung zu vereinfachen und Ihnen klare, umsetzbare Einblicke auf einen Blick zu geben.

Aussagekräftige Geschäftsberichte sind entscheidend

Einen Überblick über Ihre Zahlungen und die Gesamtleistung Ihres Unternehmens zu erhalten, kann mitunter ein langwieriger Prozess sein, der oft den Export von Daten in klobige CSV-Dateien erfordert.

Das GoCardless Reporting-Dashboard hilft Ihnen dabei, diese Herausforderungen zu meistern. Es bietet eine optimierte, benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick sehen und zur Hand haben.

Interaktiv und informativ

Mit dem interaktiven Dashboard können Sie mit nur wenigen Klicks Ihre Zahlungen und Kundendaten einsehen.

Ganz gleich, ob Sie Trends analysieren oder Bereiche ausfindig machen wollen, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen – das Dashboard erleichtert Ihnen den Zugang zu den wichtigsten Informationen.

Genauere Einblicke

Das Dashboard gibt Ihnen sowohl einen Überblick darüber, was heute mit Ihren Zahlungen geschieht, als auch darüber, wie sich die Trends im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Das bedeutet, dass es einfacher denn je ist, Ihren Cashflow und Ihre finanzielle Situation zu verstehen, ohne Excel oder Google Sheets öffnen zu müssen.

Filtern Sie die Daten nach Datumsbereich, Währung und anderen Parametern, damit Sie sich auf die Zeiträume und Kennzahlen konzentrieren können, die für Sie am wichtigsten sind.

Die Daten im Reporting-Dashboard werden alle 24 Stunden aktualisiert. Sollten Sie noch aktuellere Daten benötigen, werden Ihre Zahlungsverläufe weiterhin in Echtzeit aktualisiert.

Für wen ist das Dashboard-Reporting sinnvoll?

Diese Funktion ist ideal für Händler, die das GoCardless Dashboard nutzen – insbesondere für diejenigen, die für den Zahlungsverkehr und die Finanzen zuständig sind. Die neue Reporting-Lösung eignet sich auch für Kleinunternehmer, die einen Überblick über alle ihre Zahlungsdaten haben möchten. Die Funktion ist weltweit verfügbar.

Was wird noch kommen?

Dies ist erst der Anfang. Da es sich um die erste Version dieser neuen Funktion handelt, werden wir genau beobachten, wie das Reporting-Dashboard genutzt wird und Feedback einholen, um es kontinuierlich zu verbessern.

Unser Ziel ist es, Ihre Zahlungsabwicklung mit GoCardless stetig zu verbessern und Ihnen immer neue Lösungen zu bieten, die Sie zur Optimierung Ihres Zahlungserfolgs benötigen.

Wenn Sie uns Feedback geben oder einen Fehler melden möchten, wenden Sie sich bitte über das Feedback-Panel auf der Startseite Ihres Dashboards an uns.

Legen Sie noch heute los

Loggen Sie sich in das GoCardless-Dashboard ein und erkunden Sie noch heute die neue interaktive Reporting-Funktion.

Für weitere Informationen und Unterstützung bei der Berichterstellung besuchen Sie den GoCardless Hub hier.