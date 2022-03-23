Die Verwaltung des Cash-Flows ist ein entscheidender Teil der Unternehmensführung. Es kann jedoch auch schwierig sein, den Überblick über alle Zahlungen zu behalten. Infolge verspäteter Forderungen können Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen und ihre finanziellen Bedürfnisse rechtzeitig zu erfüllen. Viele Faktoren tragen zur Erfassung verspäteter Zahlungen bei. Ein kritischer Faktor könnte die begrenzte Benutzerfreundlichkeit der Zahlungssysteme sein, die für die Durchführung von Kundentransaktionen verwendet werden.

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens können verspätete Zahlungen Ihrem Betrieb schaden. Moderne Methoden wie Zahlungsdienste, mobile Zahlungsverarbeitungslösungen und virtuelle Terminals helfen, diese Probleme zu lösen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie für pünktliche und korrekte Zahlungseingänge sorgen können.

Pünktlicher Zahlungseingang – so klappt’s

Während ein Buchhaltungstool sehr hilfreich sein kann, um Ihre Zahlungseingänge effizient zu überwachen und zu überprüfen und Ihren Cash-Flow zu verwalten, gibt es einige weitere Dinge, die Sie tun können, um einen pünktlichen Zahlungseingang sicherzustellen.

Versenden Sie freundliche Zahlungserinnerungen

Untersuchungen zeigen, dass Vergesslichkeit der Hauptgrund dafür ist, dass Rechnungen zu spät bezahlt werden. Aufgrund ihres geschäftigen Lebensstils vergessen manche Menschen einfach bestimmte Verpflichtungen. Ziehen Sie den Versand von Zahlungserinnerungen in Betracht. Dies ist ein einfacher Weg, um Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten. Manchmal genügt schon ein freundlicher Anstoß. Manche Kunden ziehen es vor, Zahlungserinnerungen per SMS zu erhalten, andere bevorzugen E-Mails.

Bieten Sie einfache Zahlungsmöglichkeiten an

Machen Sie es Ihren Kunden leicht, ihre Rechnungen auch unterwegs zu bezahlen. Wenn Sie Ihren Kunden mehrere Zahlungsmöglichkeiten anbieten, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlungen pünktlich eingehen. Werfen Sie einen Blick auf alle Zahlungsarten, die Sie einfach integrieren können, um reibungslose Transaktionen für Sie und Ihre Kunden zu gewährleisten. Eine Software kann eine Rechnung an jede beliebige E-Mail senden, ist mobil-optimiert und erlaubt dem Kunden, mit fast jeder Zahlungsmethode zu bezahlen.

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Pflegen Sie gute Beziehungen

Als Geschäftsinhaber wissen Sie, dass ein guter Kundenservice das A und O ist. Erweisen Sie Ihren Kunden stets den nötigen Respekt, und wenn etwas nicht dem Standard entspricht, tun Sie alles, was nötig ist, um den Kunden wieder zufriedenzustellen. Bieten Sie treuen Kunden Rabatte für frühzeitige Zahlungen an, um pünktliche Zahlungen zu erhalten und zufriedene Kunden zu behalten.

Bieten Sie einen Ratenzahlungsplan an

Wenn ein Kunde in eine schwierige finanzielle Lage geraten ist und nicht in einer Summe zahlen kann, sollten Sie einen Ratenzahlungsplan anbieten. So können Sie Ihr Geld nach und nach zurückzahlen. Außerdem wird die Person Ihr Einfühlungsvermögen zu schätzen wissen. Sie können eine automatisierte wiederkehrende Rechnungsstellung einrichten, um die Abbuchungen zu automatisieren. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Unternehmen auf Abonnements basiert.

Erstellen Sie eine Zahlungspolitik

Wenn Sie eine konkrete Zahlungspolitik haben, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie pünktlich bezahlt werden. Machen Sie klar, was Sie erwarten. Wenn Sie eine Zahlung nicht innerhalb der festgelegten Frist erhalten haben, wird eine Verzugsgebühr erhoben. Die meisten Kunden werden es zu ihrer Priorität machen, ihre Rechnung zu begleichen. Lesen Sie hier, was Sie bei ständigem Zahlungsverzug unternehmen können.