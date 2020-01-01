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[Weltweite] Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich

Wir haben 4.990 Unternehmen in 9 Märkten befragt, um festzustellen, welche Zahlungsmethoden Unternehmen für verschiedene Anwendungsfälle bevorzugen.

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Viele Unternehmen bieten Zahlungsmethoden an, die ihre Geschäftskunden gar nicht bevorzugen. Dabei spielen Zahlungspräferenzen eine wichtige Rolle: Sie können einen enormen Einfluss auf das Wachstum und die Konversionsrate von Unternehmen haben und unnötigen Churn verhindern. 

Doch wie sehen die Zahlungsreferenzen Ihrer Geschäftskunden weltweit aus?    

In Zusammenarbeit mit YouGov haben wir 4.990 Unternehmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Dänemark, Schweden, USA, Kanada und Australien befragt, welche Zahlungspräferenzen sie für vier typische, wiederkehrende Anwendungsfälle von Einkäufen haben: regelmäßige Geschäftsrechnungen, Rechnungen, digitale Abonnements und Ratenzahlungen.

Laden Sie Ihren Leitfaden mit allen Ergebnissen der Studie kostenlos herunter und finden Sie den idealen Zahlungsarten-Mix für Ihr Unternehmen.

Sie möchten die Art und Weise, wie Sie bezahlt werden, automatisieren? GoCardless kann helfen!

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.