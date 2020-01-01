[Weltweite] Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich

Viele Unternehmen bieten Zahlungsmethoden an, die ihre Geschäftskunden gar nicht bevorzugen. Dabei spielen Zahlungspräferenzen eine wichtige Rolle: Sie können einen enormen Einfluss auf das Wachstum und die Konversionsrate von Unternehmen haben und unnötigen Churn verhindern.

Doch wie sehen die Zahlungsreferenzen Ihrer Geschäftskunden weltweit aus?

In Zusammenarbeit mit YouGov haben wir 4.990 Unternehmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Dänemark, Schweden, USA, Kanada und Australien befragt, welche Zahlungspräferenzen sie für vier typische, wiederkehrende Anwendungsfälle von Einkäufen haben: regelmäßige Geschäftsrechnungen, Rechnungen, digitale Abonnements und Ratenzahlungen.

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